طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة لذيذة الطعم مثل المحلات

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البسبوسة بالزبادي ، من الحلويات الشرقية لذيذة الطعم، ويعشقها الكبار والصغار، ويقبلون على تناولها في كل الأوقات، وليست لها وقت معين لتناولها، ويكثر تناولها في المواسم والأعياد والمناسبات وفي شهر رمضان المبارك، ولها فوائد عديدة من أهمها أنها تمنح الجسم الطاقة والحيوية، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، ويعطينا السميد الذي يصنع منه البسبوسة الشعور بالشبع لمدة طويلة، ويمنعنا من تناول كميات كبيرة من الطعام لأن هضمه في الجسم يأخذ وقت طويل، ويحسن من وظائف الكلى لأنه يحتوي على البوتاسيوم، والسميد مصدر جيد لفيتامين E، وفيتامين B على حد سواء ويحصن الجسم من الأمراض، ويحتوي أيضاً على الزنك والماغنسيوم، والفوسفور وهى مواد مفيدة للعظام والجهاز العصبي، وملين للأمعاء والمعدة، وعلى كل سيدة أن تقوم بعمل البسبوسة في المنزل حتى تضمن نظافتها وخلوها من أي مواد ضارة بالصحة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة في المنزل بأبسط الطرق والإمكانيات.
مكونات عمل البسبوسة بالزبادي
تحتوي على العديد من المكونات التي تتوفر في كل منزل وهى كما يأتي:-
- 100 جرام زبدة.
- عدد 2 كوب سميد.
- كوب واحد جوز هند مبشور.
- كوب واحد من حليب جوز الهند.
- عدد 1 علبة من الحليب المكثف.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من بشر الليمون.
- بيكنج بودر.
- عدد 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- ربع كوب زبدة.
- ربع كوب مكسرات.
- جوز هند مبشور.
يحتوي شربات البسبوسة بالزبادي على العديد من المكونات وهى كما يلي:-
- كوب ونصف ماء.
- كوب ونصف سكر.
- نصف كوب عصير ليمون.
- عدد 1 ملعقة كبيرة شراب ذرة.
طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل بأبسط الخطوات وهى كالتالي:-
- نقوم بخلط السميد مع جوز الهند.
- نضيف إلى الخليط السابق الحليب المكثف، والزبدة، وحليب جوز الهند.
- نضع بعد ذلك الفانيليا، والبيكنج بودر، وبشر الليمون، ونقلب جميع المكونات جيداً.
- نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزبدة ونرش عليها دقيق، ثم نصب فيها الخليط السابق.
- نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية، ومن الأفضل وضعها في الرف الأوسط من الفرن.
- نتركها بالفرن حتى يصبح لونها ذهبي.
- نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع الماء مع السكر على النار، ونتركه حتى يصبح متماسك قليلاً.
- نضيف إليه شراب الذرة والليمون، ثم نقوم بصبه على البسبوسة فور خروجها من الفرن مباشرة، ثم نقوم بتقطيعها ونقدمها بالهناء والشفاء.
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البسبوسة بالزبادي ، من الحلويات الشرقية لذيذة الطعم، ويعشقها الكبار والصغار، ويقبلون على تناولها في كل الأوقات، وليست لها وقت معين لتناولها، ويكثر تناولها في المواسم والأعياد والمناسبات وفي شهر رمضان المبارك، ولها فوائد عديدة من أهمها أنها تمنح الجسم الطاقة والحيوية، لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية، ويعطينا السميد الذي يصنع منه البسبوسة الشعور بالشبع لمدة طويلة، ويمنعنا من تناول كميات كبيرة من الطعام لأن هضمه في الجسم يأخذ وقت طويل، ويحسن من وظائف الكلى لأنه يحتوي على البوتاسيوم، والسميد مصدر جيد لفيتامين E، وفيتامين B على حد سواء ويحصن الجسم من الأمراض، ويحتوي أيضاً على الزنك والماغنسيوم، والفوسفور وهى مواد مفيدة للعظام والجهاز العصبي، وملين للأمعاء والمعدة، وعلى كل سيدة أن تقوم بعمل البسبوسة في المنزل حتى تضمن نظافتها وخلوها من أي مواد ضارة بالصحة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي المرملة في المنزل بأبسط الطرق والإمكانيات.
مكونات عمل البسبوسة بالزبادي
تحتوي على العديد من المكونات التي تتوفر في كل منزل وهى كما يأتي:-
- 100 جرام زبدة.
- عدد 2 كوب سميد.
- كوب واحد جوز هند مبشور.
- كوب واحد من حليب جوز الهند.
- عدد 1 علبة من الحليب المكثف.
- عدد 2 ملعقة صغيرة من بشر الليمون.
- بيكنج بودر.
- عدد 1 ملعقة صغيرة فانيليا.
- ربع كوب زبدة.
- ربع كوب مكسرات.
- جوز هند مبشور.
يحتوي شربات البسبوسة بالزبادي على العديد من المكونات وهى كما يلي:-
- كوب ونصف ماء.
- كوب ونصف سكر.
- نصف كوب عصير ليمون.
- عدد 1 ملعقة كبيرة شراب ذرة.
طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة عمل البسبوسة بالزبادي في المنزل بأبسط الخطوات وهى كالتالي:-
- نقوم بخلط السميد مع جوز الهند.
- نضيف إلى الخليط السابق الحليب المكثف، والزبدة، وحليب جوز الهند.
- نضع بعد ذلك الفانيليا، والبيكنج بودر، وبشر الليمون، ونقلب جميع المكونات جيداً.
- نقوم بإحضار صينية وندهنها بالزبدة ونرش عليها دقيق، ثم نصب فيها الخليط السابق.
- نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية، ومن الأفضل وضعها في الرف الأوسط من الفرن.
- نتركها بالفرن حتى يصبح لونها ذهبي.
- نقوم بتحضير الشربات من خلال وضع الماء مع السكر على النار، ونتركه حتى يصبح متماسك قليلاً.
- نضيف إليه شراب الذرة والليمون، ثم نقوم بصبه على البسبوسة فور خروجها من الفرن مباشرة، ثم نقوم بتقطيعها ونقدمها بالهناء والشفاء.
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