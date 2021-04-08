طريقة عمل الكنافة النابلسية على الفحم اللذيذة بكل سهولة وبساطة

الكنافة النابلسية ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويتم تقديمها في شهر رمضان الكريم ويمكن تقديمها في المناسبات، وتكون ذات مذاق رائع وشهي، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي ويتم الإقبال عليها الكثير من الناس، ومشهور جدآ في بلاد الشام، ويرجع أصل هذه الحلوى الى المطبخ الشامي المشهور، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة.

تحتوي الكنافة النابلسية على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:

على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي: نصف كيلو من الكنافة.

250 جرام من الجبن العكاوي المحلي.

شربات ثقيل أو قطر خفيف حسب الرغبة.

فستق حلبي مطحون ناعم للتزيين.

كوب ونصف من الزيت أو السمن.

مكونات عمل الكنافة النابلسيةطريقة التحضير

هناك بعض الخطوات لعمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة وهي كالآتي:-