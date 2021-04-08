طريقة عمل الكنافة بالقشطة سهلة وبأقل التكاليف حيث تبحث عنها السيدات بشكل خاص أنها من الحلويات الشرقية التي لا يخلو منها أي منزل بشكل خاص خلال شهر رمضان، ولأنها من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهيرة والتي دائمًا ما يتم عمل وصفاتها خلال شهر رمضان الكريم بطرق مختلفة، ومن خلال أنواع مختلفة منها السادة ومنها المحشو، وفي مقالنا هذا سوف نقدم طريقة عمل الكنافة بطرق عديدة.

نصف كيلو كنافة.

نصف كيلو سمن ذائب.

2 كوب حليب.

كوب كريمة حلويات.

3 ملاعق كبيرة نشا.

نصف كوب من القشطة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

2 كوب قطر أو شربات.

نذيب النشا بالحليب البارد في وعاء ثم نضعها على النار والاستمرار في تحريك حتى يصبح ذو سمك كثيف قليلًا.

يتم إضافة كريمة الحلويات والتحريك باستمرار لمدة ثلاث دقائق.

ثم يرفع الخليط من على النار.

يتم إضافة القشطة وتقليب المزيج حتى تختلط المكونات جيدًا ونتركه حتى يبرد.

يتم وضع الكنافة في وعاء كبير ونضيف لها السمن ونمزجهم معا.

يتم إحضار صينية الفرن ونضع فيها نصف كمية الكنافة، ثم يتم وضع الكريمة التي تم تجهيزها سابقًا.

ثم نصف الكنافة الآخر عليها.

يتم تجهيز الفرن بدرجة حرارة 200 درجة مئوية.

نضع فيها صينية الكنافة حتى يصبح لونها ذهبيًا.

يتم إخراج الصينية من الفرن ويضاف القطر لها وتصبح جاهزة للتقديم.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة سهلة وبأقل التكاليف مكونات الكنافة بالقشطةطريقة تحضير وعمل الكنافة بالقشطة سهلةطريقة عمل الكنافة النابلسية

هذا النوع من هذه الوصفة هو الأشهر في بلاد الشام، حيث تسمى الكنافة النابلسية أو تعرف باسم الكنافة بالجبنة.

نصف كيلو كنافة مجمدة.

250 جرام جبن عكاوي أو جبن موزاريلا.

نصف كيلو زبد ذائب.

كوب ونصف سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

فستق مطحون للتزيين.

يتم طحن الكنافة المجمدة باستخدام الكبة وفركها جيدًا.

يتم دهان صينية الفرن بالزبدة ونضيف إليها نصف كمية الكنافة والضغط عليها من أجل تنحيفها.

يتم إضافة نوع الجبن المفضل، ولكن يجب عند استخدام الجبنة العكاوي أن يتم نقعها ليلة كاملة ويتم تغيير الماء أكثر من مرة من أجل التخلص من الملوحة.

يتم إدخال الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة حتى يصبح لون الكنافة ذهبي.

يمكن قلب الكنافة في صينية التقديم.

إضافة الفستق الحلبي للتزيين ونرشها بالقطر الدافئ.

المكوناتطريقة التحضير