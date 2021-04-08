ماسكات للبشرة الدهنية للتفتيح وتوحيد البشرة ستجدي نتائج رائعة من أول استخدام

تعرف على ماسكات للبشرة الدهنية إذا كانت بشرتك دهنية، فأنت تعلم المصاعب التي تواجهه في محاولة إدارة بشرتك، حيث يتم الاستيلاء على حياتك من خلال أي شيء يساعد في ترويض اللمعان وتنظيف المسام المسدودة وحب الشباب في بشرتك، ولقد لاحظنا زيادة في ظهور حب الشباب بسبب زيادة استخدام الخلطات الغير صحيحة، فاليوم سنقدم في هذه المقالة افضل مسكات لبشرتك.

ماسكات للبشرة الدهنية

هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية للبشرة الدهنية وهي بسيطة وفعالة وبأسعار معقولة. قومى بتغريب الآن ماسك عصير الليمون، حيث يضيء عصير الليمون بشرتك على الفور؛ ويعمل حمض الستريك أيضًا كعقار قابض للمسام، مما يساعد على توحيد لون البشرة الدهنية والتحكم فيها.اتبعى الخطوات الأتية:

ضعي مزيج من 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ونصف ملعقة صغيرة من الماء المقطر على بشرتك باستخدام كرة قطنية.

اتركيه لمدة 10 دقائق.

ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

ماسك الزبادي

تحتوي منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف وامتصاص الدهون الزائدة ويعمل تصفية وتفتيح لون البشرة ويعمل على نضارتها.

ضعي 1 ملعقة كبيرة من الزبادي على وجهك.

واتركيها لمدة 15 دقيقة.

ثم اشطفيها بالماء البارد.

ماسك بياض البيض

مع احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، يمكن أن يجفف بياض البيض الشوائب، بالإضافة إلى لون البشرة الدهنية وشدها. إذا لم يكن لديك حساسية من البيض يمكنك استخدام بياض البيض على النحو التالي.

اخفقي بياض بيضة واحدة.

حتى تتماسك على بشرتك.

واتركيها تجف.

ثم اغسليها بالماء الدافئ.

قناع الوجه بالزبادي والليمون

يمكنك أيضًا عمل ماسك للوجه ببياض البيض بالليمون، والجمع بين العلاجين الطبيعيين.

احضري بياض البيض.

اخلطي بياض بيضة مع 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.

ثم يُوزع على وجهك.

اتركيه ليجف.

ثم يغسل بالماء الدافئ.

ماسك الخيار للوجه

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن (بما في ذلك فيتامينات Aو C والمغنيسيوم والبوتاسيوم)، وهو مثالي للحفاظ على البشرة الدهنية تحت السيطرة.