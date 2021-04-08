ماسكات للبشرة الدهنية للتفتيح وتوحيد البشرة ستجدي نتائج رائعة من أول استخدام

- 1/2
- 2/2
تعرف على ماسكات للبشرة الدهنية إذا كانت بشرتك دهنية، فأنت تعلم المصاعب التي تواجهه في محاولة إدارة بشرتك، حيث يتم الاستيلاء على حياتك من خلال أي شيء يساعد في ترويض اللمعان وتنظيف المسام المسدودة وحب الشباب في بشرتك، ولقد لاحظنا زيادة في ظهور حب الشباب بسبب زيادة استخدام الخلطات الغير صحيحة، فاليوم سنقدم في هذه المقالة افضل مسكات لبشرتك.ماسكات للبشرة الدهنية
هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية للبشرة الدهنية وهي بسيطة وفعالة وبأسعار معقولة. قومى بتغريب الآن ماسك عصير الليمون، حيث يضيء عصير الليمون بشرتك على الفور؛ ويعمل حمض الستريك أيضًا كعقار قابض للمسام، مما يساعد على توحيد لون البشرة الدهنية والتحكم فيها.اتبعى الخطوات الأتية:
- ضعي مزيج من 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ونصف ملعقة صغيرة من الماء المقطر على بشرتك باستخدام كرة قطنية.
- اتركيه لمدة 10 دقائق.
- ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
تحتوي منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف وامتصاص الدهون الزائدة ويعمل تصفية وتفتيح لون البشرة ويعمل على نضارتها.
- ضعي 1 ملعقة كبيرة من الزبادي على وجهك.
- واتركيها لمدة 15 دقيقة.
- ثم اشطفيها بالماء البارد.
مع احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، يمكن أن يجفف بياض البيض الشوائب، بالإضافة إلى لون البشرة الدهنية وشدها. إذا لم يكن لديك حساسية من البيض يمكنك استخدام بياض البيض على النحو التالي.
- اخفقي بياض بيضة واحدة.
- حتى تتماسك على بشرتك.
- واتركيها تجف.
- ثم اغسليها بالماء الدافئ.
يمكنك أيضًا عمل ماسك للوجه ببياض البيض بالليمون، والجمع بين العلاجين الطبيعيين.
- احضري بياض البيض.
- اخلطي بياض بيضة مع 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.
- ثم يُوزع على وجهك.
- اتركيه ليجف.
- ثم يغسل بالماء الدافئ.
ماسك الخيار للوجه
يحتوي الخيار على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن (بما في ذلك فيتامينات Aو C والمغنيسيوم والبوتاسيوم)، وهو مثالي للحفاظ على البشرة الدهنية تحت السيطرة.
- قبل النوم، قطعي خيارًا طازجًا إلى شرائح.
- وافركي بلطف على وجهك.
- واتركيها طوال الليل.
- اشطفيها في الصباح بالماء الدافئ.
الوسوم
تعرف على ماسكات للبشرة الدهنية إذا كانت بشرتك دهنية، فأنت تعلم المصاعب التي تواجهه في محاولة إدارة بشرتك، حيث يتم الاستيلاء على حياتك من خلال أي شيء يساعد في ترويض اللمعان وتنظيف المسام المسدودة وحب الشباب في بشرتك، ولقد لاحظنا زيادة في ظهور حب الشباب بسبب زيادة استخدام الخلطات الغير صحيحة، فاليوم سنقدم في هذه المقالة افضل مسكات لبشرتك.ماسكات للبشرة الدهنية
هناك العديد من العلاجات المنزلية الطبيعية للبشرة الدهنية وهي بسيطة وفعالة وبأسعار معقولة. قومى بتغريب الآن ماسك عصير الليمون، حيث يضيء عصير الليمون بشرتك على الفور؛ ويعمل حمض الستريك أيضًا كعقار قابض للمسام، مما يساعد على توحيد لون البشرة الدهنية والتحكم فيها.اتبعى الخطوات الأتية:
- ضعي مزيج من 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ونصف ملعقة صغيرة من الماء المقطر على بشرتك باستخدام كرة قطنية.
- اتركيه لمدة 10 دقائق.
- ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
تحتوي منتجات الألبان مثل الزبادي والحليب على حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة بلطف وامتصاص الدهون الزائدة ويعمل تصفية وتفتيح لون البشرة ويعمل على نضارتها.
- ضعي 1 ملعقة كبيرة من الزبادي على وجهك.
- واتركيها لمدة 15 دقيقة.
- ثم اشطفيها بالماء البارد.
مع احتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ، يمكن أن يجفف بياض البيض الشوائب، بالإضافة إلى لون البشرة الدهنية وشدها. إذا لم يكن لديك حساسية من البيض يمكنك استخدام بياض البيض على النحو التالي.
- اخفقي بياض بيضة واحدة.
- حتى تتماسك على بشرتك.
- واتركيها تجف.
- ثم اغسليها بالماء الدافئ.
يمكنك أيضًا عمل ماسك للوجه ببياض البيض بالليمون، والجمع بين العلاجين الطبيعيين.
- احضري بياض البيض.
- اخلطي بياض بيضة مع 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج.
- ثم يُوزع على وجهك.
- اتركيه ليجف.
- ثم يغسل بالماء الدافئ.
ماسك الخيار للوجه
يحتوي الخيار على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن (بما في ذلك فيتامينات Aو C والمغنيسيوم والبوتاسيوم)، وهو مثالي للحفاظ على البشرة الدهنية تحت السيطرة.
- قبل النوم، قطعي خيارًا طازجًا إلى شرائح.
- وافركي بلطف على وجهك.
- واتركيها طوال الليل.
- اشطفيها في الصباح بالماء الدافئ.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسكات للبشرة الدهنية للتفتيح وتوحيد البشرة ستجدي نتائج رائعة من أول استخدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.