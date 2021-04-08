طريقة سر عمل مقبلات رمضان الساخنة بوصفات سهلة وسريعة التحضير

- 1/2
- 2/2
تعرفي علي طريقة عمل مقبلات رمضان، تعتبر المقبلات من الأكلات السريعة التي يتم تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية وذلك لأنها تضيف التنوع والاختلاف علي مائده الطعام وخاصة في عزومات رمضان، والتي تشتهر بكثرة الطعام والكرم واختلاف أصناف الطعام، كمان أن هناك الكثر من أنواع المقبلات العديدة واللذيذة والتي يحبها الكثير مثل المقبلات السورية والهندية والمصرية.مقبلات رمضان
هناك العديد من أنواع المقبلات المختلفة والتي تختلف كل طريقة منهم حسب البلد التي تقدمها فكل بلد لها طريقتها المختلفة في عمل تلك المقبلات، كما أن هذه المقبلات لها مذاق محبب لدي الجميع كما أن وجودها علي سفرة رمضان مهم جدا وخاصة في العزومات، لذلك سوف نتعرف علي طرق مختلفة لعمل تلك المقبلات الشهية مثل المتبل الشامي والليقمات الهندية.المتبل الشامي
المقادير
- حبتين كبيرتين من باذنجان
- ملعقتين كبيرتين من الزبادي
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- فصان من الثوم المهروس
- نصف ملعقة كبيرة من الملح
- ربع كوب من الطحينة
طريقة تحضير المتبل
- أولا قومي بتشقيق حبات الباذنجان وذلك باستخدام السكين، ثم قومي بوضع الباذنجان في الفرن للشوي.
- بعد شوي الباذنجان قومي بتقشيره ثم صب عصير الليمون عليه وقومي بهرسه جيدا بالشوكة.
- احضري وعاء وضعي فيه الطحينة والزبادي والثوم والملح وقومي بتقلبيهم ببعض جيدا حتي يمتزجوا.
- قومي بعد ذلك بوضع تلك الخلطة علي الباذنجان المهروس وقلبيهم حتي يتجانسوا، ثم ضعي المتبل الشامي في أطباق التقديم.
المكونات
- ربع كوب من الدقيق
- كوب من دقيق الحمص
- ربع كوب من الماء الفاتر
- ربع كوب من الكزبرة
- حبيتين من البصل المفروم
- حبه فلفل اخضر مفرومة
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
- ملعقة صغيرة من الكركم
- ملعقة صغيرة من الكمون
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ربع ملعقة صغيرة من الشطة
طريقة إعداد اللقيمات الهندية
- احضري وعاء وضعي فيه كل من الدقيق ودقيق الحمص والبصل والبيكنج بودر والفلفل والملح وباقي البهارات وقلبيهم واخلطيهم ببعضهم جيدا.
- قومي بعد عجن تلك الخليط ببعضه بتشكيله إلي كرات متوسطة الحجم.
- احضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم قومي بقلي تلك الليقمات في الزيت حتي يصبح لونها ذهبي.
الوسوم
تعرفي علي طريقة عمل مقبلات رمضان، تعتبر المقبلات من الأكلات السريعة التي يتم تقديمها بجانب الأطباق الرئيسية وذلك لأنها تضيف التنوع والاختلاف علي مائده الطعام وخاصة في عزومات رمضان، والتي تشتهر بكثرة الطعام والكرم واختلاف أصناف الطعام، كمان أن هناك الكثر من أنواع المقبلات العديدة واللذيذة والتي يحبها الكثير مثل المقبلات السورية والهندية والمصرية.مقبلات رمضان
هناك العديد من أنواع المقبلات المختلفة والتي تختلف كل طريقة منهم حسب البلد التي تقدمها فكل بلد لها طريقتها المختلفة في عمل تلك المقبلات، كما أن هذه المقبلات لها مذاق محبب لدي الجميع كما أن وجودها علي سفرة رمضان مهم جدا وخاصة في العزومات، لذلك سوف نتعرف علي طرق مختلفة لعمل تلك المقبلات الشهية مثل المتبل الشامي والليقمات الهندية.المتبل الشامي
المقادير
- حبتين كبيرتين من باذنجان
- ملعقتين كبيرتين من الزبادي
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- فصان من الثوم المهروس
- نصف ملعقة كبيرة من الملح
- ربع كوب من الطحينة
طريقة تحضير المتبل
- أولا قومي بتشقيق حبات الباذنجان وذلك باستخدام السكين، ثم قومي بوضع الباذنجان في الفرن للشوي.
- بعد شوي الباذنجان قومي بتقشيره ثم صب عصير الليمون عليه وقومي بهرسه جيدا بالشوكة.
- احضري وعاء وضعي فيه الطحينة والزبادي والثوم والملح وقومي بتقلبيهم ببعض جيدا حتي يمتزجوا.
- قومي بعد ذلك بوضع تلك الخلطة علي الباذنجان المهروس وقلبيهم حتي يتجانسوا، ثم ضعي المتبل الشامي في أطباق التقديم.
المكونات
- ربع كوب من الدقيق
- كوب من دقيق الحمص
- ربع كوب من الماء الفاتر
- ربع كوب من الكزبرة
- حبيتين من البصل المفروم
- حبه فلفل اخضر مفرومة
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر
- ملعقة صغيرة من الكركم
- ملعقة صغيرة من الكمون
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
- ربع ملعقة صغيرة من الشطة
طريقة إعداد اللقيمات الهندية
- احضري وعاء وضعي فيه كل من الدقيق ودقيق الحمص والبصل والبيكنج بودر والفلفل والملح وباقي البهارات وقلبيهم واخلطيهم ببعضهم جيدا.
- قومي بعد عجن تلك الخليط ببعضه بتشكيله إلي كرات متوسطة الحجم.
- احضري طاسة وضعي فيها الزيت ثم قومي بقلي تلك الليقمات في الزيت حتي يصبح لونها ذهبي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سر عمل مقبلات رمضان الساخنة بوصفات سهلة وسريعة التحضير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.