طريقة عمل السمبوسة السعودي باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة بالمنزل

السمبوسة السعودي ، من أشهى وأسرع الأكلات السعودي التي يتم تحضيرها بالمنزل بكل سهولة، وهى وجبة غذائية متكاملة تحتوي على العديد من الفوائد الصحية المفيدة لجسم الإنسان، وهى من أطيب الوجبات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، ويتم حشيها بحشوات مختلفة مثل الجبنة والبطاطس المهروسة واللحمة المفرومة، وطعمها مقرمش وشهي، وتشتهر في الكثير من البلاد العربية وطريقة حشيها تختلف من بلد لأخر، وهى من المعجنات التي لا تستغرق منا وقت ولا جهد في صنعها، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل السمبوسة السعودي الهشة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات السمبوسة السعودي

تحتوي على بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي:-

2 كوب من الدقيق. ثلاث ملاعق من الزيت. ملعقة من النشا. ملعقتين من الزبدة. ماء كافي للعجن. رشة ملح. كمية كبيرة من الزيت للقلي. نصف كيلو من اللحمة المفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل. ربع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم. حبة صغيرة من الطماطم. قرن فلفل أخضر مفروم. ملعقة من بهارات اللحمة. ملعقتين من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير السمبوسة السعودي باللحمة المفرومة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع الدقيق، والملح، والنشا، ثم نقوم بإضافة الزبدة، وربع ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، والزيت، ثم نقوم بعجن المكونات مع بعضها، ونضيف الماء بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجين على شكل كور صغيرة بحجم الليمونة، وندهنها بقليل من الزيت.

نحضر طاسة متوسطة الحجم، ونضع بها ملعقتي الزيت، ونضع البصل، والفلفل الأخضر، ونقوم بتشويحهم على نار هادئة حتى يزبل البصل والفلفل الأخضر.

نقوم بإضافة اللحمة، والملح، والبهارات، ونقلبهم مع بعض حتى يتعصج اللحم وينضج تماماً، ثم نقوم بإضافة حبة الطماطم، ونقلبهم جيداً حتى يستوي الخليط تماماً.

نرفع الطاسة من على النار ونتركها جانباً حتى تبرد.

نحضر كرات العجين السابقة، ونفردها على سطح متساوي حتى تصبح رقيقة، ثم نضع الحشو في المنتصف ونغلقها جيداً من الجوانب، ونضغط عليها جيداً بواسطة شوكة الطعام.

نستمر في هذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونضع بها كمية كافية من الزيت، ثم نقوم بقلي السمبوسة في الزيت ونقلبها من حين لآخر حتى تتحمر من الوجهين.

نرفعها من الزيت ونصفيها جيداً، ثم نضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

نصائح عند عمل السمبوسة بالمنزل

سوف نتعرف على بعض النصائح التي يجب أن نتبعها عند عمل السمبوسة في المنزل وهى كالآتي:-