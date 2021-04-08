طريقة تحضير فتة الدجاج مع الأرز في المنزل بخطوات سهلة للغاية

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فتة الدجاج مع الأرز ، تعتبر من أكثر الأشياء شهرة في بلاد الشام وتعد من أفضل الأطباق التي تقدم في شهر رمضان المبارك وهي غنية جداً بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحتوي أيضاً على سعرات حرارية ويحب تناولها الصغار والكبار لأنها تتميز بالطعم المختلف والمذاق الممتع والشهي، وهي يتم تقديمها في معظم دول الوطن العربي وتشتهر بسرعة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم، وسوف نتعرف ونتحدث في مقالنا هذا عن طريقة عمل فتة الدجاج مع الأرز في المنزل بخطوات سهلة وممتعة.مقادير عمل فتة الدجاج مع الأرز في المنزل
سوف نذكر لكم اليوم مقادير عمل فتة الدجاج مع الأرز وهي كالتالي:-
- كيلو من الدجاج مخلي من العظم.
- 3 ورقات من أوراق اللورا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 عود من القرفة.
- ملعقة من الزنجبيل المطحون.
- كيلو من الأرز الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- سمنة بلدي.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- لتر من اللبن.
- ملعقة كبير من عصير الليمون.
- خبز بلدي.
للتزيين
- فستق.
- كزبرة خضراء.
سوف نقوم بتقديم طريقة تحضير فتة الدجاج مع الأرز وهي كما يلي:-
- في البداية نغسل الدجاج جيداً بالخل والليمون والملح لتنظيفه جيداً حتى لا يظل بداخله شيء.
- ثم نقوم بوضع وعاء علي النار ونضع بداخله الدجاج ونقوم بسلق الدجاج جيداً ونضيف إليه أوراق اللورا والزنجبيل والقرفة ورشة من الملح والبهارات حتى يعطي الدجاج طعم مميز وغني بالبهارات.
- ثم نقوم بوضع وعاء على النار لعمل الأرز ونقوم بوضع الزيت به حتى يسخن ثم نقوم بوضع الأرز ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضع كوب أو اثنان من الماء حتى يأخذ الكمية المراد استخدامها ونضيف مكعب من مرق الدجاج والقليل من الفلفل الأسود وتغطيته جيداً ونتركه حتى ينضج.
- ثم نحضر إناء ونضيف به اللبن وعصير الليمون والثوم المفروم، ونخلطهم جيدا حتي يتجانس الخليط ويصبح متماسك وليس سميكا.
- ثم نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع متوسطة ونقلي الخبز والفستق وبعد الانتهاء نضعهم جانباً.
- ثم نحضر طبق عميق ونضع طبقة من الأرز ونضع عليه الخبز المقلي، ثم نضع طبقة ثانية من الأرز، ونضيف بعض قطع الخبز، ثم نضيف فوقه الخليط ثم نقطع الدجاج إلى شرائح ونضعها عليهم ونزينها بالكزبرة الخضراء والفستق، وتقدم بألف هنا وشفا.
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فتة الدجاج مع الأرز ، تعتبر من أكثر الأشياء شهرة في بلاد الشام وتعد من أفضل الأطباق التي تقدم في شهر رمضان المبارك وهي غنية جداً بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، وتحتوي أيضاً على سعرات حرارية ويحب تناولها الصغار والكبار لأنها تتميز بالطعم المختلف والمذاق الممتع والشهي، وهي يتم تقديمها في معظم دول الوطن العربي وتشتهر بسرعة تحضيرها في المنزل مثل المطاعم، وسوف نتعرف ونتحدث في مقالنا هذا عن طريقة عمل فتة الدجاج مع الأرز في المنزل بخطوات سهلة وممتعة.مقادير عمل فتة الدجاج مع الأرز في المنزل
سوف نذكر لكم اليوم مقادير عمل فتة الدجاج مع الأرز وهي كالتالي:-
- كيلو من الدجاج مخلي من العظم.
- 3 ورقات من أوراق اللورا.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 عود من القرفة.
- ملعقة من الزنجبيل المطحون.
- كيلو من الأرز الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- سمنة بلدي.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- لتر من اللبن.
- ملعقة كبير من عصير الليمون.
- خبز بلدي.
للتزيين
- فستق.
- كزبرة خضراء.
سوف نقوم بتقديم طريقة تحضير فتة الدجاج مع الأرز وهي كما يلي:-
- في البداية نغسل الدجاج جيداً بالخل والليمون والملح لتنظيفه جيداً حتى لا يظل بداخله شيء.
- ثم نقوم بوضع وعاء علي النار ونضع بداخله الدجاج ونقوم بسلق الدجاج جيداً ونضيف إليه أوراق اللورا والزنجبيل والقرفة ورشة من الملح والبهارات حتى يعطي الدجاج طعم مميز وغني بالبهارات.
- ثم نقوم بوضع وعاء على النار لعمل الأرز ونقوم بوضع الزيت به حتى يسخن ثم نقوم بوضع الأرز ونقلبه حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نضع كوب أو اثنان من الماء حتى يأخذ الكمية المراد استخدامها ونضيف مكعب من مرق الدجاج والقليل من الفلفل الأسود وتغطيته جيداً ونتركه حتى ينضج.
- ثم نحضر إناء ونضيف به اللبن وعصير الليمون والثوم المفروم، ونخلطهم جيدا حتي يتجانس الخليط ويصبح متماسك وليس سميكا.
- ثم نقوم بتقطيع الخبز إلى قطع متوسطة ونقلي الخبز والفستق وبعد الانتهاء نضعهم جانباً.
- ثم نحضر طبق عميق ونضع طبقة من الأرز ونضع عليه الخبز المقلي، ثم نضع طبقة ثانية من الأرز، ونضيف بعض قطع الخبز، ثم نضيف فوقه الخليط ثم نقطع الدجاج إلى شرائح ونضعها عليهم ونزينها بالكزبرة الخضراء والفستق، وتقدم بألف هنا وشفا.
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