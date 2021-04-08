طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في البيت مرملة ودايبة زي المحلات

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البسبوسة بالقشطة زي المحلات، حيث تعد البسبوسة هي النوع المفضل من الحلويات لدى كثير من الأفراد، حيث يفضلها الكبار والصغار على حد سواء، وسوف نقدم لكم فيما يلي طريقة عمل البسبوسة بالقشطة زي المحلات، وذلك بمكونات بسيطة في منزلك، وأبهري بها ضيوفك وأفراد أسرتك فى شهر رمضان الكريم وعلى العزائم والمناسبات المختلفة، لن تشترى البسبوسة من الحلواني بعد الآن.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

مكونات طريقة البسبوسة بالقشطة

لكي تتمكنِ من عمل البسبوسة بالقشطة، لابد أن تراعِ وضع المكونات بدقة:

سميد بمقدار 1 كوب وربع.

سمن بلدي بمقدار ⅓ كوب.

جوز هند مبشور بمقدار ¼ كوب.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

بيكنج باودر بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر بمقدار ⅓ كوب.

علبة مناسبة الحجم من القشطة.

أما بالنسبة إلى مكونات شربات البسبوسة، فهي كالتالي

ماء بمقدار 2 كوب من الماء.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

سكر بمقدار ½ كوب.

في البداية قومِ بخلط السميد مع البيكنج باودر ثم قومِ بإضافة السمن البلدي، وبعد ذلك قومِ بخلط كافة المكونات بشكل جيد.

استمري في عجن الخليط، حتى تحصلِ على عجينة ذات قوام جيد.

ثم بعد ذلك قومِ بخلط الماء والسكر والباودر وكذلك جوز الهند، وذلك في وعاء آخر.

ثم بعد ذلك قومِ بتقليبه بشكل جيد ثم إضافته على الخليط السابق.

ثم بعد ذلك قومِ بوضع الخليط في صينية، ولكن قبل وضع الخليط عليكِ دهن الصينية بشكل جيد سواء بالزيت أو السمن.

وبعد أن تنتهي من توزيع الخليط، قومِ بتقطيعه بشكل متساوي.

ثم بعد ذلك قومِ بإدخال الصينية في الفرن وذلك لمدة لا تقل عن عشرين دقيقة، ثم قومِ بتجهيز الشربات.

وتوضع الشربات على البسبوسة وكلاهما ساخنين، وتترك حتى تهدأ، ثم توضع فى طبق التقديم ومعها قطعة من القشطة على البسبوسة.

خطوات عمل البسبوسة بالقشطة