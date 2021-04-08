احصلي على رائحة عطرية جميلة للشعر بطرق مضمونة

تعطير الشعر بطرق مضمونة، يعاني الشعر في الكثير من الأوقات من انبعاث رائحة كريهة منه بسبب العديد من الأسباب فقد يكون من أسباب رائحة الشعر الكريهة هي قلة العناية بالشعر والتقلبات الجوية لذلك تبحث الفتيات عن أكثر الطرق فاعلية لتعطير الشعر والتحسين من رائحة الشعر بصورة طبيعية وجعل الشعر ذو رائحة طيبة وفي ذلك نقدم مجموعة من طرق تعطير الشعر للفتيات.

نصائح لتعطير رائحة الشعر

النصائح التالية هي عبارة عن طرق لتعطير رائحة الشعر والتحسين من رائحته في مدة بسيطة وبشكل سريع وهي:

مست الشعر

المست هو عطور مخصصة للشعر لجعل الرائحة طيبة ومقبولة ومنه العديد من الروائح يمكن اختيار أي واحدة منها لتعطير الشعر بالرائحة المفضلة.

الزيوت العطرية

هناك العديد من أنواع الزيوت العطرية مثل زيت اللافندر وزيت جوز الهند وزيت الورد وزيت النعناع والعديد من أنواع الزيوت الأخرى التي يمكن استخدام قطرات بسيطة منها وتدليك الشعر بها بعد الاستحمام للحصول على رائحة شعر أفضل.

شامبو معطر للشعر

تتوافر أنواع مختلفة من شامبو الشعر ذو الروائح العطرية المختلفة والتي تظل لمدة طويلة على الشعر ولا تزول سريعًا يمكن استخدام أي نوع من الشامبو العطري للشعر.

سبراي الشعر

قد يظن البعض أن الاسبراي استخدامه الوحيد هو تصفيف الشعر وهو على العكس من ذلك حيث يمكن وضع قطرات من سبراي الشعر قبل الخروج من المنزل للحفاظ على رائحة الشعر الطيبة لمدة طويلة.

بدائل الزيت

يستخدم الزيت لترطيب الشعر وتنعيمه يمكننا استخدامه أيضًا في تعطير الشعر للحصول على أفضل النتائج للشعر.

ماء الورد

يدخل ماء الورد في العديد من مستحضرات التجميل ومستحضرات العناية بالشعر لأنه واحد من أفضل المواد التجميلية يمكن أن نضيف لماء الاستحمام لغسل الشعر للحصول على انتعاش ورائحة تظل طويلًا وطويلًا.

عصير الليمون

يتميز الليمون برائحة عطرية قوية بالإضافة بتأثيره القوي على الشعر والعناية بالشعر حيث يمكن تراكم القشرة ويمكننا استخدام عصير الليمون على الشعر لإزالة روائح الشعر الكريهة.