طريقة عمل السينابون الاصلي في المنزل بأقل التكاليف وصوص الفانيليا

عمل السينابون الاصلي، يعتبر السينابون من الحلويات التي اشتهرت مؤخرا بشكل كبير وبدأ الجميع لتجهيز بطرق مختلفة ومتنوعة حيث تمتع بمذاق شهي ولذيذ ويقوم من أشهى المعجنات والمخبوزات الشهية التي يحب تناولها الكثير من الأطفال، لهذا سوف نوضحها من خلال المقال اليوم على طريقة تحضير السينابون الأصلي في المنزل في وقت سريع.

طريقة عمل السينابون الأصلي

المكونات عبر موقعنا للسينابون الأصلي بأقل التكاليف.

أربع أكواب من الدقيق نصف كوب حليب دافئ بيضة واحدة ربع كوب زبدة ملعقة ملح ملعقة خميرة نصف كوب سكر

نصف كوب سكر بني

ملعقتين ونصف قرفة

ربع كوب من الزبدة

مكسرات متنوعة

ملعقة فانيليا

نصف كوب زبدة

250 جرام من الجبنة الكريمي

كوب من السكر البودرة

مقادير الحشومقادير صوص السينابونطريقه تجهيز السينابون الاصلي

أولا يتم تجهيز حيث أضافت في جميع المواد السائلة دون أن يتم إضافة البيض والزبدة والحليب ثم بعد ذلك قم بإضافة الدقيق، وقلبي المكونات مع بعضها ثم ضعي السكر والخميرة بعد أن يتم تركها لمدة عشر دقائق في ماء دافئ وخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس ثم بعد ذلك قومي بوضع العجينة فيه، وقومي بتغطيتها وتركها لمدة ساعة حتى تختمر.

طريقه تجهيز حشوة السينابون

نقوم بوضع الدقيق والزبدة على العجينة بعد أن تختمر ويتم فردها بسمك نصف سم ثم ضعي الزبدة على العجين وهي مقفولة وضيفي السكر والقرفة والعجينة على هيئة اسطوانة دائرية ثم قومي بتقطيع العجين إلى قطع صغيرة ثم قومي بدهنها بالزبدة وتوضع قطع السينابون على بعض مسافات حتى لا تلتصق ببعضها وضعيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تختمر ثم قم بتشغيل الفم على نار متوسطة حتى ينضج السينابون ويصبح لونه ذهبي.

عمل صوص السينابون

يتم خلط جميع المكونات الخاصة بخصوص السينابون حتى يصبح كريمي ثم يتم إضافته على السينابون بعد إخراجه من الفرن وهو ساخن بعد ذلك ضعي المكسرات، وذلك على حسب الرغبة وتناول وبالهناء والشفاء.