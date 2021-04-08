طريقة تحضير فتة الدجاج مع الأرز في المنزل بخطوات سهلة للغاية

فتة الدجاج مع الأرز ، تعتبر من أكثر الأشياء شهرة في بلاد الشام وتعد من أفضل الأطباق التي تقدم في شهر رمضان المبارك وهي غنية جداً بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحتوي أيضاً على سعرات حرارية ويحب تناولها الصغار والكبار لأنها تتميز بالطعم المختلف والمذاق الممتع والشهي، وهي يتم تقديمها في معظم دول الوطن العربي وتشتهر بسرعة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم، وسوف نتعرف ونتحدث في مقالنا هذا عن طريقة عمل فتة الدجاج مع الأرز في المنزل بخطوات سهلة وممتعة.

مقادير عمل فتة الدجاج مع الأرز في المنزل

سوف نذكر لكم اليوم مقادير عمل فتة الدجاج مع الأرز وهي كالتالي:-

كيلو من الدجاج مخلي من العظم.

3 ورقات من أوراق اللورا.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 عود من القرفة.

ملعقة من الزنجبيل المطحون.

كيلو من الأرز الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

سمنة بلدي.

3 فصوص من الثوم المفروم.

لتر من اللبن.

ملعقة كبير من عصير الليمون.

خبز بلدي.

للتزيين

فستق.

كزبرة خضراء.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقوم بتقديم طريقة تحضير فتة الدجاج مع الأرز وهي كما يلي:-