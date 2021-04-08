طريقة عمل الكفتة بالفرن.. كفتة الحاتي بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة وطعم جميل

نقدم لكم طريقة عمل الكفتة بالفرن بطريقة سهلة وطعم شهي مثل الكفتة التي تباع عند الحاتي، كفتة متماسكة وطرية ويمكن تسويتها بسهولة حيث أنها توضع داخل الفرن ولا تحتاج إلى شواية، حيث يمكنك بمكونات كلها متوفرة في المنزل أن تصنعي كفتة سهلة سيحبها كل من يتذوقها.

طريقة عمل الكفتة

الكفتة من الأكلات المحببة لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، حيث أن الأطفال تفضل أكل الكفتة أكثر من اللحمة، الكفتة واللحم المفروم سهل التناول بالنسبة للأطفال لذلك يفضلون أكل الكفتة، ونقدم لكي طريقة عمل الكفتة بخطوات سهلة بالمنزل وطعمها مثل الكفتة التي تباع خارج المنزل عند الكبابجي.

خطوات عمل الكفتة بالفرن

مكونات عمل الكفتة بالمنزل، كفتة الحاتي، هي 1/2 كيلو لحم مفروم ويستحب أن تكون اللحمة بها نسبة دهون عالية لكي تحصلي على كفتة بطعم جميل مثل التي تباع خارج المنزل بالمطاعم، توابل ملح وفلفل أسود كمون بهارات لحمة، عدد أثنين بصلة كبيرة مبشورة، فريك أو دقيق شوفان أو عدد اثنين ملعقة نشا ذرة، بيضة وملعقة صغيرة بيكنج بودر.

خطوات عمل الكفتة

1- قومي بعصر البصلة المبشورة جيداً وفصل عصير البصلة في طبق منفصل.

2- ضعي اللحمة المفرومة في إناء عميق وضعي فوقها البصلة بعد تصفيتها وضعي التوابل ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود والكمون والبهارات والبيكنج بودر.

3- ضعي ملعقة كبيرة من الفريك أو ملعقة من دقيق الشوفان وأنا افضلها بدقيق الشوفان ويمكن وضع دقيق عادى وهذه الخطوة هي التي تجعل الكفتة متماسكة.

4- ضعي البيضة فإنها تعطى طعم جيد للكفتة وتجعلها متماسكة أيضاً.

5- هذه الخطوة مهمة جداً وهي أن تقومي بفرك الكفتة وجميع المكونات جيدا بيدك لمدة طويلة حتى تلاحظي ظهور خيوط اللحم.

6- قومي بتشكيل الكفتة على سيخ كفتة أو يد ملعقة أو أي شي تستطيعي أن تشكلي عليه الكفتة، لا تنسي أن تستخدمي عصير البصلة بعد أن تضعي عليه ملعقة صلصة ونص ملعقة فلفل أسود،بلي يدك بعصير البصل اقطعي جزء مناسب من اللحمة المفرومة شكليها على سيخ الكفتة وضعيها في صنية مدهونة بالزيت دهنة خفيفة لأن الكفتة تحتوي على نسبة دهون.

7- قومي بتسخين الفرن جيداً قبل وضع الكفتة به وضعيها لمدة ربع ساعة ثم افتحي الفرن واقلبي الكفتة على الوجه الأخر لمدة ربع ساعة أيضاً وعندما تتأكدي أنها اكتملت تسويتها أخرجيها ويمكن أن تضعي قطعة من الفحم مشتعلة في ورقة فويل صغيرة وضعيها في منتصف الصنية وضعي نقطتين زيت وغطي الصنية للحصول على طعم الكفتة المشوية التي تباع عند الحاتى.