طريقة عمل كيكة الباونتي الباردة في المنزل بجوز الهند والكريم كراميل

طريقة عمل كيكة الباونتي ، تعتبر الكيك الباونتي هي اكثر أنواع الحلويات طلباً بجميع أنواعها ونكهاتها المختلفة، ودائماً ما نجد أفكار جديدة وجذابة لتحضير الكيك الباونتي، ومن ضمن هذه الطرق التي ابتكرها الغربيون هي كيكة الباونتي، فيعد كيك الباونتي هو المفضل لعشاق جوز الهند؛ لأنها تتكون من طبقة من كيك الشوكولاته وطبقة من جوز الهند، وهي من الحلويات الباردة التي تقدم للضيوف وسريعة التحضير.

طريقة عمل كيكة الباونتي

يحتوي كيك الباونتي هو افضل اختيار لمحبين نكهة جوز الهند، كما أن كيكة الباونتي تحتوي علي عناصر غذائية كبيرة فمنها البروتينات والكربوهيدرات وغيرهم، فمن المفضل عدم تناولها بكثرة إذا كنت ممن يخضعون للأنظمة الغذائية الخاصة بالرجيم، وهنا سنعرض لك طريقة عمل كيك الباونتي في المنزل بكل سهولة.

مكونات الطبقة الأولي لكيكة الباونتي

أول طبقة هي كيك الشيكولاته المعروفة، قم باستخدام المعايير المذكورة بحرص:

عدد 2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشه صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة خل ابيض.

3/4 كوب سكر.

1/2 كوب ماء دافئ.

1/4 كوب زيت نباتي.

كوب دقيق ابيض متعدد الاستعمال.

1/2 كوب كاكاو خام (50 جرام).

ظرف بيكنج بودر (10 جرام).

ضعي البيض والفانيليا والخل والسكر والماء الدافئ ورشة الملح في وعاء واسع، وقومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً بالمضرب اليدوي أو الكهربي، حتي يمتزج المكونات معاً. أضيفي الزيت واكملي الخلط. قومي بنخل الدقيق والكاكاو الخام والبيكنج بودر علي الخليط السابق مع التقليب المستمر حتي لا تتكتل حبيبات الدقيق ويصبح قوام خليط الكيك. في قالب مقاسه 28 سم اسكبي خليط الكيك فيه، ثم ضعي القالب في الفرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180، واتركي كيك الشيكولاته لمدة 25 دقيقة علي النار المشتعلة من تحت فقط. لا تقومي بفتح باب الفرن حتي تنتهي مدة الطهي المحددة ولكي تتأكدي من نضج الكيك قومي بغرس طرف السكين أو أي شئ حاد وإذا كانت نظيفة إذاً فلقم تم طهي الكيك بالكامل.

كوبين من الحليب السائل.

كوبين من جوز الهند المبشور.

1/2 كوب سكر.

1/2 كوب دقيق سميد.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ضعي جميع المكونات السابقة في وعاء واسع واخلطيهم جيداً ثم ضعي الوعاء علي النار مع التلقيب المستمر، واتركي خليط جوز الهند يغلي لمدة دقيقتين. اتركي خليط جوز الهند ليبرد تماماً، ثم ضعيه فوق طبقة كيك الشوكولاته التي قمنا بتحضيرها بالأعلى.

كوبين حليب سائل.

علبة كريم كراميل جاهز.

ملعقتين كبار نشا.

ثلاث ملاعق كبار كاكاو خام.

3 ملاعق كبيرة سكر.

ضعي جميع المكونات السابقة في وعاء واسع وقومي بخلطهم معاً، ثم ضعي الوعاء علي النار مع التقليب المستمر حتي يغلي ويصبح الخليط قوامه كثيف. اسكبي خليط الكريم كراميل والكاكاو فوق طبقة جوز الهند وهو ساخن. اتركي قالب كيك الباونتي حتي يبرد ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 4 ساعات. الآن قومي بتقديم كيكة الباونتي مع صوص الشيكولاتة الذائبة.

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