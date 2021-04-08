طريقة عمل اللازانيا، من أحلي وأشهي الأكلات المشهورة خصوصاً في إيطاليا، تعتمد علي طبقات من المعكرونة واللحمة المفرومة، يمكنك إعدادها بطريقة سهلة في البيت، في المقالة نقدم طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة بطريقة زي المطاعم وأحلي.



طريقة عمل اللازانيا بالمقادير

تعتمد طريقة تحضير اللازانيا علي تحضير بشاميل اللازانيا وتحضير اللحمة المفرومة بطريقة رائعة سنقدمها الآن.

مكونات اللازانيا:

زيت زيتون .

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

ثوم حسب الرغبة.

بهارات مثل ملح وفلفل أسود وشطة ريحان جفف زعتر.

صلصة طماطم أو عصير طماطم فريش .

معكرونة اللازانيا الجاهزة لا تحتاج إلي السلق.

في حلة أضيفي زيت زيتون وبصل وفلفل أخضر مقطع قلبيهم معاً حتى يذبوا قبل إضافة اللحمة المفرومة، ثم أضيفي الثوم وقومي بتقليبهم معاً، ثم أضيفي اللحمة المفرومة وقلبيها مع البصل والفل والثوم حتى تنضج، ثم أضيفي البهارات ملح وفلفل اسود وشطة وريحان مجفف وزعتر، ثم أضيفي صلصة الطماطم أو عصير طماطم فريش واخلطيهم معاً، وقومي بتغطية الحلة واتركيها تنضج علي نار هادئة حتى تحصلي علي اللازانيا باللحمة المفرومة.طريقة عمل كيكة الجيلي بالفواكه علي طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي .

صلصلة البشاميل

من أهم خطوات تحضير اللازانيا باللحمة المفرومة هو تحضير بشاميل اللازانيا خفيفة .

2 ملعقة من الزبدة .

2 ملعقة من الدقيق .

1/2 كيلو حليب أو بحسب ما يصل قوام البشاميل الخفيف.

في مقالة سابقة قدمنا طريقة عمل كيكة الجزر بمكونات بسيطة وطرق سهلة في البيت.

قومي بتقليبهم حتى يغمق لون الدقيق، ثم أضيفي الحليب تدريجياً حتى تحصلي علي قوام صلصة البشاميل خفيف .

في صينية امسحيها بالزيت وأضيفي إليه طبقة من البشاميل السائل، ثم أضيفي شرائح معكرونة اللازانيا حتى تقومي بتغطية قاع الصينية.

حتى تقومي بتغطية قاع الصينية. ثم قومي بوضع طبقة من اللحمة المفرومة، ثم طبقة من المعكرونة و أضيفي طبقة من البشاميل وبنفس الترتيب حتى تنتهي من كل كمية المعكرونة اللازانيا واللحم المفروم وتكون أخر طبقة اللحم المفروم والبشاميل.

وتكون أخر طبقة اللحم المفروم والبشاميل. أضيفي طبقة من الجبن الموتزاريلا علي الوجه وقومي بتغطيتها بورق فويل الومنيوم قبل دخولها إلي الفرن.

ادخليها فرن مسخن علي 190 مئوية مدة ساعة تقريبا وتترك 20 دقيقة قبل التقديم، حتى تتماسك اللازانيا وبذلك قد نكون قدمنا أسهل طريقة عمل اللازانيا.

تحضير لازانيا باللحمة المفرومة