أفضل طرق تناول التمر بشكل صحي وإعداده للصيام

التمر مفيد جدا لصحة الإنسان فهو من الأطعمة الحلوة ذات قيمة غذائية رائعة غير أنه سنه عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يعمل على مد الجسم بعدد كبير جدا من الفيتامينات والألياف الغذائية وبالتالي يعمل على تحفيز صحة الجهاز الهضمي، ويقي من العديد من الإضطرابات المعوية مثل الإمساك والإسهال، ويقي من إلتهابات الأمعاء والقولون، ويحافظ على صحة الأسنان ويمنع تسوسها، ويعالج فقر الدم لاحتوائه على عدد كبير من المعادن المهمة لجسم الإنسان، ويوجد طرق مختلفة لتقديم التمر، كما أن العديد من السيدات تبحث بشكل مستمر قبل دخول شهر رمضان عن هذه الطرق وسوف نتعرف عليها من خلال الأسطر القليلة القادمة.

التمر المحشو بالجبنة والجوز:

التمر يحافظ على صحة القلب لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وأيضاً يعمل على خفض مستويات الكوليسترول في الدم ومفيد جدا لمرضى السكري، ولكن يجب تناوله بانتظام وعدم الإفراط في تناوله، ولكي نقوم بتجهيز التمر المحشو بالجبن والجوز سوف نحتاج إلى:

حوالي خمسة وثمانون جرام من كريمه الجبنة.

حوالي خمسة وثمانون جرام من جبنة جورجونزولا.

كمية مناسبة من التمر على حسب الرغبة.

كل ما نفعله إتباع الآتي:

أولا نحضر إناء غويط ونخلط فيه كريمة الجبنة مع جبنة جورجونزولا ونقلبهم جيداً. ثم بعد ذلك نقوم بإزالة البذرة الموجودة في منتصف التمرة ونضع مكانها كمية قليلة من الخليط السابق. ثم نقوم بوضع فوق كل ثمرة من التمر قطعة من اللوز ونتناوله.

التمر المحشو باللوز:

التمر تتعدد فوائده الصحية للجسم فهو مفيد جدا لصحة العظام، وأيضاً يعمل على تنظيم ضغط الدم، ومفيد للبشرة والشعر، لذا يجب علينا تناوله بشكل يومي فى الصباح، ولكي نقوم بتحضير التمر المحشو باللوز سوف نحتاج إلى:

إحضار عدد عشرون حبة من اللوز الكامل. إحضار عدد عشرون ثمرة من التمر.

كل ما نفعله اتباع الارشادات الآتية: