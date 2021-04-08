الجلاش بالكريمة يعتبر من أفضل أنواع الحلويات التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل فهي من الحلويات اللذيذة للغاية وسهلة التحضير، ونعرض لكِ اليوم سر عمل الجلاش بالكريمة مثل محلات الحلويات الشهيرة ونقدم لكِ كل الأسرار للحصول على أفضل مذاق بأسهل طريقة والحصول على لون ذهبي مميز.المكونات التي تحتاجين إليها لتحضير الجلاش
- لفة من الجلاش.
- 5 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- أي نوع من المكسرات تفضلينه (يمكن الاستغناء عنه).
- كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من كريم الشانتيه.
- ربع كوب من القشطة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- الكريمة:
في إناء مناسب قومي بوضع كل المكونات معًا وقلبيهم جيدًا حتى تتأكدي من ذوبان النشا والسكر في الحليب ثم قومي بوضع الإناء على النار واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم واتركيه حتى يبرد.
- الشربات:
قومي بوضع كل المكونات في إناء وضعيهم على النار حتى يغلي ويصبح قوامه ثقيل بعض الشيء ثم قومي بتركه حتى يبرد ويصل إلى درجة حرارة الغرفة.طريقة تحضير الجلاش بالكريمة
- في صينية متوسطة الحجم ويفضل أن تكون مستطيلة الشكل قومي بوضع القليل من الزبدة بها في كل الجوانب.
- قومي بوضع ورقتين من الجلاش ثم زبدة ثم ورقتين من الجلاش ثم الزبدة واستمري هكذا حتى تنهي نصف كمية الجلاش.
- قومي بوضع الكريمة وافرديها جيدًا مع تجنب وضعها على الأطراف ثم قومي بوضع المكسرات حسب الرغبة.
- قومي بوضع باقي كمية الجلاش بنفس الطريقة السابقة وقومي بوضع الزبدة على الوجه.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة وقطعي الجلاش ثم ضعيه في الفرن حتى يأخذ لون ذهبي بعد ذلك قومي بوضع الشربات.
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الجلاش بالكريمة يعتبر من أفضل أنواع الحلويات التي يمكنك تحضيرها بسهولة في المنزل فهي من الحلويات اللذيذة للغاية وسهلة التحضير، ونعرض لكِ اليوم سر عمل الجلاش بالكريمة مثل محلات الحلويات الشهيرة ونقدم لكِ كل الأسرار للحصول على أفضل مذاق بأسهل طريقة والحصول على لون ذهبي مميز.المكونات التي تحتاجين إليها لتحضير الجلاش
- لفة من الجلاش.
- 5 ملاعق كبيرة من الزبدة.
- أي نوع من المكسرات تفضلينه (يمكن الاستغناء عنه).
- كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من كريم الشانتيه.
- ربع كوب من القشطة.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- كوبان من السكر.
- كوب من الماء.
- عصير نصف ليمونة.
- الكريمة:
في إناء مناسب قومي بوضع كل المكونات معًا وقلبيهم جيدًا حتى تتأكدي من ذوبان النشا والسكر في الحليب ثم قومي بوضع الإناء على النار واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم واتركيه حتى يبرد.
- الشربات:
قومي بوضع كل المكونات في إناء وضعيهم على النار حتى يغلي ويصبح قوامه ثقيل بعض الشيء ثم قومي بتركه حتى يبرد ويصل إلى درجة حرارة الغرفة.طريقة تحضير الجلاش بالكريمة
- في صينية متوسطة الحجم ويفضل أن تكون مستطيلة الشكل قومي بوضع القليل من الزبدة بها في كل الجوانب.
- قومي بوضع ورقتين من الجلاش ثم زبدة ثم ورقتين من الجلاش ثم الزبدة واستمري هكذا حتى تنهي نصف كمية الجلاش.
- قومي بوضع الكريمة وافرديها جيدًا مع تجنب وضعها على الأطراف ثم قومي بوضع المكسرات حسب الرغبة.
- قومي بوضع باقي كمية الجلاش بنفس الطريقة السابقة وقومي بوضع الزبدة على الوجه.
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة وقطعي الجلاش ثم ضعيه في الفرن حتى يأخذ لون ذهبي بعد ذلك قومي بوضع الشربات.
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