خلطات تطويل الأظافر خلال 5 أيام بمكونات طبيعية وبسيطة موجودة فالبيت

خلطات تطويل الأظافر وتبيضها بطرق ومكونات طبيعية ، ففي هذه المقالة سوف نقدم إليكم جميع الطرق لتطويل الأظافر وتبيضها وحمايتها من التشقق والتكسير والضعف بكل سهولة وبخلطات طبيعية أمنة ومجربة، روتين للأظافر يجعلها شكلها صحي وطويل فالأظافر هي أول أنطباع عن نظافتك واهتمامك بنفسك، فاليك خلطات تطويل الأظافر وخلطات لتبيض الأظافر أيضاً خلال أيام والفرق واضح والنتيجة فعالة.

خلطات تطويل الأظافر

طرق تطويل الأظافر ليست صعبة ولكن محتاجة عناية بأظافرك يومياً فسوف نقدم إليكم روتين العناية بالأظافر لحمايتها من التكسير وحمايتها من الضعف والتشقق فاليك الأتي:

عصير الليمون لتقوية الأظافر : الليمون يحتوي على عناصر مهمة وفيتامينات فيعمل على تقوية الأظافر بشكل عام و تبيض الأظافر لو فيها أصفرار ويقلل التشقق الذي يسبب التكسير والضعف فكل يوم استخدمي نصف ليمونه وقومي بفرك أظافرك بها من حين لآخر على مدار اليوم .

: الليمون يحتوي على عناصر مهمة وفيتامينات فيعمل على بشكل عام و لو فيها أصفرار ويقلل التشقق الذي يسبب التكسير والضعف فكل يوم استخدمي نصف ليمونه وقومي بفرك أظافرك بها من حين لآخر على مدار اليوم . الثوم لتطويل الأظافر : الثوم يجعلها تطويل بسرعة خلال أيام فقط ويفضل بعض وضع الليمون أفركي بالليمون لأزاله رائحة الثوم من أظافرك فيستخدم الثوم لتطويل الأظافر بسرعة فائقة فكل ما عليك هو أن تحضري فص من الثوم وتقومي بشقه من المنتصف ودعك أظافرك من الخارج ومن الداخل وأن كانت أظافرك طويلة فليس لك حاجة للثوم.

: الثوم يجعلها تطويل بسرعة خلال أيام فقط ويفضل بعض وضع الليمون أفركي بالليمون لأزاله رائحة الثوم من أظافرك فيستخدم بسرعة فائقة فكل ما عليك هو أن تحضري فص من الثوم وتقومي بشقه من المنتصف ودعك أظافرك من الخارج ومن الداخل وأن كانت أظافرك طويلة فليس لك حاجة للثوم. زيت الزيتون للعناية بالأظافر : الأظافر تحتاج إلى ترطيب أيضاً مثل بشرتك فالأظافر تحتاج دائماً إلى الترطيب الدائم فزيت الزيتون مرطب و مقوي للأظافر بشكل عام وسيجعل يديك أيضاً ناعمة مثل الحرير فرطبي يديك وأظافرك مرة كل يوم.

: الأظافر تحتاج إلى ترطيب أيضاً مثل بشرتك فالأظافر تحتاج دائماً إلى الترطيب الدائم فزيت الزيتون مرطب و بشكل عام وسيجعل يديك أيضاً ناعمة مثل الحرير فرطبي يديك وأظافرك مرة كل يوم. منتجات العناية بالأظافر : يوجد مقوي الأظافر المعروف باسم nail 15 متواجد في أي صيدلية ويحتوي على عناصر وفيتامينات لتقوية أظافرك و تطويل الأظافر بشكل صحي ويمكن أضافته مع الروتين الأظافر اليوم ي أو بعد الاستحمام وتعرض أظافرك لمياه فضعي nail 15 قبل النوم وبعد الاستحمام.

: يوجد مقوي الأظافر المعروف باسم متواجد في أي صيدلية ويحتوي على عناصر وفيتامينات و بشكل صحي ويمكن أضافته مع ي أو بعد الاستحمام وتعرض أظافرك لمياه فضعي قبل النوم وبعد الاستحمام. يوجد أيضاً فيتامينات تعمل على تقوية الأظافر والشعر أيضاً وتأثرها فعال و سريع وليس لديهم أي آثر جنابية فمنها : hairtone – hi potency يعملان على تقوية الشعر وتحفيز نموه وأيضاً يقوي الأظافر ويحسن من صحتها.

طرق لتطويل وتقوية الأظافر

خلطة الليمون وزيت الزيتون لتطويل الأظافر :

واليكم المقالة السابقة عن تكثيف الشعر خلال أسبوع واحد فقط وهكذا نكون انتهينا من خلطات لتطويل الأظافر.