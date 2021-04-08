في المقال ده هنقولك على وصفة لذيذة ومغذية واطفالك أكيد هيحبوها، اعرفي معانا ازاي تعملي وصفة الجزر المحمص مع تتبيلة البابريكا بخمس مكونات بسيطة وفي وصفة شهية مش هتاخد اي وقت ولا مجهود، وكمان تنفع كطبق جانبي على سفرتك في رمضان.. خلينا نشوف الوصفة سوا

بالخطوات والفيديو.. اعرفي ازاي تعملي وصفة الجزر المحمص مع تتبيلة البابريكا

الجميل في الوصفة دي انها سهلة وسريعة جدا، لكن لذيذة وتعتبر كمان سناك صحي لو كنتي بتعملي دايت وبتدوري على أكلات خفيفة، كمان مغذية للأطفال لو عندك أولاد صغيرين وبتحاولي تقدميلهم عناصر غذائية عالية، وطبعا مناسبة جدا انك تحطيها في علبة وتاخديها معاكي الشغل.

المقادير اللي هتحتاجيها

** المقادير في الوصفة دي تكفي 4 أفراد.

4 ثمرات جزر

2 ملعقة كبيرة زيت “أي زيت تحبي تستخدميه”

ربع كوباية بقدونس مفروم طازج (10 جم)

2 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل

طريقة تحضير وصفة الجزر المحمص

سخني الفرن لدرجة حرارة 200 درجة مئوية

قطعي الجزر صوابع سميكة بالطول وحاولي تكون متساية على قد ما تقدري عشان تاخد نفس وقت ودرجة التسوية، سمك كل قعة تقريباً الجزر 2 سم.

انقلي الجزر إلى صينية الخبز وضيفي الزيت والبقدونس والفلفل الحلو والملح والفلفل، وقلبيهم كلهم مع بعض كويس أوي لحد ما التتبيلة تغطي قطع الجزر كلها كويس.

اخبزي الجزر في الفرن لمدة 20-25 دقيقة ، او لحد ما يستوي، وبعد تمام السواء سيبيه يبرد لمدة 5 دقائق قبل التقديم.

شوفي معانا فيديو للوصفة كاملة

اعرفي معانا كمان طريقة عمل بطاطس الرانش بالجبنة الشيدر بالمقادير والخطوات