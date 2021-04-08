ليه المفروض ماتستخدميش الفوطة لتجفيف وجهك

الفوط بيكون متراكم عليها كمية كبيرة جدا من البكتيريا ، ولما بتستخدميها لمسح وجهك ، ده هيتسبب في ضرر بشرتك ، ورغم ان تجفيف الوجه بالفوطة يعتبر منطقي ، الا انه ممكن يضر اكتر من انه ينفع ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على اضرار الفوطة على البشرة ، وهنقولك ممكن تستبدليها بايه.
اضرار الفوطة على البشرة:
1- ممكن تسبب لك حب الشباب:
تجفيف وشك بنفس الفوطة اللي بتستخدميها لتجفيف جسمك ممكن يأدي لتلف بشرتك اكتر مما تتوقعي ، الفوطة زي ما قولنا بيتراكم عليها بكتيريا ، ولاننا عادة بنخزنها في الحمام والهوا بيكون رطب ، ده بيخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا ، لما بتفركي بشرتك بالفوطة ، في الحالة دي الفوطة بتنقل كل البكتيريا دي على بشرتك ، وده هيأدي في النهاية لظهور البثور وانسداد المسام ، حتى لو بتستخدمي فوطة منفصلة لوشك غير اللي بتستخدميها لجسمك ، فاكيد انتي مش بتغسلي الفوطة يوميا ، وبالتالي هيكون عليها بكتيريا غير مرغوب فيها هتتنقل لبشرتك.
2- هتحصل شيخوخة لبشرتك بسرعة اكبر:
فوط الحمام مصنوعة من خامة خشنة جدا على بشرتك ، واستخدامها ممكن يسبب تمزقات صغيرة في بشرتك ، وده هيخليها معرضة للعدوى والتجاعيد ، وكل ما الفوطة اتغسلت النسيج بتاعها بقى هش اكتر ، والاحتكاك الناتج عنه ممكن يسبب تقشير لبشرتك اكتر من اللازم.
3- بتقلل من فعالية منتجات العناية بالبشرة:
على الرغم من ان تجفيف الوجه بعد غسله امر طبيعي ، الا انه في الواقع ده مش هيسمح لبشرتك بالاستفادة لاقصى حد من المنتجات اللي بتستخدميها ، مرطب البشرة هيخترق الجلد بشكل افضل قبل ما تتبخر كل المية من على سطحه ، تخطي خطوة تجفيف الوش بالفوطة هيسمح لمنتجات العناية بالبشرة بحبس الرطوبة اللي محتاجاها بشرتك للحفاظ عليها نضرة وشابة.
4- ممكن تهيج بشرتك:
لو بشرتك حساسة ، فاستخدام الفوطة مش هو الاختيار المثالي لتجفيف الوش ، لان معظم اقمشة الفوط بتكون قاسية جدل على الجلد ، ومسح الوش بيها ممكن انه يأدي لاحمرار الجلد وتهيجه.
5- ممكن انها تخلي بشرتك دهنية:
ممكن تشوفي ان الموضوع متناقض ، ولكن تجفيف البشرة ممكن يخليها دهنية اكتر ، لان الفوط الخشنة ممكن انها تزيل الزيوت الطبيعية اللي محتاجاها البشرة عشان تفضل صحية ، وفي الحالة دي الغدد الدهنية الموجودة تحت الجلد هتنتج زيوت اكتر لموازنة لجفاف ، وده هيأدي لبشرة دهنية بشكل مفرط.
ازاي تجففي وجهك من غير فوطة:
بدل ما تجففي وشك بالفوطة ، سيبيه ينشف في الهوا ،التجفيف بالهوا يعتبر اكتر نضافة ولطف على بشرتك ، وعلى الرغم انه محتاج وقت اطول من تجفيف الوش بالفوطة ، الا ان بشرتك هتشكرك على الخطوة دي.
– اغسلي وشك بالطريقة المعتادة.
– سيبي بشرتك تنشف بشكل طبيعي.
– وبعدين حطي المرطب المفضل ليكي.
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