طرق تبييض الأسنان في المنزل بمكونات طبيعية ونتيجة فعالة من أول مرة

طرق تبييض الأسنان وجعلها بيضاء من أول مرة وأفتح 4 درجات ، وداعاً للأسنان الصفراء التي تزعجك طريقة التخلص من اصفرار الأسنان فالبيت بمكونات طبيعية مثل الفحم والملح والبيكنج صودا من أسهل الحلول للحصول على أسنان بيضاء اللون ولكن عليك أيضاً أن تعرف ما هي أسباب أصفرار الأسنان وهي أسباب وراثية والتدخين والإكثار من شرب القهوة والشاي وقلة العناية بنظافة الأسنان مثل؛ عدم استخدام الفرشاة والخيط الطبي، فاليك طريقة لتبيض الأسنان فالبيت.

طرق تبييض الأسنان

إليكم أفضل الخلطات لتفتيح الأسنان وأسهل الوصفات لتبييض الأسنان من أول مرة والتخلص من الاصفرار تماماً بمكونات طبيعية وطرق سهلة وبسيطة.

تخلص من الاصفرار بالفحم :يساعد الفحم على تبييض الأسنان لقدرته العالية على الامتصاص تصبغ الأسنان واصفرارها، وتزيلها، كما وقد أظهرت العديد من الأبحاث الطبية أن الفحم يعمل على تغيير درجة الحموضة وصحة الفم، وقتل البكتيريا الضارة المتسببة بتسوس الأسنان والتهاب اللثة، إليكم الطريقة : غمس فرشاة مبللة في الفحم المجفف، أو غمس الفرشاة في عجينة مكونة من الفحم والماء مع الفرك الأسنان بعجينة الفحم لعدة دقائق ثم الغرغرة الفم بالماء، ثم إخراج بقايا الفحم من الفم وتكرار العملية كل يوم ولمدة أسبوع للحصول على نتائج جيدة. تبييض الأسنان بالبيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم: من الطرق الفعالة لتبيض الأسنان فوراً قبل النزول أوعلى الصباح الباكر فتنعش فمك وتخلصك من الريحة الكريهة وتخلصك من البكتريا ومن الاصفرار بسرعة ولكن لا تكثري فأستخدمها يسبب بتجرد أسنانك من المينا الطبيعية، وتجعلها أكثر حساسية فاستخدميها مرة كل أسبوع فقط، إليكم الطريقة : غمس فرشاة مبللة في البيكربونات أو بيكنج صودا، أو غمس الفرشاة في عجينة مكونة من البيكربونات والماء مع الفرك الأسنان بعجينة لعدة دقائق ثم الغرغرة الفم بالماء.



تبييض الأسنان في المنزل

إليكم بعض من القشور التي تساعدك على تبيض أسنانك والتخلص من الاصفرار:

قشر الموز : احضري قشر الموز الأصفر الخالي من البقع الداكنة وافرك أسنانك جيداً بمدة 10 دقائق ثم اشطفي أسنانك بالمعجون. قشر الليمون : يبيض الأسنان بسرعة رهيبة ولكن لا تفرطي فالاستخدام احضري قشور الليمون وافركي أسنانك جيداً بمدة 10 دقائق ثم اشطفي أسنانك بالمعجون.

وفي مقالتنا السابقة ذكرنا كيفية تطويل الأظافر بطريقة فعالة ومجربة خلال 5 أيام وهكذا نكون انتهينا من طرق تبييض الأسنان .