السر في عمل بسبوسة الحلواني المحشية بطريقه سهلة لازم تجربيها طعمها روعه

السر في عمل بسبوسة الحلواني المحشية، البسبوسه المحشية على اختلاف الحشو فيها تعتبر من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة عند الناس ويمكن حشوها بالمكسرات أو الكاسترد أو القشطة وغيرها، وسنتعرف على الطريقة في السطور التالية. السر في عمل بسبوسة الحلواني المحشية السر في عمل بسبوسة الحلواني المحشية تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية المحببة لدي الكثير من الناس لذلك ينصح بتحضيرها . مقادير عمل بسبوسة الحلواني المحشية مقدار ٢ كوب من دقيق السميد الناعم.

كيس من البيكنج بودر.

علبة كبيرة من الزبادي.

مقدار كوب من السكر الأبيض.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

مقدار ثلاث أرباع كوب من بودرة الحليب.

عدد ٢ بيضة.

ملعقة من الفانيليا.

شربات (قطر) مقادير عمل بسبوسة الحلواني المحشية مكونات حشو بسبوسة الحلواني المحشية مقدار كوب ونصف الكوب من اللبن.

عدد ٣ ملعقة من النشا.

علبة من القشطة.

سكر حسب الرغبة. طريقة تحضير البسبوسه المحشية بمكونات بسيطة في وعاء ضعي مقدار دقيق السميد الناعم مع مقدار البيكنج بودر واخلطيهم معا.

مع مقدار البيكنج بودر واخلطيهم معا. في الخلاط الكهربائي قومي بوضع كل المكونات الأخرى واخلطيها جيدًا، وبعد تمام الامتزاج قومي بإضافة خليط السميد وقلبيه بالملعقة جيدًا.

بعد أن تمتزج المكونات معًا بالشكل المطلوب قومي بتسخين الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة ١٨٠.

قومي بدهن صينية الخبز بالزيت مع رشه من الدقيق الأبيض لمنع الالتصاق، وقومي بصب نصف كمية الخليط وتدخل الفرن حتى تبدأ أطرافها في التحول إلى اللون الذهبي.

نقوم بإخراج البسبوسة وإضافة حشوة خليط القشطه أو أي حشوة أخرى تفضلينها مثل الكاسترد أو المكسرات.

ثم قومي بإضافة كمية البسبوسة المتبقية وتوزيعها بشكل مرتب في تساو.

قومي بإدخالها الفرن في الرف الأول مع خفض درجة حرارة الفرن وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي بشكل كلي.

بعد اخراج اللبسبوسة المحشية من الفرن مباشرة قومي بإضافة الشربات (القطر) وتقدم. مكونات حشو بسبوسة الحلواني المحشيةطريقة تحضير البسبوسه المحشية بمكونات بسيطة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان البسبوسه المحشية وقد قمنا بتوضيح الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسه المحشية بشكل مثالي سوف يحبه الجميع، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم. الوسوم

السر في عمل بسبوسة الحلواني المحشية، البسبوسه المحشية على اختلاف الحشو فيها تعتبر من أكثر الحلويات الشرقية المفضلة عند الناس ويمكن حشوها بالمكسرات أو الكاسترد أو القشطة وغيرها، وسنتعرف على الطريقة في السطور التالية. السر في عمل بسبوسة الحلواني المحشية السر في عمل بسبوسة الحلواني المحشية تعتبر البسبوسة من أكثر الحلويات الشرقية المحببة لدي الكثير من الناس لذلك ينصح بتحضيرها . مقادير عمل بسبوسة الحلواني المحشية مقدار ٢ كوب من دقيق السميد الناعم.

كيس من البيكنج بودر.

علبة كبيرة من الزبادي.

مقدار كوب من السكر الأبيض.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

مقدار ثلاث أرباع كوب من بودرة الحليب.

عدد ٢ بيضة.

ملعقة من الفانيليا.

شربات (قطر) مقادير عمل بسبوسة الحلواني المحشية مكونات حشو بسبوسة الحلواني المحشية مقدار كوب ونصف الكوب من اللبن.

عدد ٣ ملعقة من النشا.

علبة من القشطة.

سكر حسب الرغبة. طريقة تحضير البسبوسه المحشية بمكونات بسيطة في وعاء ضعي مقدار دقيق السميد الناعم مع مقدار البيكنج بودر واخلطيهم معا.

مع مقدار البيكنج بودر واخلطيهم معا. في الخلاط الكهربائي قومي بوضع كل المكونات الأخرى واخلطيها جيدًا، وبعد تمام الامتزاج قومي بإضافة خليط السميد وقلبيه بالملعقة جيدًا.

بعد أن تمتزج المكونات معًا بالشكل المطلوب قومي بتسخين الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة ١٨٠.

قومي بدهن صينية الخبز بالزيت مع رشه من الدقيق الأبيض لمنع الالتصاق، وقومي بصب نصف كمية الخليط وتدخل الفرن حتى تبدأ أطرافها في التحول إلى اللون الذهبي.

نقوم بإخراج البسبوسة وإضافة حشوة خليط القشطه أو أي حشوة أخرى تفضلينها مثل الكاسترد أو المكسرات.

ثم قومي بإضافة كمية البسبوسة المتبقية وتوزيعها بشكل مرتب في تساو.

قومي بإدخالها الفرن في الرف الأول مع خفض درجة حرارة الفرن وتترك حتى تكتسب اللون الذهبي بشكل كلي.

بعد اخراج اللبسبوسة المحشية من الفرن مباشرة قومي بإضافة الشربات (القطر) وتقدم. مكونات حشو بسبوسة الحلواني المحشيةطريقة تحضير البسبوسه المحشية بمكونات بسيطة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا بعنوان البسبوسه المحشية وقد قمنا بتوضيح الطريقة الصحيحة لعمل البسبوسه المحشية بشكل مثالي سوف يحبه الجميع، آملين أن يكون الموضوع قد نال إعجابكم.

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