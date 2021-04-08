طريقة عمل الكنافة النابلسية على الفحم اللذيذة بكل سهولة وبساطة

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الكنافة النابلسية ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويتم تقديمها في شهر رمضان الكريم ويمكن تقديمها في المناسبات، وتكون ذات مذاق رائع وشهي، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي ويتم الإقبال عليها الكثير من الناس، ومشهور جدآ في بلاد الشام، ويرجع أصل هذه الحلوى الى المطبخ الشامي المشهور، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة.مكونات عمل الكنافة النابلسية
- تحتوي الكنافة النابلسية على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:
- نصف كيلو من الكنافة.
- 250 جرام من الجبن العكاوي المحلي.
- شربات ثقيل أو قطر خفيف حسب الرغبة.
- فستق حلبي مطحون ناعم للتزيين.
- كوب ونصف من الزيت أو السمن.
هناك بعض الخطوات لعمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به نصف كوب من السمن ونرفعه على نار متوسطة حتى تذوب السمنة ثم نتركها جانباً.
- نقوم بوضع الجبن في مصفاة حتى يتم تصفية الماء منها تماماً.
- نقوم بوضع كوب واحد من السمن في صينية قصيرة الحافة.
- نقوم بتوزيع السمن جيداً في قاع الصينية.
- تحضير طبق عميق ونصب فوقه الكنافة المذابة ونقلب بأطراف الأصابع لتتشرب الكنافة السمنة تماماً.
- نقوم بتوزيع الكنافة على السمن في الصينية حتى يصبح القاع مغطى تماماً، ثم نضغط على الكنافة بحركة خفيفة كي يتساوى سطحها.
- نقوم بوضع الجبن على الكنافة ونساوي سطحها.
- نقوم بإشعال الفحم ونضع عليه الصينية وقومي بتحريك الصينية من حين لآخر حتى تذوب الجبنة لعدة دقائق وتتحمر الكنافة.
- نقلب الصينية في طبق التقديم ونصب عليها الشربات حسب الرغبة ثم نرش عليها الفستق وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.
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الكنافة النابلسية ، تعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، ويتم تقديمها في شهر رمضان الكريم ويمكن تقديمها في المناسبات، وتكون ذات مذاق رائع وشهي، وتعتبر من الحلويات المشهورة في الوطن العربي ويتم الإقبال عليها الكثير من الناس، ومشهور جدآ في بلاد الشام، ويرجع أصل هذه الحلوى الى المطبخ الشامي المشهور، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة.مكونات عمل الكنافة النابلسية
- تحتوي الكنافة النابلسية على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:
- نصف كيلو من الكنافة.
- 250 جرام من الجبن العكاوي المحلي.
- شربات ثقيل أو قطر خفيف حسب الرغبة.
- فستق حلبي مطحون ناعم للتزيين.
- كوب ونصف من الزيت أو السمن.
هناك بعض الخطوات لعمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة وهي كالآتي:-
- تحضير إناء ونضع به نصف كوب من السمن ونرفعه على نار متوسطة حتى تذوب السمنة ثم نتركها جانباً.
- نقوم بوضع الجبن في مصفاة حتى يتم تصفية الماء منها تماماً.
- نقوم بوضع كوب واحد من السمن في صينية قصيرة الحافة.
- نقوم بتوزيع السمن جيداً في قاع الصينية.
- تحضير طبق عميق ونصب فوقه الكنافة المذابة ونقلب بأطراف الأصابع لتتشرب الكنافة السمنة تماماً.
- نقوم بتوزيع الكنافة على السمن في الصينية حتى يصبح القاع مغطى تماماً، ثم نضغط على الكنافة بحركة خفيفة كي يتساوى سطحها.
- نقوم بوضع الجبن على الكنافة ونساوي سطحها.
- نقوم بإشعال الفحم ونضع عليه الصينية وقومي بتحريك الصينية من حين لآخر حتى تذوب الجبنة لعدة دقائق وتتحمر الكنافة.
- نقلب الصينية في طبق التقديم ونصب عليها الشربات حسب الرغبة ثم نرش عليها الفستق وتقدم ساخنة بالهنا والشفا.
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