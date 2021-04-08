اطعمة غنية بالدهون يجب تجنبها في رمضان، والمعروف ان الصيام الصحيح والصحي يتطلب تناول اطعمة صحية عوضاً عن الاطعمة السيئة التي عادة ما تكون غنية بالدهون والسعرات الحرارية.

وتعد الدهون عنصر مهماً في جسم الإنسان، كونها تدخل في مجموعة واسعة من وظائف الجسم، كبناء الخلايا، وحماية أعضاء الجسم الداخلية، والمحافظة على حرارة الجسم، وتوفير مصدر للطاقة، والمساعدة على امتصاص بعض الفيتامينات من الأطعمة، والمساهمة في إنتاج الهرمونات الضرورية لأداء وظيفته بالشكل السليم.

تنقسم الدهون الى نوعين: جيدة وغير جيدة. ويأتي تحت خانة الدهون الجيدة، الدهون الاحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة؛ فيما تضم لائحة الدهون غير الجيدة، الدهون المشبعة والدهون الثلاثية والدهون المتحولة.

لذا فإن كنت تسعين عزيزتي لصيام صحي خلال شهر رمضان، لا بد من موازنة الدهون والعناصر الغذائية الجيدة وتجنب الاطعمة الغنية بالدهون الضارة التي نتعرف عليها في موضوعنا اليوم.

اطعمة غنية بالدهون يجب تجنبها في رمضان

تتسبب الدهون المشبعة في العديد من المشاكل الصحية، منه انسداد الشرايين وزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية التي تهدد الحياة. لذا ينصح بتجنب تناول الاطعمة الغنية بهذا النوع من الدهون.

ويقدم لنا موقع "ويب طب" مجموعة الاطعمة الغنية بهذه الدهون والتي يجب تجنبها في رمضان:

اللحوم الغنية بالدهون: وهي من اكثر الاطعمة المضرة بالصحة والتي يمكن ان تتسبب بارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وتؤدي لانسداد الشرايين. ومن ابرز انواع اللحوم الغنية بالدهون، اللحوم الحمراء والدجاج الذي يحتوي على طبقة جلد خارجية غنية بالدهون المشبعة الغير صحية.

الأطعمة المخبوزة: مثل البيتزا والكعك، والتي تدخل العديد من المكونات غير الصحية في تصنيعها كالدقيق الابيض والزيت والسمن والسكر والصلصة الجاهزة. وهي مكونات دهنية خطيرة تسبب العديد من الامراض في حال تناولها بشكل مستمر.

الاطعمة المقلية: يقبل الصائمون في رمضان على تناول الاطعمة المقلية بشكل كبير، مثل السمبوسك والبطاطس المقلية والدجاج وغيرها، وهي اطعمة غنية بالدهون يجب تجنبها في رمضان كونها تمتص كمية كبيرة من الزيوت تحمل مخاطر صحية كثيرة.

الزبدة: بالرغم من مذاقها اللذيذ، الى ان الزبدة من اكثر انواع الدهون المسببة لانسداد الشرايين وتراكم البلاك بها مع الوقت، لذا ينصج بتجنب تناولها في رمضان.

الاجبان: دوت الخليج مصدر مهم للكالسيوم الضروري لصحة العظام والاسنان، لكن بعض اصناف الاجبان تحتوي على مستويات عالية من الدهون غير الصحية، خاصة الاجبان الصفراء والمصنعة.

ويتم تصنيع أنواع الجبن المختلفة من الحليب كامل الدسم وهو الحليب الغني بالدهون المشبعة الضارة بالجسم، لذا ينصح بالتقليل منها او تجنبها في رمضان.

الشوكولاته: إن تناول قطعة صغيرة من الشوكولاته خاصة الداكنة من حين لآخر لا يضر، بل بالعكس كون الشوكولاته مفيدة خصوصاً لجهة افراز هرمون السعادة. لكن الاكثار من تناول الشوكولاته في رمضان يعني اضافة نسبة كبيرة من الدهون الى الجسم، ما يسبب مخاطر صحية عدة.

اللحوم المصنعة: من أكثر الأطعمة الضارة بالصحة، إذ يتم تصنيعها من مواد دهنية غير صحية، ما يفسر تساقط العديد من الدهون أثناء طهيها.

وينصح بتجنب تناول اللحوم المصنعة بمختلف أنواعها، واستبدالها باللحوم غير المصنعة التي تحتوي نسبة أقل من الدهون.