حضري مقرمشات وسناكس صحي بمعلقة دقيق وكوب مكرونة

طريقة تحضير المقرمشات بكوب مكرونة ومعلقة دقيق، تعتبر المكرونة المقرمشة من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فجميعنا نفضل الوجبات الخفيفة بالتحديد المقرمشة وتأتي هذه الوجبة من بين الوجبات التي تتسم بأنها مقرمشة وذات مذاق جيد كما أن طريقة تحضيرها تتسم بأنها سهلة ولا تستغرق وقت مطلقاً وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة المقرمشة. المكونات: أربعة كؤوس من المياه. باستا. ملعقة كبيرة من الزيت. نصف ملعقة صغيرة من الملح. من أجل خليط التوابل: ملعقة صغيرة من المحل.

ملعقة صغيرة من خليط الثوم.

بهارات شات ماسالا.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

زيت للقلي.

ربع كأس من الدقيٌق. طريقة تحضير المكرونة المقرمشة: المكونات:من أجل خليط التوابل:طريقة تحضير المكرونة المقرمشة: الخطوة ينم فيها سلق المكرونة في إناء مخصص وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من المياه والملح والزيت، بعد أن تصبح المياه مغلية يتم إضافة المكرونة ويتم متابعتها والحرص على عدم نضجها بشكل كبير حتى لا تصبح عجينة. يتم تصفيتها جيداً وبعد ذلك يتم سكب المياه البارد عليها وتركها لحين أن تجف المياه ثم يتم إضافة الدقيق ويتم ملئها بالدقيق جيداً. يتم إحضار مقلاة كبيرة ويتم وضع الزيت فيها وبعد أن يحمي الزيت يتم إضافة المكرونة وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي ويتم وضعها بعد ذلك فوق منديل ورقي. القيام بإحضار إناء صغير ويتم وضع فيه كافة التوابل مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم وضعها على المكرونة المقلية وهي ساخنة لحين أن تتشرب كافة التوابل وبالهناء على الجميع. يتم تناول الكاتشاب مع هذه المقرمشات لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضير الكاتشاب. المكونات: خمسة ملاعق من خليط الطماطم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ربع كأس من المياه.

خل أبيض.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة ونصف صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة ونصف من النشا.

نصف ملعقة من الدقيق.

فلفل حار.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون. طريقة التحضير: القيام بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض. يتم وضعها في إناء وبعد ذلك يتم تحريكها لحين أن يتم الغليان. يتم رفع الإناء من على النار وتركه لحين أن يبرد ويتم تناوله مع المكرونة. المكونات:طريقة التحضير: الوسوم

طريقة تحضير المقرمشات بكوب مكرونة ومعلقة دقيق، تعتبر المكرونة المقرمشة من المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فجميعنا نفضل الوجبات الخفيفة بالتحديد المقرمشة وتأتي هذه الوجبة من بين الوجبات التي تتسم بأنها مقرمشة وذات مذاق جيد كما أن طريقة تحضيرها تتسم بأنها سهلة ولا تستغرق وقت مطلقاً وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير المكرونة المقرمشة. المكونات: أربعة كؤوس من المياه. باستا. ملعقة كبيرة من الزيت. نصف ملعقة صغيرة من الملح. من أجل خليط التوابل: ملعقة صغيرة من المحل.

ملعقة صغيرة من خليط الثوم.

بهارات شات ماسالا.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

زيت للقلي.

ربع كأس من الدقيٌق. طريقة تحضير المكرونة المقرمشة: المكونات:من أجل خليط التوابل:طريقة تحضير المكرونة المقرمشة: الخطوة ينم فيها سلق المكرونة في إناء مخصص وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من المياه والملح والزيت، بعد أن تصبح المياه مغلية يتم إضافة المكرونة ويتم متابعتها والحرص على عدم نضجها بشكل كبير حتى لا تصبح عجينة. يتم تصفيتها جيداً وبعد ذلك يتم سكب المياه البارد عليها وتركها لحين أن تجف المياه ثم يتم إضافة الدقيق ويتم ملئها بالدقيق جيداً. يتم إحضار مقلاة كبيرة ويتم وضع الزيت فيها وبعد أن يحمي الزيت يتم إضافة المكرونة وتركها لحين أن يصبح لونها ذهبي ويتم وضعها بعد ذلك فوق منديل ورقي. القيام بإحضار إناء صغير ويتم وضع فيه كافة التوابل مع بعضها البعض وبعد ذلك يتم وضعها على المكرونة المقلية وهي ساخنة لحين أن تتشرب كافة التوابل وبالهناء على الجميع. يتم تناول الكاتشاب مع هذه المقرمشات لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضير الكاتشاب. المكونات: خمسة ملاعق من خليط الطماطم.

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر.

رشة من الملح.

ربع كأس من المياه.

خل أبيض.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة ونصف صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقة ونصف من النشا.

نصف ملعقة من الدقيق.

فلفل حار.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون. طريقة التحضير: القيام بخلط كافة المكونات مع بعضها البعض. يتم وضعها في إناء وبعد ذلك يتم تحريكها لحين أن يتم الغليان. يتم رفع الإناء من على النار وتركه لحين أن يبرد ويتم تناوله مع المكرونة. المكونات:طريقة التحضير:

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