طريقة عمل الكنافة العادية السادة أحلى من الجاهزة

طريقة عمل الكنافة العادية أو الكنافة السادة هي التي يفضلها الكثير من الناس، لأنها الطعم الأصلي للكنافة الذي اعتدنا عليه رغم تعدد طرق تحضير الكنافة، فهناك مئات الأنواع من الكنافة سواء الوصفات الحلوة أو الوصفات المالحة ولكن اليوم نقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني كيفية تحضير الكنافة العادية السادة على الطريقة الأصلية التي تتبع في محلات بيع الحلوى الشرقية لطعم ولا أروع، الكنافة من أساسيات الحلا الرمضانية ولا تخلو منها أي سفرة عربية فهي حلوى شرقية أصيلة مشهورة في جميع الدول العربية، لنتعرف اليوم على وصفة الكنافة العادية. مقادير الكنافة العادية نصف كيلو جرام من الكنافة الطازجة أو المجمدة.

200 جرام من السمن المذاب “يفضل استخدام السمن الطبيعي”.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقة كبيرة زبيب “اختياري”.

شيرة خفيفة وباردة. طريقة عمل الكنافة العادية نجهز الشيرة أولاً نضع كوب سكر مع كوب ماء على النار بدون تحريك حتى تغلي، ثم نضيف ملعقة عصير ليمون ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تكثف قليلاً ونتركها لتبرد.

تقطع الكنافة إلى قطع صغيرة وتفصل الأنسجة باليد حتى تصبح هشة ورقيقة، أما بالنسبة للكنافة المجمدة تخرج من الفريزر وتترك لتفك ثم توضع في محضرة الطعام حتى تتفتت قليلاً.

تخلط الكنافة في قدر عميق مع السمن الطبيعي والسكر حتى تمتزج وتتشبع بهم تماماً.

نقسم الكنافة إلى نصفين توضع نصف الكنافة في صينية مدهونة بالسمن ونضغطها جيداً بواسطة صينية من مقاس أصغر ثم نضع الزبيب حسب الرغبة.

نضع النصف الثاني من الكنافة ونضغطه حتى تكون الكنافة رقيقة.

ندخل الكنافة إلى فرن مسخن مسبقاً على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة ثم تحت الشواية لمدة دقيقتين ونخرجها ثم نسقيها مباشرة بالشيرة الباردة. مقادير الكنافة العاديةطريقة عمل الكنافة العادية الوسوم

طريقة عمل الكنافة العادية أو الكنافة السادة هي التي يفضلها الكثير من الناس، لأنها الطعم الأصلي للكنافة الذي اعتدنا عليه رغم تعدد طرق تحضير الكنافة، فهناك مئات الأنواع من الكنافة سواء الوصفات الحلوة أو الوصفات المالحة ولكن اليوم نقدم لكم من خلال موقعكم ثقفني كيفية تحضير الكنافة العادية السادة على الطريقة الأصلية التي تتبع في محلات بيع الحلوى الشرقية لطعم ولا أروع، الكنافة من أساسيات الحلا الرمضانية ولا تخلو منها أي سفرة عربية فهي حلوى شرقية أصيلة مشهورة في جميع الدول العربية، لنتعرف اليوم على وصفة الكنافة العادية. مقادير الكنافة العادية نصف كيلو جرام من الكنافة الطازجة أو المجمدة.

200 جرام من السمن المذاب “يفضل استخدام السمن الطبيعي”.

ملعقتين كبيرتين من السكر.

ملعقة كبيرة زبيب “اختياري”.

شيرة خفيفة وباردة. طريقة عمل الكنافة العادية نجهز الشيرة أولاً نضع كوب سكر مع كوب ماء على النار بدون تحريك حتى تغلي، ثم نضيف ملعقة عصير ليمون ونتركها لمدة عشر دقائق حتى تكثف قليلاً ونتركها لتبرد.

تقطع الكنافة إلى قطع صغيرة وتفصل الأنسجة باليد حتى تصبح هشة ورقيقة، أما بالنسبة للكنافة المجمدة تخرج من الفريزر وتترك لتفك ثم توضع في محضرة الطعام حتى تتفتت قليلاً.

تخلط الكنافة في قدر عميق مع السمن الطبيعي والسكر حتى تمتزج وتتشبع بهم تماماً.

نقسم الكنافة إلى نصفين توضع نصف الكنافة في صينية مدهونة بالسمن ونضغطها جيداً بواسطة صينية من مقاس أصغر ثم نضع الزبيب حسب الرغبة.

نضع النصف الثاني من الكنافة ونضغطه حتى تكون الكنافة رقيقة.

ندخل الكنافة إلى فرن مسخن مسبقاً على الرف الأوسط على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة ثم تحت الشواية لمدة دقيقتين ونخرجها ثم نسقيها مباشرة بالشيرة الباردة. مقادير الكنافة العاديةطريقة عمل الكنافة العادية

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