طريقة عمل البيتزا السائلة بخطوات سهلة وبسيطة ومضمونة وبألذ الوصفات أحلى من الجاهزة

البيتزا السائلة ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع البيتزا التي يتم صنعها، فهي لا تحتاج عجن ولا مجهود ولا وقت لتحضيرها. كما أنها من أنواع البيتزا المفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار، حيث نالت على إعجاب الجميع. كما أصبحت تجوب شهرتها جميع أنحاء العالم، وتحظى بإقبال الجميع من كل حدب وصوب. فهي تتميز بمذاق خاص ومميز لا يوصف، وبقوام لا مثيل له، وبشكل جذاب. كما تتميز البيتزا السائلة بقيمتها الغذائية، وبسهولة تحضيرها، فلا تتطلب وقت ولا مجهود. كما يمكنكم حشوها بأية حشوة تفضلونها. وتتعدد أنواع البيتزا؛ فتوجد بيتزا بالجبنة، وبيتزا الدجاج، وبيتزا باللحم، وبيتزا مارجريتا. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير البيتزا السائلة لكي تحضرها لأفراد أسرتها وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات البيتزا السائلة وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي لم تجربوه من قبل وأحلى من المطاعم.

مكونات البيتزا السائلة

تتكون البيتزا السائلة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الخاص والمميز واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف كوب ماء دافئ.

4 ملعقة كبيرة زيت.

نصف كوب زبادي.

بيضة.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة خل.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

جبنة موزاريلا مملحة مبشورة أو أي نوع جبنة تفضلونها.

حبة فلفل رومي مقطعة قطع صغيرة.

شرائح زيتون.

شرائح سوسيس أو بسطرمة.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون مخلوط بنصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

مقادير حشوة البيتزا السائلةطريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير البيتزا السائلة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

أولا نحضر عجينة البيتزا، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الخميرة الفورية والسكر والماء الدافئ ونخلطهم جيدا حتى يذوب السكر.

نضيف الزيت والزبادي والبيضة والملح والزعتر ونخلطهم جيدا.

نضيف الخل والدقيق والبيكنج بودر ونقلب جيدا بسباتولا حتى يتكون لدينا عجينة سائلة.

نحضر صينية دائرية مقاس 30 أو مستطيلة مقاس 25*30 سم، ثم ندهنها بالزبدة، ونسكب فيها عجينة البيتزا ونوزعها جيدا بشكل متساوٍ.

نغطي الصينية بكيس نايلون مطبخ، ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

بعد اختمار العجينة نرفع الكيس من الصينية، ثم نقوم بحشو البيتزا.

نقوم بتوزيع طبقة من جبنة موزاريلا مبشورة على البيتزا، ثم نوزع عليها فلفل رومي، ثم شرائح زيتون، ثم شرائح بسطرمة، وأخيرا خليط زيت الزيتون.

ندخل الصينية فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة.

نخرج الصينية من الفرن، ثم نقطع البيتزا، وتقدم ساخنة في طبق التقديم.

وبصحة وعافية.

نصائح لعمل البيتزا السائلة

يوجد بعص النصائح التي يجب اتباعها لنجاح البيتزا، وهي كالآتي: