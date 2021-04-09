طريقة عمل البسيمة بجوز الهند التي يمكن تقديمها علي سفرة شهر رمضان

تعد البسيمة بجوز الهند، من أشهر وألذى الحلويات الشرقية المشهورة، فهي من الحلويات الشهية، فهي من الحلويات الشرقية الرائعة التي لها مذاقه الخاص والمميز، فهي نوع من أنواع الحلويات التي تسقي بالشربات، فهي تعتبر من أشهي وألذ الحلويات الرمضانية، التي يمكن تقديمها بعد الإفطار في رمضان كنوع من التحلية، ويمكن تقديمها ايضاً في العزومات والأعياد، فهي من أهم العناصر التي يجب أن تتوفر علي سفرة رمضان، فهي تتميز بسرعة تحضيرها وبسهولة وبساطة مكوناتها، لذلك نعرض لكم من خلال هذا المقال أبسط وأسهل طريقة لعمل البسيمة في المنزل.

مكونات عمل البسيمة بجوز الهند

سوف نعرض من خلال هذا المقال مكونات عمل البسيمة في المنزل وهي كالاتي:-

كوب من جوز الهند.

كوب من الدقيق.

كوب من السميد.

كوب من الزبادي.

2 بيضة.

كيس من البيكنج بودر.

كيس من الفانيليا.

ربع كوب من السمنة.

كوب من الحليب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير أشهي وألذ صينية البسيمة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع فيه البيض والفانيليا والسمنة والفانيليا والزبادي والحليب ويتم خفقهم جيداً، ثم نضيف إليهم كوب جوز الهند ونستمر في الخفق. ثم نقوم بإضافة السميد مع البيكنج بودر ونستمر في الخفق، بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق بالتدريج حتي يصبح الخليط متجانس تماماً. ثم نقوم بوضع الخليط في صينية مدهونة بقليل من السمنة، ونقوم بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، ونتركه حتي تنضج تماماً وتأخذ الون الذهبي، نقوم بإخراجه من الفرن وتسقي بالشربات.

مقادير الشربات

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصيرة لليمون.

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الشربات وهي كما يلي:-