الكنافة بالكريمة والشربات والمكسرات لرمضان

الكنافة بالكريمة والشربات والمكسرات من اشهي الأكلات التي يتم تقديمها لتحلية في رمضان والعديد من الأعياد والمناسبات المختلفة ويمكن أن تقدم بأكثر من شكل وطريقه فيمكن عمل الكنافة بالقشطه أو بالفواكه مثل المانجو أو بالجبن أوالكريمة كما يحبها عشاق الحلويات وسوف نعرض طريقه عملها بصورة سهلة وبسيطه وبمكونات متوفره لدي الجميع بالمنزل حيث أنها تستغرق اقل من نصف ساعة تقريبا للتحضير وربع ساعة للطهي وهذا يكفي لستة أشخاص تقريبا .

بالنسبة للكنافة نصف كيلو من الكنافة الجاهزة مع ربع كيلو تقريبا من المكسرات وربع كوب من السمنة أو الزبدة حسب الرغبة و كوب من السكر الناعم الذي تم طحنه بطريقة جيدة .

بالنسبة للكريمة 2 كوب من اللبن و نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا و مقدار من السكر الناعم المطحون يضاف حسب الرغبة و 2 ملعقة كبيرة من النشا و فستق مقطع يضاف للزينة .

ملعقة صغيرة من عصير الليمون و كوب من السكر مع كوب اخر من الماء .

المقادير المطلوبة لتحضير الكنافة بالكريمة و الشرباتطريقة تحضير الكريمة لعمل الكنافة

نقوم بوضع اللبن و النشا و السكر البودرة والفانيليا في وعاء نظيف ونخفقهم حتى يذوب النشا ثم يوضع على نار متوسطة ونحرك بشكل متواصل حتى لا يتكون أي تكتلات حتى يزيد سمك الخليط نقوم برفعة من النار وتركة حتى يبرد لحين استعماله بعد تحضير الكنافة .

طريقة تحضير الشربات لعمل الكنافة

نقوم بخلط كل من كوب الماء وكوب السكر وضعهم على النار حتى يتم الغليان ثم نقوم بتحريك الخليط مع أضافه نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وتركة حتى يزداد سمكة و يتماسك ثم نرفعه مع النار وتركة لكى يبرد لحين استعماله بعد تحضير الكنافة .

نقوم بإحضار وعاء نظيف ووضع الكنافة به ثم أضافه السكر والسمن ومزجهم بواسطة اليدين بلطف حتى لا تنكسر الكنافة وذلك حتى يتم تجانس كل المكونات ثم نقوم بتسخين الفرن على 180 درجة ثم تحضير الصنية ودهنها بالزيت أو السمن .

نقوم بوضع كمية كبيرة من الكنافة في الصنية وفردها حتى تغطى الصنية كلها ووضع الكريمة على الكنافة وفردها بالمعلقة حتي تكون بعيده قليلا عن أطراف الصنية .

ثم نضع الكمية المتبقية من الكنافة على السطح برفق ومراعاة عدم خروج الكريمة من حواف الكنافة ثم وضع الصنية في الفرن لكي تكون من جميع الجهات باللون الذهبي وتصبح الكريمة متماسكة أيضا ثم نقوم بتحمير سطح الكنافة لكى يكون لونها ذهبي أيضا ثم نخرج الصنية من الفرن .

نقوم بوضع الشربات عليها وهى ما زالت ساخنة وتزيينها بالفستق أو أنواع مختلفة من المكسرات .

طريقة تحضير الكنافة