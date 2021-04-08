وصفة أصابع الكنافة بالمانجو لألذ الحلويات على المائدة في رمضان

أصابع الكنافة تعتبر من أشهر أطباق الحلويات الشرقية التي تقدم في جميع أنحاء العالم، وبالأخص العالم العربي، ويتم تقديمها بالأخص في المناسبات مثل شهر رمضان، والذي يشتهر بحلوياته المختلفة مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف وبلح الشام، وبمناسبة اقتراب الشهر المبارك وبدء رحلة بحث الأمهات عن الحلويات المختلفة والجديدة لتقديمها لأفراد الأسرة نقدم لكم طريقة عمل أصابع الكنافة بالمانجو اللذيذة والشهية لتقدموها لأحبابكم في شهر رمضان بعد الإفطار.مكونات عمل أصابع الكنافة بالمانجو
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:
- كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من السمنة.
- 3 كوب من الكريمة المخفوقة.
- كوب من الشربات.
- 4 حبات مانجو بدون قشر، ومقطعين إلى مكعبات صغيرة.
- 3 كوب من عصير المانجو.
لتحضير هذه الحلوى اللذيذة والمبتكرة يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل طعم بكل سهولة، وهي كما يلي:
- أولاً في وعاء نضع عجينة الكنافة، ونضيف لها السمنة.
- نبدأ في تحريك المكونين مع بعضهما البعض لكي تشرب الكنافة السمنة بشكل جيد.
- ونقوم بتفتيت الكنافة جيداً.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير كريمة الخفق جيداً.
- ونقوم بتقشير حبات المانجو ونقطعها إلى مكعبات صغيرة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة عصير المانجو إلى عجينة الكنافة.
- ونقلب بشكل جيد حتى تتشربها.
- نقوم بتشكيلها الكنافة على هيئة أصابع مفرودة، ثم نقوم بوضع الحشو بداخلها.
- الحشو هو الكريمة المخفوقة مع مكعبات المانجو.
- ونقوم بلف الكنافة وغلقها من جميع النواحي، ويمكن صب الشربات عليها.
- وبالتالي تكون جاهزة، ونقوم بتكرار هذه الخطوة حتى تنتهي المكونات وعجينة الكنافة.
- ويتم حفظها في الثلاجة حتى موعد التقديم.
- بالهنا والشفا وكل عام وحضراتكم بخير.
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أصابع الكنافة تعتبر من أشهر أطباق الحلويات الشرقية التي تقدم في جميع أنحاء العالم، وبالأخص العالم العربي، ويتم تقديمها بالأخص في المناسبات مثل شهر رمضان، والذي يشتهر بحلوياته المختلفة مثل الكنافة والبسبوسة والقطايف وبلح الشام، وبمناسبة اقتراب الشهر المبارك وبدء رحلة بحث الأمهات عن الحلويات المختلفة والجديدة لتقديمها لأفراد الأسرة نقدم لكم طريقة عمل أصابع الكنافة بالمانجو اللذيذة والشهية لتقدموها لأحبابكم في شهر رمضان بعد الإفطار.مكونات عمل أصابع الكنافة بالمانجو
نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة، وهي كما يلي:
- كيلو من عجينة الكنافة الجاهزة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من السمنة.
- 3 كوب من الكريمة المخفوقة.
- كوب من الشربات.
- 4 حبات مانجو بدون قشر، ومقطعين إلى مكعبات صغيرة.
- 3 كوب من عصير المانجو.
لتحضير هذه الحلوى اللذيذة والمبتكرة يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على أفضل طعم بكل سهولة، وهي كما يلي:
- أولاً في وعاء نضع عجينة الكنافة، ونضيف لها السمنة.
- نبدأ في تحريك المكونين مع بعضهما البعض لكي تشرب الكنافة السمنة بشكل جيد.
- ونقوم بتفتيت الكنافة جيداً.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير كريمة الخفق جيداً.
- ونقوم بتقشير حبات المانجو ونقطعها إلى مكعبات صغيرة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة عصير المانجو إلى عجينة الكنافة.
- ونقلب بشكل جيد حتى تتشربها.
- نقوم بتشكيلها الكنافة على هيئة أصابع مفرودة، ثم نقوم بوضع الحشو بداخلها.
- الحشو هو الكريمة المخفوقة مع مكعبات المانجو.
- ونقوم بلف الكنافة وغلقها من جميع النواحي، ويمكن صب الشربات عليها.
- وبالتالي تكون جاهزة، ونقوم بتكرار هذه الخطوة حتى تنتهي المكونات وعجينة الكنافة.
- ويتم حفظها في الثلاجة حتى موعد التقديم.
- بالهنا والشفا وكل عام وحضراتكم بخير.
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