سر عمل عجينة القطايف الجاهزة في 5 دقائق اعملي قطايف بالمكسرات لذيذة زي الجاهزة

تعد القطايف من اشهى والذ الحلويات التي يتم تناولها في شهر رمضان، حيث يمكن تناولها بالعديد من الحشوات المميزة واللذيذة والتي تناسب جميع الأذواق، فهناك من يتناولها بالمكسرات، والقشطة، وغيرها الكثير من الحشوات الشهية، والكثير منا يقوم بالبحث عن طريقة عمل العجينة في المنزل، فهي تتميز بسهولة إعدادها وتحضيرها. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المكونات: عدد ثلاثة أكواب من الدقيق.

عدد أثنان ونصف كوب من الماء.

عدد ملعقه كبيره من الخميره الفوريه.

عدد ملعقه كبيره من البيكنج بودر.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من السكر.

عدد نصف ملعقة من الملح. طريقة التحضير نقوم باحضار وعاء كبير، ونضع داخله كلا من السكر، والدقيق، ونخلطهم جيداً.

نضيف كلا من الملح، والبيكنج بودر، ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد، وذلك حتى تمام التجانس، والحصول على عجينة سائلة.

نقوم بإحضار وعاء غير لاصق على النار ونتركه حتى يسخن جيداً.

نصب القليل من العجين في الوعاء، وذلك بواسطة الملعقة، ونتركه حتي نلاحظ تغيير لون العجين من الأسفل.

نقوم بوضع باقي كمية العجين بنفس الطريقة، حتى يتم الانتهاء من الكميه كاملة. طريقة عمل القطايف بالمكسرات طريقة عمل القطايف بالمكسرات مكونات الحشو: عدد ½ كيلو من القطايف.

بندق.

فسدق.

سوداني.

عين جمل.

جوز هند.

زبيب. مكونات الشربات: عدد 2 كوب من السكر.

عدد 1 كوب من الماء.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير: طريقة تحضير الشربات: نضع وعاء على النار به السكر، والماء، ثم نتركه حتى الغليان

بعد أن يتم الغليان نقوم بوضع عصير الليمون عليها، ونتركه حتي نلاحظ أن الشربات اصبح متماسك قليلا. طريقة تحضير القطايف بالمكسرات: نقوم بخلط جميع المكسرات مع بعضها جيداً، ونقوم بحشوها، وغلقها جيداً.

نحضر مقلاه على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نتركها حتى تسخن.

نضع القطايف المحشوة في الزيت، ونقليها جيداً حتى نلاحظ تغيير لونها إلى الذهبي، ثم بعد ذلك يتم سقيها بالشربات البارد. الوسوم

تعد القطايف من اشهى والذ الحلويات التي يتم تناولها في شهر رمضان، حيث يمكن تناولها بالعديد من الحشوات المميزة واللذيذة والتي تناسب جميع الأذواق، فهناك من يتناولها بالمكسرات، والقشطة، وغيرها الكثير من الحشوات الشهية، والكثير منا يقوم بالبحث عن طريقة عمل العجينة في المنزل، فهي تتميز بسهولة إعدادها وتحضيرها. طريقة عمل عجينة القطايف طريقة عمل عجينة القطايف المكونات: عدد ثلاثة أكواب من الدقيق.

عدد أثنان ونصف كوب من الماء.

عدد ملعقه كبيره من الخميره الفوريه.

عدد ملعقه كبيره من البيكنج بودر.

عدد اثنين ملعقة كبيرة من السكر.

عدد نصف ملعقة من الملح. طريقة التحضير نقوم باحضار وعاء كبير، ونضع داخله كلا من السكر، والدقيق، ونخلطهم جيداً.

نضيف كلا من الملح، والبيكنج بودر، ثم يتم تقليب المكونات مع بعضها بشكل جيد، وذلك حتى تمام التجانس، والحصول على عجينة سائلة.

نقوم بإحضار وعاء غير لاصق على النار ونتركه حتى يسخن جيداً.

نصب القليل من العجين في الوعاء، وذلك بواسطة الملعقة، ونتركه حتي نلاحظ تغيير لون العجين من الأسفل.

نقوم بوضع باقي كمية العجين بنفس الطريقة، حتى يتم الانتهاء من الكميه كاملة. طريقة عمل القطايف بالمكسرات طريقة عمل القطايف بالمكسرات مكونات الحشو: عدد ½ كيلو من القطايف.

بندق.

فسدق.

سوداني.

عين جمل.

جوز هند.

زبيب. مكونات الشربات: عدد 2 كوب من السكر.

عدد 1 كوب من الماء.

القليل من عصير الليمون. طريقة التحضير: طريقة تحضير الشربات: نضع وعاء على النار به السكر، والماء، ثم نتركه حتى الغليان

بعد أن يتم الغليان نقوم بوضع عصير الليمون عليها، ونتركه حتي نلاحظ أن الشربات اصبح متماسك قليلا. طريقة تحضير القطايف بالمكسرات: نقوم بخلط جميع المكسرات مع بعضها جيداً، ونقوم بحشوها، وغلقها جيداً.

نحضر مقلاه على النار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت، ثم نتركها حتى تسخن.

نضع القطايف المحشوة في الزيت، ونقليها جيداً حتى نلاحظ تغيير لونها إلى الذهبي، ثم بعد ذلك يتم سقيها بالشربات البارد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل عجينة القطايف الجاهزة في 5 دقائق اعملي قطايف بالمكسرات لذيذة زي الجاهزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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