بدون فرن ولا ماكينة عملت احلى زبادى طبيعى وزبادي فراولة اطعم والذ من الجاهز

عملت احلى زبادى طبيعى وزبادي فراولة، عمل الزبادى الطبيعى والزبادي الفراولة واحدة من الوصفات التي تهم كل أسرة نظرا للقيمة الغذائية العالية للزبادي بجانب ارتفاع أسعار شرائها، فسنتناول في النقاط القادمة طريقة عمل الزبادي بنوعيها لتكون مماثلة للزبادي في السوبرماركت بأقل التكاليف الممكن وبأعلي جودة دون الحاجة لشرائها. عملت احلى زبادى طبيعى وزبادي فراولة سنحتاج إلي عدد خمسة أكواب من اللبن والي كوب زبادي واحد.

نقوم بوضع كمية اللبن في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي تنفصل القشطة في الوجه بعد أن تتجمد ونستطيع إن ننزعها عن باقي اللبن بسهولة.

بعد إزالة وجه القشطة عن الحليب نقوم بغلي الحليب ثم تركه ليبرد قليلا.

نقوم بإفراغ كمية الزبادي المقدرة بكوب واحد في الخلاط واضافة بعض من الحليب الذي قمنا بغليه ونقوم بخلطهما ثم ننقل هذا الخليط إلي باقي كمية اللبن الدافئ ونقوم بخلطهما.

ثم نفرغها في اواني مناسبة ونسخن الفرن ثم نطفئه وندخل الأواني داخله ثم نضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات. طريقة عمل الزبادي الفراولة في البيت في هذا النوع سنحتاج إلي كيلو جرام واحد من اللبن وعلبة زبادي وملعقتان من اللبن البودرة وكوب من الفراولة المقطعة جيدا أو المهروسة.

نغلي اللبن جيدا ثم نقوم بضربه في الخلاط مع مقدار الزبادي و الفراولة، ثم ننقل الخليط في اواني مناسبة له و نسخن الفرن مدة عشر دقائق ونطفئه ونضع بداخله الأواني مدة 4 ساعات تقريبا وحين يتماسك الخليط نقوم بنقله في الثلاجة ويكون جاهزا للأكل. طريقة عمل الزبادي الفراولة في البيت والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا اليوم لكم تحت عنوان عمل الزبادى الطبيعى والزبادي الفراولة وقد ذكرنا كل ما يخص طريقة عملها بنوعيها في المنزل بأقل التكاليف و المكونات الموجودة في كل منزل. الوسوم

عملت احلى زبادى طبيعى وزبادي فراولة، عمل الزبادى الطبيعى والزبادي الفراولة واحدة من الوصفات التي تهم كل أسرة نظرا للقيمة الغذائية العالية للزبادي بجانب ارتفاع أسعار شرائها، فسنتناول في النقاط القادمة طريقة عمل الزبادي بنوعيها لتكون مماثلة للزبادي في السوبرماركت بأقل التكاليف الممكن وبأعلي جودة دون الحاجة لشرائها. عملت احلى زبادى طبيعى وزبادي فراولة سنحتاج إلي عدد خمسة أكواب من اللبن والي كوب زبادي واحد.

نقوم بوضع كمية اللبن في الثلاجة لمدة يوم كامل حتي تنفصل القشطة في الوجه بعد أن تتجمد ونستطيع إن ننزعها عن باقي اللبن بسهولة.

بعد إزالة وجه القشطة عن الحليب نقوم بغلي الحليب ثم تركه ليبرد قليلا.

نقوم بإفراغ كمية الزبادي المقدرة بكوب واحد في الخلاط واضافة بعض من الحليب الذي قمنا بغليه ونقوم بخلطهما ثم ننقل هذا الخليط إلي باقي كمية اللبن الدافئ ونقوم بخلطهما.

ثم نفرغها في اواني مناسبة ونسخن الفرن ثم نطفئه وندخل الأواني داخله ثم نضعه في الثلاجة لمدة 4 ساعات. طريقة عمل الزبادي الفراولة في البيت في هذا النوع سنحتاج إلي كيلو جرام واحد من اللبن وعلبة زبادي وملعقتان من اللبن البودرة وكوب من الفراولة المقطعة جيدا أو المهروسة.

نغلي اللبن جيدا ثم نقوم بضربه في الخلاط مع مقدار الزبادي و الفراولة، ثم ننقل الخليط في اواني مناسبة له و نسخن الفرن مدة عشر دقائق ونطفئه ونضع بداخله الأواني مدة 4 ساعات تقريبا وحين يتماسك الخليط نقوم بنقله في الثلاجة ويكون جاهزا للأكل. طريقة عمل الزبادي الفراولة في البيت والي هنا نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالنا اليوم لكم تحت عنوان عمل الزبادى الطبيعى والزبادي الفراولة وقد ذكرنا كل ما يخص طريقة عملها بنوعيها في المنزل بأقل التكاليف و المكونات الموجودة في كل منزل.

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