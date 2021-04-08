طريقة تحضير كفتة الأرز المصرية في المنزل من الألف إلى الياء وأسرار المحلات في إعدادها

تعتبر كفتة الأرز المصرية من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها في البيوت المصرية الأصيلة، والتي تحتوي على العديد من الأسرار في إعدادها، مما يجعل النسبة العظمة من السيدات تقوم بإعدادها في المحلات الخاصة بالجزارة، أولاً هناك جزء معينة من اللحم يساهم في نجاح كفتة الأرز، وهناك من يقوم بتحضيرها بالاعتماد على اللحم الجملي، مما يكسبها طعم ألذ بكثير، ولكن يعيب عليها أنها تتطلب إلى المزيد من الوقت في التسوية، تتكون عجينة كفتة الأرز من عدد بسيط من المكونات المتواجدة في كل منزل، والتي يتم تحضيرها مسبقاً، وذلك ما سوف نعرفكم عليه من خلال مقالنا التالي. طريقة تحضير كفتة الأرز طريقة تحضير كفتة الأرز نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1/2 كيلو من الأرز المصري المغسول جيداً.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

نصف رأس من الثوم.

كوب من الكزبرة الخضراء.

كوب من الشبت.

كوب من البقدونس.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون. طريقة التحضير يتم تقطيع جميع المكونات السابقة إلى قطع عشوائية صغيرة الحجم. تدخل في المفرمة سوياً وتفرم مرتين حتى تصبح ناعمة للغاية. يتم تشكيلها على هيئة أصابع متساوية الحجم باستخدام الزيت لعدم الالتصاق. تقلى في زيت غزير للغاية. طريقة عمل طبق كفتة الأرز طريقة عمل طبق كفتة الأرز المكونات 1 ملعقة من السمن.

1/2 لتر من عصير الطماطم.

1/2 لتر من الشوربة.

4 فص من الثوم المفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم تشويح الثوم في السمن حتى يصبح لونه ذهبي. نضيف عصير الطماطم إلى الثوم مع الملح والفلفل حتى تبدأ في الغليان. تترك على النار حتى يصبح قوامها كثيف. نقوم بإضافة الشوربة إليها وتترك حتى تغلي. نقوم بإضافة أصابح الكفتة المقلية وتترك لمدة نصف ساعة. الوسوم

تعتبر كفتة الأرز المصرية من أشهر الأكلات التي يتم تحضيرها في البيوت المصرية الأصيلة، والتي تحتوي على العديد من الأسرار في إعدادها، مما يجعل النسبة العظمة من السيدات تقوم بإعدادها في المحلات الخاصة بالجزارة، أولاً هناك جزء معينة من اللحم يساهم في نجاح كفتة الأرز، وهناك من يقوم بتحضيرها بالاعتماد على اللحم الجملي، مما يكسبها طعم ألذ بكثير، ولكن يعيب عليها أنها تتطلب إلى المزيد من الوقت في التسوية، تتكون عجينة كفتة الأرز من عدد بسيط من المكونات المتواجدة في كل منزل، والتي يتم تحضيرها مسبقاً، وذلك ما سوف نعرفكم عليه من خلال مقالنا التالي. طريقة تحضير كفتة الأرز طريقة تحضير كفتة الأرز نقدم لكم من خلال موقعنا المكونات 1/2 كيلو من اللحم المفروم.

1/2 كيلو من الأرز المصري المغسول جيداً.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

نصف رأس من الثوم.

كوب من الكزبرة الخضراء.

كوب من الشبت.

كوب من البقدونس.

شطة حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الفلفل.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون. طريقة التحضير يتم تقطيع جميع المكونات السابقة إلى قطع عشوائية صغيرة الحجم. تدخل في المفرمة سوياً وتفرم مرتين حتى تصبح ناعمة للغاية. يتم تشكيلها على هيئة أصابع متساوية الحجم باستخدام الزيت لعدم الالتصاق. تقلى في زيت غزير للغاية. طريقة عمل طبق كفتة الأرز طريقة عمل طبق كفتة الأرز المكونات 1 ملعقة من السمن.

1/2 لتر من عصير الطماطم.

1/2 لتر من الشوربة.

4 فص من الثوم المفروم.

ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة التحضير يتم تشويح الثوم في السمن حتى يصبح لونه ذهبي. نضيف عصير الطماطم إلى الثوم مع الملح والفلفل حتى تبدأ في الغليان. تترك على النار حتى يصبح قوامها كثيف. نقوم بإضافة الشوربة إليها وتترك حتى تغلي. نقوم بإضافة أصابح الكفتة المقلية وتترك لمدة نصف ساعة.

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