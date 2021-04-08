طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية وجبة خفيفة ولذيذة جداً للعشاء

تعد فطائر البطاطس المقلية ، هي من الأكلات اللذيذة التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة فهي بسيطة جداً، ويتم تحضيرها من خلال عمل عجينة ثم حشوها بالبطاطس المهروسة مع القليل من الفلفل الأسود، ثم تقلي في كمية وفيرة من الزيت الساخن، وتقدم مع طبق السلطة الخضراء أو أي نوع من السلطات مثل سلطة الزبادي أو يمكن تقديمها مع الكاتشب، وتعد طريقة تحضيرها بسيطة جداً ولا تحتاج إلي وقت كثير، وتعد هي من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها للأسرة فهي تمتاز بمذاق لذيذ وشهي جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل فطائر البطاطس المقلية بكل تفاصيلها وبطريقة بسيطة جداً.

مكونات عمل فطائر البطاطس المقلية

تتكون فطائر البطاطس المقلية من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة زيت.

رشة من الملح .

رشة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

مكونات الحشوة

3 حبات من البطاطس.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ماء للسلق.

طريقة التحضير

تحضير فطائر البطاطس المقلية يتم بخطوات بسيطة وهي تتم بإتباع الآتي:ـ

في وعاء متوسط الحجم نقوم بخلط الدقيق مع رشة الملح، ونقلب المكونات بطريقة جيدة. نعمل على إذابة الخميرة في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم تضاف إلي الدقيق ونقلب المكونات. نضيف باقي المكونات رشة السكر والزيت ونقلب جيداً ثم نضيف الماء تدريجياً، حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية توضع العجينة في وعاء متسع ونعمل على تغطيتها، تترك في مكان دافئ لكي تختمر لمدة ساعة أو أكثر حتي يتضاعف حجمها. بعدها تقطع العجينة إلى كرات صغيرة، ثم يتم فرد كل كرة من العجين باليد إلي شرائح طويلة. توضع ملعقة من البطاطس المهروسة في المنتصف ونوزعها باستخدام الملعقة، ثم نغلق طرفي العجينة على بعض ونضغطها في المنتصف لكي تغلق بشكل جيد. نكرر هذه الخطوة مع باقية كمية العجين، بعدها توضع مقلاة على النار وتوضع بها كمية وفيرة من الزيت وننتظر حتي يسخن الزيت. توضع قطع العجين في الزيت الساخن وتترك لكي تأخذ اللون الذهبي الجميل، نخرجها من الزيت على ورق مطبخ حتي نتخلص من الزيت. توضع على طبق التقديم بجانب السلطة وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.

طريقة تحضير الحشوة

يتم غسل البطاطس جيداً ثم نقطعها، يوضع إناء على النار ويوضع به كمية مناسبة من الماء مع القليل من الملح، ثم توضع البطاطس في الماء وتترك على النار حتي تنضج تماماً، ترفع من على النار وتصفي من الماء ثم يتم هرسها بطريقة جيدة، ثم يضاف إليها ملعقة من الفلفل الأسود تقلب المكونات وتصبح جاهزاً للحشوة، تعد حشوة البطاطس من ألذ الحشوات وأخفها في الطعم، وهي من الحشوات المقبولة مع جميع أنواع المعجنات.