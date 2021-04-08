طريقة عمل القطايف بمكونات بسيطة وسهلة بمناسبة قدوم شهر رمضان من الطرق المفضلة لأحدى الوصفات المتميزة، وبشكل خاص لأنها حلوى من الحلويات الرمضانية المعروفة في العالم العربي، وسوف نقوم بتوضيح طريقة عمل القطايف اللذيذة في مقالنا هذا.

طريقة عمل القطايف بمكونات بسيطة

يوجد طرق متنوعة وعديدة لعمل القطايف، ولكن يجب أن نقوم بذكر عمل عجينة القطايف حيث أن هناك عدة طرق لتحضير العجينة، ولكن إذا كانت ربة المنزل تحتاج إلى سرعة تحضيرها فيمكن شراء أقراص القطايف وحشوها فقط.

طريقة عمل القطايف بالقشطة في المنزل

مكونات القطايف بالقشطة

أولًا المكونات

أقراص القطايف الطازجة، ويجب أن تكون درجة حرارتها هي نفس درجة حرارة الغرفة.

مكونات القطر

كوب ونصف من الماء.

كوبان من السكر.

ملعقة ماء زهر.

عصير ليمون.

مكونات القشطة

نصف لتر حليب سائل منزوع الدسم.

ملعقة ماء الورد.

5 ملاعق نشا.

ملعقتين سكر.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

يتم تحضير القشطة من خلال تسخين الحليب على النار الهادئة، ويتم إضافة قليل من الفانيليا والسكر وماء الزهر إليها.

وعند الغليان يتم إضافة كوب من النشا بالتدريج، والذي يكون قد تم تذويبه في قليل من الماء.

ويتم التحريك باستمرار حتى تتماسك المكونات وتصبح ذو قوام كثيف ثم نطفئ النار عليها.

يتم حشو كمية ملعقة كبيرة من القشطة الباردة داخل كل قرص من أقراص القطايف ونغلقها بشكل جيد.

يتم تحمير أقراص القطايف أو يتم تقديمها دون تحمير مع القليل من الشربات.

يتم تحضير القطر من خلال خلط المكونات بشكل جيد مع بعضها البعض على النار، والتحريك وتركه ليبرد بعد أن يصل إلى درجة الغليان.

طريقة عمل القطايف بالجوز

هناك كثير من الأشخاص يفضلون عمل القطايف بالجوز وهذا من خلال الطريقة التالية:

المكونات

3 كوب من الجوز المكسر لقطع صغيرة وناعمة.

القليل من السكر حسب الرغبة.

القليل من القرفة.

قطر بارد.

أقراص القطايف الباردة.

طريقة التحضير