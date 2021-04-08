الكبسة السعودي علي أصولها علي طريقة منال العالم بالصور والخطوات

الكبسة السعودي علي أصولها من منا لا يحب الكبسة السعودي الشهية ولكى لا تبحث كثيرا وتتنقل بين المكونات هنا والطريقة هناك وإضافة ذلك المكون أو الإستغناء عنه فمن خلال مقالنا اليوم قد كفيناك عناء البحث والتجريب، في مقالنا اليوم الذي تتصاعد منه رائحة الكبسة السعودي التى لا يخفي مذاقها على أحد، نقدم إليكم مكونات الكبسة السعودي وطريقة إعدادها وأسرارها كما عودناكم دائما وحصريا من خلال موقعنا فتابعونا فى السطور القادمة.

نصف كيلو لحمة ويفضل الضانى الملبسة أو حسب الرغبة. ٣كوب أرز بسمتي أو مصري ويفضل البسمتى. ٣ ملاعق بهارات كبسة. عود من القرفة الخشب وكمية معتدلة من ورق اللورا. بصلة أو بصلتان كبيرتان أو وسط. ملعقة صلصة. حبهان وليمون إسود. نصف ملعقة صغيرة كركم. جزرة مبشورة. ٤ ملاعق زيت أو سمنة حسب الرغبة. ملح وفلفل إسود.

تقطع البصلة الى مكعبات كبيرة إلى متوسطة ثم تشوح فى المادة الدهنية المرغوبة(زيت/سمن)، ويضاف إليها الملح والفلفل الأسود.

يراعى تقطيع اللحمة بحجم متوسط الى صغير جزئياً، ونقوم بإضافة قطع اللحم إلى البصلة بعد تحولها إلى اللون الشفاف وظهور رائحتها.

وتقلب مع البصلة على نار متوسطة ثم يتم خفض النار، مع ملاحظتها كل فترة لأنها ستبدأ بتنزيل سوائلها تدريجياً.

واذا شعرتى باحتياجها إلى ماء من المفضل تزويدها بماء ساخن وليس بارد بمقدار معتدل كل فترة حتى تمام النضج.

فى هذه المرحلة يتم إضافة ملعقة كبيرة من الكركم وكمية البهارات الخاصة بالكبسة وكذلك ملعقة الصلصة.

إضافة من ٢-٣ ليمون اسود، وإضافة الحبهان ويفضل المطحون، نضيف كذلك ورق اللورا وعود القرفة وتزويد الماء ليتناسب مع مقدار الأرز ثم نقوم باضافة الملح والفلفل لضبط طعم الأرز وتركها تغلى غلوة واحدة.

معلومة:إذا كان الأرز البسمتى هو المستخدم في الوصفة فثلاث أكواب منه تحتاج الى ٦ أكواب من الماء، وفى حالة الأرز المصري فإن الثلاثة أكواب منه تحتاج إلى ثلاثة أكواب فقط من الماء

نقوم بإضافة كمية الأرز والجزرة ونقلبها جيدا ومن الممكن إضافة نصف كوب من البسلة حسب الرغبة.

يجب الإستمرار فى التقليب من وقت لآخر حتى لا تتكون طبقات غير ناضجة، ويعاد تغطية الحلة ويترك بعد التشرب النسبى على نار هادئة جدا كتسوية الأرز العادى.