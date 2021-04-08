أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

تعد الكبسة السعودي، من أفضل وأحلى الأكلات المشهورة، تعد من أفضل الوصفات المميزة، التي تحرص جميع النساء علي تقديمها في العزومات، فهي اكلة مشهورة ومعروفة جداً، فهي تعد من أشهي وألذ الأكلات ألذيذة، وتتميز بسرعة تحضيرها، فهي تتميز بطعمها المختلف والرائع، وتتميز دائماً بمذاقه الخاص، ولكي تحصلي علي هذا المذاق الشهي، عليكي أتباع الخطوات الصحيحة لتحضيرها، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكبسة السعودي بأسهل وأبسط الطرق.

مكونات عمل الكبسة السعودي

سوف نتعرف الأن من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الكبسة السعودي وهي كما يلي:-

كيلو من اللحمة الضأن.

ثلاث أكواب من الأرز منقوعين لمدة تلت ساعة.

4 حبات من البصل المفروم.

كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.

ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.

2 من حبات الجزر المبشور.

معلقة صغيرة من بشر قشر الليمون.

نصف كوب زيت.

معلقة كبيرة قرفة.

نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.

معلقة ونصف قرنفل مطحون.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة كبيرة كمون.

معلقة كبيرة من الكركم.

طريقة التحضير

سوف نعرض لحضرتكم من هنا طريقة تحضير الكبسة السعودي بأسهل الطرق وهي كالاتي:-