ثلاث طرق للحصول على كيراتين طبيعي للشعر

من المعروف أن الكيراتين الذي يفرد الشعر في المحلات التجميلية يحتوي على كيماويات ضارة للغاية، تسبب في تساقط وتقصف بصيلات الشعر، بجانب بعض الأمراض الخطيرة ورائحته النفاذة، والكيراتين من العناصر الأساسية لنمو ولمعان الشعر، ويمكن الحصول عليه طبيعيا عن طريق المكملات الغذائية، والزيوت والأعشاب، ويساعد على ترميم الشعر وفرده ونموه، واليوم سنقدم لكم ثلاث طرق لتحضير كيراتين طبيعي في المنزل، يطبق مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج، يجب اتباع تلك الوصفات بانتظام للحصول على نتائج جيدة.

كيراتين طبيعي من الخميرة للشعر

نحضر كيس خميرة فورية جافة، وملعقتان من النشا وبيضة، وملعقتان من خل التفاح، نخلط جميع المكونات معا في وعاء عميق، ونتركه ربع ساعة، ثم يوزع على الشعر بالتساوي، ثم نضع غطاء الرأس البلاستيكي، ويترك الخليط على الشعر ساعة على الأقل، نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو الأهلي من السولفات ويفضل أن يكون شامبو طبي، ويصفف الشعر برفق حتى لا يتساقط، وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

كيراتين طبيعي للشعر من الموز

نحضر موزة مستوية ومهروسة، 2 بيضة كاملة، نخلط الموز مع البيض معا حتى نحصل على خليط سائل، ومن الممكن استخدام الخلاط حتى نمزج المكونات معا، نوزع المكونات على الشعر جيدا، ويصفف الشعر على شكل كعكة، ونغطيه بغطاء بلاستيك ساعتين على الأقل، نشطف الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم، وستلاحظين نعومة فورية للشعر من أول استخدام، ويطبق مرة على الشعر أسبوعيا.

كيراتين طبيعي من البيض للشعر

نحضر بيضة كاملة، ثلاث ملاعق من زيت الزيتون، ملعقة من زيت اللوز الحلو، ملعقة من زيت الخروع، خمس قطرات من زيت اللافندر وزيت الياسمين، ثم نخفق البيضة جيدا، ثم نضيف إليها زيت الخروع، وزيت الزيتون وزيت اللافندر وزيت الياسمين، ونمزج المكونات معا، وبعد تمام التجانس نوزع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، نصفف الشعر ونربطه ونغلفه بغطاء الرأس، أو فوطة دافئة، يترك الخليط على الشعر ساعة على الأقل، نشطف الشعر بالماء والشامبو الخل في من السولفات، والبلسم المرطب، ويجب استخدام الماء الفاتر وليس الساخن حتى لا يضر بالشعر.