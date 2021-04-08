دراسة: ما العلاقة بين فيتامين د وآلام الظهر

عبد الرحمن الحاج الخميس,08 نيسان (أبريل) 2021 - 21:00
فيتامين د أكثر أنواع الفيتامينات تمت عليه دراسات عدة نظرًا لأهميته وكذلك ارتباطه بالشمس وقلة مصادره الطبيعية، ورصدت الدراسات أضرار ومضاعفات عدة ترتبط بنقص فيتامين د، منها ما جاء في الدراسات التالية والتي أوضحت علاقة فيتامين د بآلام الظهر، كما التالي:
فيتامين د وآلام الظهر:
في تقرير نشره موقع "إكسبريس الطبي" أوضحت دراسة طبية بريطانية أن آلام الظهر قد تكون علامة على نقص فيتامين د، ويأتي ذلك بسبب أن فيتامين د له دور مهم ورئيسي في الحفاظ على صحة العظام بعدة طرق، فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم المهم لبناء العظام، كما يمنع الهشاشة ويحمي العظام من التكسر ويعزز نموها الطبيعي.
تفاصيل الدراسة:
أشارت الدراسة القائمة على فحص 9 آلاف امرأة مُسنة للكشف عن العلاقة بين نقص مستويات فيتامين د وآلام الظهر، حيث وجد الباحثون أن أولئك الذين يعانون من نقص هذا الفيتامين كانوا أكثر عرضة للإصابة بآلام الظهر بما فيها الآلام الشديدة التي من شأنها أن تعوق قيامهم بالأنشطة اليومية.
واقترحت الدراسة أن مكملات فيتامين د قد تحسن من آلام الظهر التي يعانى منها البالغين بسبب نقص فيتامين د والذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وتشير نتائج الدراسة أيضًا إلى أنه بالرغم من أن علاج نقص فيتامين د الحاد موصى به لتحسين صحة العظام إلا أنه يُحسن أيضًا آلام الظهر.
مصادر فيتامين د الطبيعية:
- أشعة الشمس وهي المصدر الأول والأهم.
- الأسماك الدهنية مثل السالمون والسردين.
- البيض.
- الحليب ومشتقاته والأجبان.
- الزبدة.
- المشروم.
- البرتقال.
- منتجات الصويا.
ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.
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