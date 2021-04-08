تشقير الحواجب في المنزل بأفضل الطرق ووداعاً للذهاب لصالون التجميل

طريقة تشقير الحواجب طبيعياً في المنزل، العديد من النساء يبحثن عن طرق مختلفة لتقشير الحواجب بدلاً من صبغها في صالون التجميل، نظراً لأن الحواجب لها دور كبير في إبراز جمال الوجه، حيث تلجأ العديد من النساء إلى التغيير دائماً في لون شعرها أو في ملامح وجهها وذلك لكسر روتينها اليومي وتغير حالتها المزاجية، وتلك التغيرات عادة ما تتسبب في تغير مزاج المرأة والتغير من نفسيتها بشكل عام،فقد تلجأ لصالون التجميل لإضافة تلك اللمسة الجمالية لإبراز مفاتن وجهها وذلك من خلال صبغ الحواجب أو تشقيرها ، تابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة تشقير الحواجب طبيعياً في المنزل.

كثير من النساء تلجأ لتشقير الحواجب بدلاً من إزالتها في صالون التجميل، بالإضافة إلى أنها يمكن أن تقوم بتشقير الحاجب بلون يليق مع لون الشعر كنوع من التغيرات المواكبة للموضة.

قلم تحديد الحواجب.

فازلين.

وعاء بلاستيكي.

صبغة تشقير الحواجب ويجب أن تكون أفتح من لون البشرة درجتين.

ماسكار.

يجب غسل الوجه أولاً وتجفيفه، ثم تسويته بالمشط ونزع أي شعر زائد.

يحضر الوعاء ويوضع فيه الصبغة وتقلب جيداً بإستخدام ملعقة صغيرة.

ثم بإستخدام قلم الحواجب عليكي تحديد شكل الحاجب الذي تريدينه و حسب الشكل المفضل لديك.

عليكي دهن منطقة حول الحاجبين بالفازلين حتى لا تتناثر الصبغة حول الجلد.

استخدمي الماسكارا بغمسها في صبغة التشقير ثم يتم وضعها على الحاجبين بشكل جيد.

يترك صبغة التشقيرعلى الحاجب من 3 إلى 5 دقائق، ثم تمسح بواسطة المناديل المبللة، ثم تغسل بالماء البارد.

يتم وضع كريم مرطب على الوجه بعد إزالة صبغة التشقير.

عند تفتيح لون الحاجب أكثر من اللون الظاهر أمامك، يمكن وضعه مرة أخرى على الحاجب لتفتيحه أكثر.

يجب ترطيب الحاجب بشكل مستمر للحفاظ على رطوبته وذلك عن طريق وضع القليل من السيروم عليه أو القليل من البلسم حتى الإحتفاظ بالرطوبة.

يمكن وضع العديد من الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون لتكثيف شعر الحاجب أو وضع زيت اللوز أو زيت جوز الهند للترطيب.

يجب تمشيط الشعر بإستمرار حتى ينمو بشكل صحي وحتى رؤية الشعر الزائد به.

عند تشقير الحواجب في المنزل يجب مراعاة إحضار صبغة تشقير أفتح من لون البشرة على الأقل درجة أو درجتين.

يمكن للسيدة إستخدام المكياج لتشقير الحواجب بدلاً من نتفهما أو صبغهما وذلك من خلال، جل الحواجب ووضعه على الحاجبين بكمية قليلة جداً، مع عدم وضع أي لون له لمعه.

ويمكن أيضاً تشقير الحواجب بقلم الكحل وجعلها أكثر إشراقاً فيمكن إستخدام قلم الكحل الأسود أو البني لإعطائها اللون المميز.

وإستخدام أيضاً قلم الكحل باللون الرمادي لإظهار الحاجبين باللون الرمادي الداكن مع مراعاة عدم وضع أي قلم حواجب به لمعه.

خطوات العناية بالحواجب