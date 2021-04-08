طريقة عمل حلويات سعودية مميزة مقادير وخطوات عمل حلى الحنيني والحيسة

تتعدد أنواع الحلويات السعودية، حيث تتميز كل منطقة داخل المملكة العربية السعودية بنوع مختلف من الحلوي يميزها عن المنطقة الأخري، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل حلويات سعودية متعددة مثل الحنيني والحيسة ومقادير وخطوات كل نوع منهم وما يميزه، حيث تهتم العائلات السعودية بشكل كبير بتقديم الحلا للضيافة في جميع الأوقات وخاصة في شهر مضان المبارك بجانب القهوة العربي الشهيرة، ويشترك الحنيني والحيسة في المكون الأساسي لهم وهو التمر، لما له من فوائد لا تعد ولا تحصي ومن أهمها إمداد الجسم بالطاقة وخاصة في فصل الشتاء. طريقة عمل حلا الحنيني طريقة عمل حلا الحنيني مقادير عمل حلى الحنيني: كوب من التمر منزوع النوي.

كوب من الطحين.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف ملعقة من الهيل المطحن.

نصف ملعقة من الزعفران. خطوات عمل حلا الحنيني: يتم تحميص الطحين في وعاء حتي يتغير لونه.

في وعاء بارد يتم إضافة التمر الطري علي الطحين وخلطهم.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة المذابة عليهم والتقليب جيدا حتى يمتزج الخليط.

يتم إضافة الهيل المطحون والزعفران إلى الخليط وخلطهم جيد مرة أخرى.

يتم وضع الحلا في وعاء التقديم وتزيينه بالصنوبر واللوز المحمر.

يقدم الحلا مع القهوة السعودية الساخنة. طريقة عمل حلا الحيسة السعودي طريقة عمل حلا الحيسة السعودي مقادير عمل حلى الحيسة: كوب من الطحين الأسمر.

كوبان من التمر.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون.

نصف ملعقة من الهيل. خطوات عمل حلا الحيسة: نصع السمن أو الزبدة علي نار هادئة حتي يذوب.

نضيف إليهم كل من الطحين المنخول والهيل ويتم التقليب حتي الحصول علي اللون الذهبي.

يتم إضافة التمر منزوع النوى عليهم والتقليب جيدا حتي يصبح الخليط متجانس.

يتم تشكلي الخليط إلي كرات صغيرة وتغليفها بالفستق المطحون. تعتب حلا الحيسة من الحلويات السعودية الشهيرة في منطقة الحجاز والمدينة المنورة، وتعتبر من الحلوى المميزة لديهم وتشتهر هذه المناطق بعملها وتقديمها كضيافة مميزة، وتوجد حلويات سعودية مشهورة أخري مثل المصابيب الحلوة والمعمول السعودي المميز، والعريكة والكليجا والدبيازة السعودية التي تعتبر حلى العيد في المملكة وغيرها من الحلوى الأخرى. الوسوم

تتعدد أنواع الحلويات السعودية، حيث تتميز كل منطقة داخل المملكة العربية السعودية بنوع مختلف من الحلوي يميزها عن المنطقة الأخري، وسنتعرف من خلال هذا المقال علي طريقة عمل حلويات سعودية متعددة مثل الحنيني والحيسة ومقادير وخطوات كل نوع منهم وما يميزه، حيث تهتم العائلات السعودية بشكل كبير بتقديم الحلا للضيافة في جميع الأوقات وخاصة في شهر مضان المبارك بجانب القهوة العربي الشهيرة، ويشترك الحنيني والحيسة في المكون الأساسي لهم وهو التمر، لما له من فوائد لا تعد ولا تحصي ومن أهمها إمداد الجسم بالطاقة وخاصة في فصل الشتاء. طريقة عمل حلا الحنيني طريقة عمل حلا الحنيني مقادير عمل حلى الحنيني: كوب من التمر منزوع النوي.

كوب من الطحين.

نصف كوب من الزبدة المذابة.

نصف ملعقة من الهيل المطحن.

نصف ملعقة من الزعفران. خطوات عمل حلا الحنيني: يتم تحميص الطحين في وعاء حتي يتغير لونه.

في وعاء بارد يتم إضافة التمر الطري علي الطحين وخلطهم.

بعد ذلك يتم إضافة الزبدة المذابة عليهم والتقليب جيدا حتى يمتزج الخليط.

يتم إضافة الهيل المطحون والزعفران إلى الخليط وخلطهم جيد مرة أخرى.

يتم وضع الحلا في وعاء التقديم وتزيينه بالصنوبر واللوز المحمر.

يقدم الحلا مع القهوة السعودية الساخنة. طريقة عمل حلا الحيسة السعودي طريقة عمل حلا الحيسة السعودي مقادير عمل حلى الحيسة: كوب من الطحين الأسمر.

كوبان من التمر.

نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من الفستق الحلبي المطحون.

نصف ملعقة من الهيل. خطوات عمل حلا الحيسة: نصع السمن أو الزبدة علي نار هادئة حتي يذوب.

نضيف إليهم كل من الطحين المنخول والهيل ويتم التقليب حتي الحصول علي اللون الذهبي.

يتم إضافة التمر منزوع النوى عليهم والتقليب جيدا حتي يصبح الخليط متجانس.

يتم تشكلي الخليط إلي كرات صغيرة وتغليفها بالفستق المطحون. تعتب حلا الحيسة من الحلويات السعودية الشهيرة في منطقة الحجاز والمدينة المنورة، وتعتبر من الحلوى المميزة لديهم وتشتهر هذه المناطق بعملها وتقديمها كضيافة مميزة، وتوجد حلويات سعودية مشهورة أخري مثل المصابيب الحلوة والمعمول السعودي المميز، والعريكة والكليجا والدبيازة السعودية التي تعتبر حلى العيد في المملكة وغيرها من الحلوى الأخرى.

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