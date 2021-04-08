حب الشباب بيعاني منه الكتير خصوصا في فترة المراهقة وفي سن النُضج وبيكون نتيجة لانسداد بصيلات الشعر بخلايا الجلد الميتة فبيسبب ظهور رؤوس بيضاء أو سودا ولما بنعالجه بياخد وقت كبير ممكن يوصل لشهور عشان توصلي لنتيجة مُرضية وبنستغرب المدة الزمنية للعلاج وده بيكون نتيجة لعوامل كتير منها استقبال بشرتك للعلاج ومجى فعالية العلاج واستجابتك له، في المقال ده هنقولك ايه هي المدة اللي بتحتاجها أدوية علاج حل الشباب عشان تعمل مفعول

ايه هي المدة اللي بتحتاجها أدوية علاج حب الشباب عشان تعمل مفعول؟

مش أقل من شهر:

لازم تكوني عارفة إن الدواء أو العلاج لازم تديله فرصة عشان يشتغل ويعمل تأثير مش لمجرد أيام أو أسبوع وتلاقيه مش بيعمل مفعول فتوقفيه ومش بتشوفي النتيجة علي طول، قاعدة عامة لأي علاج لحب الشباب بيكون 30 يوم كامل كفترة بداية العلاج وممكن توصل لفترة من 3 لـ 9 شهور قبل ماحتاج إنك تغيره أو تشوفي حاجه أقوي، ولو بتاخدي علاج تأثيره قوي فاستشيري بدكتور الأمراض الجلدية قبل ماتبطلي العلاج.

لما بشرتك تتعب أكتر:

فيه مرحلة من روتين بشرتك بتسوء اكترفي الاول وبعد كده تبدأ تتحسن ودي معروفة باسم التطهير وده لأن البنزويل بيروكسايد وحمض الساليسليك والريتينويدات اللي موجوين في معظم أدوية ومنتجات علاج حب الشبب بيسببوا تهيج وجفاف في بداية العلاج علي حسب كلام الخبراء لكن لو حب الشباب بيزيد أكثر من أي وقت قبل كده فده معناه إن العلاج ده مش مناسب ليكي ولازم ترجعي للدكتور.

لو مفيش نتيجة :

لو عدت 6 أسابيع علي الأقل ومكنش فيه تحسن فده بيكون الوقت عشان تتخلصي من العلاج ده لأنه معني كده إنه منفعش مع بشرتك وأنسب طريقة عشان تعرفي العلاج جايب نتيجة إنك تصوري نفسك كل أسبوع عشان تراقبي التطور والتغيرعن قرب لحد ماتوصلي للنتيجة اللي عوزاها.

لو حب الشباب اختفي بعد أسبوع :

لو العلاج عمل مفعول في أسبوع ده معناه إن بشرتك في صعود وهبوط ومش مستقرة لكن متحاوليش توقفي العلاج حتي لو تم العلاج في وقت قصير، لازم تستخدمي الأدوية لمدة شهر كامل أو حتي لحد معاد الاستشارة للدكتور الخاص بيكي.

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