طريقة سر عمل مقبلات رمضان الساخنة بوصفات سهلة وسريعة التحضير

تعرفي علي طريقة عمل مقبلات رمضان، تعتبر المقبلات من الأكلات السريعة التي يتم تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية وذلك لأنها تضيف التنوع والاختلاف علي مائده الطعام وخاصة في عزومات رمضان، والتي تشتهر بكثرة الطعام والكرم واختلاف أصناف الطعام، كمان أن هناك الكثر من أنواع المقبلات العديدة واللذيذة والتي يحبها الكثير مثل المقبلات السورية والهندية والمصرية.

مقبلات رمضان

هناك العديد من أنواع المقبلات المختلفة والتي تختلف كل طريقة منهم حسب البلد التي تقدمها فكل بلد لها طريقتها المختلفة في عمل تلك المقبلات، كما أن هذه المقبلات لها مذاق محبب لدي الجميع كما أن وجودها علي سفرة رمضان مهم جدا وخاصة في العزومات، لذلك سوف نتعرف علي طرق مختلفة لعمل تلك المقبلات الشهية مثل المتبل الشامي والليقمات الهندية.

المتبل الشامي

المقادير

حبتين كبيرتين من باذنجان

ملعقتين كبيرتين من الزبادي

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون

فصان من الثوم المهروس

نصف ملعقة كبيرة من الملح

ربع كوب من الطحينة

طريقة تحضير المتبل

أولا قومي بتشقيق حبات الباذنجان وذلك باستخدام السكين، ثم قومي بوضع الباذنجان في الفرن للشوي.

بعد شوي الباذنجان قومي بتقشيره ثم صب عصير الليمون عليه وقومي بهرسه جيدا بالشوكة.

احضري وعاء وضعي فيه الطحينة والزبادي والثوم والملح وقومي بتقلبيهم ببعض جيدا حتي يمتزجوا.

قومي بعد ذلك بوضع تلك الخلطة علي الباذنجان المهروس وقلبيهم حتي يتجانسوا، ثم ضعي المتبل الشامي في أطباق التقديم.

اللقيمات الهندية

المكونات

ربع كوب من الدقيق

كوب من دقيق الحمص

ربع كوب من الماء الفاتر

ربع كوب من الكزبرة

حبيتين من البصل المفروم

حبه فلفل اخضر مفرومة

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من الشطة

طريقة إعداد اللقيمات الهندية