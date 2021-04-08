طريقة الفول البيتي المدمس أساسي لسحور رمضان

يهل علينا بعد أيام قليلة شهر الخير والبركة شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، ومن أكثر ما يميز هذا الشهر الطقوس الخاصة به فنحن نحتفل بثلاثين يوم من الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وللعرب طقوسهم الخاصة للإحتفال عن طريق إعداد الكثير من الأطعمة والحلويات على مائدة السحور والإفطار.

ولا يخلو سحور رمضان من طبق الفول المدمس الذي قال عنه المصريون القدماء أنه مسمار البطن الذي يربط عليها حتى لا نشعر بالجوع، ولذلك يقدم طبق الفول المدمس بشكل شبه يومي على السحور.

وجميعنا نعشق الفول البيتي اللذيذ الفاتح ذو الرائحة الطيبة والذي يعتقد البعض أن الحصول عليه أمر صعب ولكن في مقالنا اليوم سوف نشرح لسيادتكم طريقة تحضير الفول البيتي المدمس بطريقة سهلة وسريعة وطعم ولا أروع، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

نصف كيلو جرام فول.

عصير ليمونة كبيرة.

فصان ثوم.

ثمرة طماطم كبيرة.

ملعقة أرز كبيرة.

ماء مغلي.

ينقى الفول من الشوائب ويغسل جيداً بالماء.

ينقع الفول في الماء الدافئ لمدة ساعتين على الأقل قبل السواء.

نحضر الفوالة أو حلة صغيرة ونضع بها كمية وفيرة من الماء لتسوية الفول ويترك الماء على نار متوسطة حتى يغلي.

يصفى الفول من ماء النقع ويسقط في الماء المغلي.

يضاف للفول ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة الحجم ويقلب الخليط جيداً.

يضاف فصان من الثوم وعصير ليمونة كبيرة ويغطى الفول ويترك على نار هادئة.

يقلب الفول من حين لآخر ويتم تزويد المياة بماء مغلي حتى لا يغيب في السواء.

يقلب الفول ويختبر نضجه وعندما يقترب من النضج نضع له ملعقة من الأرز الأبيض ويقلب جيداً.

يترك الفول على النار حوالي نصف ساعة بعد وضع الأرز له وبعد تمام النضج يرفع من على النار ويترك جانباً حتى يهدأ.

مكونات الفول البيتي المدمسطريقة عمل الفول المدمس