أسرار عمل بسبوسة بالزبادي مضبوطة زي الجاهزة تكات أحلى بسبوسة مرملة

طريقة بسبوسة بالزبادي، من حلويات الشهيرة ليس في المطبخ المصري فقط وأنما في المطبخ السوري أيضا، وانتشرت البسبوسة أو كيك سميد البسبوسة في لبنان، لإنها تمتاز بمذاق لا مثيل له على الرغم من إنها تعد بأكثر من طريقة وكل طريقة أو وصفة لها مذاق خاص بها يفضله الكثير سواء الكبار أو الصغار، وأكثر ما تمتاز به كيك بسبوسة الزبادي بأنك يمكن تحضيرها بمختلف الأشكال مثل بسبوسة سادة أو بسبوسة مكسرات والقشطة أو بسبوسة شوكولاته وأنواع أخرى متعددة وحضريها على حسب الرغبة.

لكن لإعداد بسبوسة ناجحة لابد من أتباع وتنفيذ كافة مكوناتها بالضبط والمشي على خطوات صنعها والانتباه إلى أسرار صنع بسبوسة ناجحة مرملة طرية مثل الجاهزة، فتابعوا معنا أشهى نوع في الحلويات الشرقية بالمنزل.

نصف كيلو دقيق سميد ناعم. أثنين كوب سكر أبيض. أثنين كوب من الماء. كوب من الحليب أو كوب من زبادي. نصف كوب من السمن الطرية. نصف كوب من السكر الأبيض. عدد اربع ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور. ملعقة كبيرة من بيكنج باودر. كوب من أنصاف اللوز للتزيين.

أولا في وعاء مناسب ضعي السمن والحليب ودقيق سميد وجوز الهند والبيكنج باودر والسكر الأبيض وتخلط بملعقة خشبية.

ثم تخلط كل المكونات بحرص حتى تتمازج فقط من دون عجن، ثم أتركي الخليط جانبا لمدة ربع ساعة حتى تسخن فرن على حرارة عالية.

ثم احضري صينية البسبوسة قليلة الحواف وادهنيها بالقليل من السمن مع ملعقة صغيرة من الطحينة.

وأفردي خليط البسبوسة في الصينية وبللي يديك بالقليل من الماء وامسخي على وجه البسبوسة حتى يتساوى سطحها.

تدخل صينية الفرن الساخن وتترك لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي في الجوانب وتكون مقرمشة.

ثم أغلقي الفرن وأشعلي شواية واتركي صينية تحتها حتى تأخذ لون أصفر ذهبي وتخرج من الفرن وهي ساخنة.

ويصب عليها الشربات وهو ساخن ولابد أن يكون الشربات خفيف نوعا ماء وليس ثقيل مثل شربات الكنافة.

بعد صب القطر على البسبوسة تقطع إلى مربعات متساوية وتغطى حتى تتشرب كل القطر وتترك حتى تهدأ وتقدم باردة.

مكونات بسبوسة بالزبادي مرملة زي الجاهزةخطوات تحضير بسبوسة زبادي مرملة طرية