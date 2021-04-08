معجزة ربانية في مكون طبيعي هندي لتطويل الشعر مثل شعر الملكات والأميرات

تتميز الفتيات الهنديات بالشعر الطويل الناعم اللامع والكثيف، وهذا ما تحلم به أغلب الفتيات في جميع أنحاء العالم، حيث ينزعجون من الشعر المجعد ويرغبون في علاج أغلب مشاكل الشعر مثل التقصف، وسوف نستعرض مع حضراتكم اليوم مجموعة من الوصفات المنزلية التي تمنحكم شعر الملكات والأميرات بأقل تكلفة ودون الحاجة إلى الشعر المستعار، وهذه الوصفات كلها من مكونات طبيعية وآمنة تماماً.وصفة هندية لتطويل الشعر
نحتاج في هذه الوصفة إلى الآتي:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ويمكن استبداله بزيت الزيتون.
- فوطة ساخنة.
نقوم بأخذ كمية الزيت المناسبة لطول الشعر ونسخنها حتى تدفأ ويجب تجنب غليانه، ونقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الزيت بحركات دائرية، ثم نقوم بوضعه على الشعر كله، ويجب تدليك الفروة لمدة ربع ساعة، ثم نتركه لمدة نصف ساعة، ونغطي الشعر بالفوطة الساخنة، وبعد مرور الوقت نغسله بالماء والشامبو بالطريقة التقليدية، ويجب تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع لتحقيق النتيجة المطلوبة.وصفة طبيعية لتطويل الشعر
نحتاج في هذه الوصفة إلى ما يلي:
- 2 ملعقة من مسحوق الأملا.
- 2 ملعقة من عصير الليمون الحامض.
نقوم بإضافة المكونين إلى بعضهما البعض ونقلب بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة، ونقوم بتوزيعها على فروة الرأس والشعر كله من الجذور إلى الأطراف، ونتركها على الشعر حوالي ربع ساعة حتى يجف ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو.تطويل الشعر بالطريقة الهندية
يجب تجهيز المكونات التالية لهذه الوصفة:
- 3 أو 4 قطرات من زيت الخزامى.
- عصير بصلة واحدة كبيرة.
نقوم بمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم وضعها على فروة الرأس وتدليكها بشكل جيد، ونترك الخليط على الرأس ربع ساعة، وبعد انتهاء المدة نغسله بالماء والشامبو، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين على مدار الأسبوع.
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تتميز الفتيات الهنديات بالشعر الطويل الناعم اللامع والكثيف، وهذا ما تحلم به أغلب الفتيات في جميع أنحاء العالم، حيث ينزعجون من الشعر المجعد ويرغبون في علاج أغلب مشاكل الشعر مثل التقصف، وسوف نستعرض مع حضراتكم اليوم مجموعة من الوصفات المنزلية التي تمنحكم شعر الملكات والأميرات بأقل تكلفة ودون الحاجة إلى الشعر المستعار، وهذه الوصفات كلها من مكونات طبيعية وآمنة تماماً.وصفة هندية لتطويل الشعر
نحتاج في هذه الوصفة إلى الآتي:
- 2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، ويمكن استبداله بزيت الزيتون.
- فوطة ساخنة.
نقوم بأخذ كمية الزيت المناسبة لطول الشعر ونسخنها حتى تدفأ ويجب تجنب غليانه، ونقوم بتدليك فروة الرأس بهذا الزيت بحركات دائرية، ثم نقوم بوضعه على الشعر كله، ويجب تدليك الفروة لمدة ربع ساعة، ثم نتركه لمدة نصف ساعة، ونغطي الشعر بالفوطة الساخنة، وبعد مرور الوقت نغسله بالماء والشامبو بالطريقة التقليدية، ويجب تكرار الوصفة مرتين خلال الأسبوع لتحقيق النتيجة المطلوبة.وصفة طبيعية لتطويل الشعر
نحتاج في هذه الوصفة إلى ما يلي:
- 2 ملعقة من مسحوق الأملا.
- 2 ملعقة من عصير الليمون الحامض.
نقوم بإضافة المكونين إلى بعضهما البعض ونقلب بشكل جيد حتى نحصل على عجينة متجانسة، ونقوم بتوزيعها على فروة الرأس والشعر كله من الجذور إلى الأطراف، ونتركها على الشعر حوالي ربع ساعة حتى يجف ثم نغسله بالماء الفاتر والشامبو.تطويل الشعر بالطريقة الهندية
يجب تجهيز المكونات التالية لهذه الوصفة:
- 3 أو 4 قطرات من زيت الخزامى.
- عصير بصلة واحدة كبيرة.
نقوم بمزج المكونات مع بعضها بشكل جيد، ثم وضعها على فروة الرأس وتدليكها بشكل جيد، ونترك الخليط على الرأس ربع ساعة، وبعد انتهاء المدة نغسله بالماء والشامبو، ويجب تكرار هذه الوصفة مرتين على مدار الأسبوع.
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