نصائح مهمة للحفاظ على رائحة فم منعشة اثناء صيام شهر رمضان، مسألة شائكة يعاني منها الكثيرون في معظم الاوقات لكنها تتفاقم بشكل كبير خلال شهر رمضان.

وهناك اسباب عدة يمكن ان تقف وراء رائحة الفم الكريهة والمزعجة، بعضها عضوي ويتعلق بالامراض كالسكري والفشل الكلوي وارتجاع حمض المريء؛ وبعضها الاخر له علاقة بالسلوكيات الحياتية الخاطئة مثل الجفاف وقلة تناول الطعام والشراب لوقت طويل والاكثار من الاطعمة الحارة والغنية بالتوابل والثوم والبصل وعدم العناية بصحة الاسنان واللثة.

لذا وللحفاظ على رائحة فم منعشة اثناء صيام شهر رمضان، وعدم الانزعاج من هذه المشكلة، نقدم لكم اليوم بعض النصائح المفيدة من الدكتور خالد العامري، استشاري تقويم الاسنان ورئيس قسم طب الاسنان في "هيلث بوينت" بأبوظبي.

نصائح مهمة للحفاظ على رائحة فم منعشة اثناء صيام شهر رمضان

يتسبب الصيام والانقطاع عن تناول الطعام والشراب لساعات طويلة، في ظهور رائحة الفم الكريهة نتيجة تراكم البكتيريا في الفم، والتي تعد احد ابرز عوامل الاصابة بتسوس الاسنان وامراض اللثة.

وينصح د. العامري الصائمين بضرورة اتباع نظام محدد ومستمر خلال شهر رمضان، للعناية بصحة الفم والاسنان من خلال الحرص على تنظيف الاسنان بالفرشاة بعد وجبتي الافطار والسحور.

ويسهم تنظيف الاسنان بانتظام في منع تراكم البكتيريا الضارة في الفم والتسبب برائحة كريهة ومنفرة.

كما ينبغي العناية بصحة اللسان الذي يؤكد د. العامري انه مسؤول عن جزء كبير من رائحة الفم الكريهة. وبالتالي يجب تنظيفه باستخدام مكشطة اللسان مرتين في اليوم للمساعدة في تجنب رائحة الفم الكريهة.

اهمية الترطيب للحفاظ على رائحة فم منعشة اثناء صيام شهر رمضان

كذلك يلعب الجفاف دوراً بارزاً في زيادة رائحة الفم الكريهة، لذا يشدد د. العامري على اهمية الحفاظ على رطوبة الفم ومنع جفافه في شهر رمضان لتجنب رائحة الفم الكريهة. مضيفاً انه بجانب اهمية التركيز على شرب السوائل بكثرة، وتجنب الأطعمة المالحة، والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ومدرات البول خلال ساعات الإفطار، يجب الالتزام بمجموعة من التدابير الأخرى التي تحول دون جفاف الفم.

ومن ابرز نصائح د. العامري للحفاظ على رائحة فم منعشة اثناء صيام شهر رمضان: