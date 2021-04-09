طريقة عمل كيكة قدرة قادر ، من ألذ أنواع الكيك التي يمكنك تناوله في حياتك وستسعد بها أثناء تحضيرها، أحلى طبقات بشكل رائع من كيكة الشوكولاتة اللذيذ وصوص الكراميل الرائع وطبقة الكريم كراميل الشهية، إليك طريقة عمل كيكة قدرة قادر سهلة للمبتدئين بمكونات بسيطة وسهلة.طريقة عمل كيكة قدرة قادر
سنقوم بتقديم مكونات كيكة قدرة قادر كاملة مع طريقة تحضير كيكة قدرة قادر الثلاث، إليك مكونات صوص الكراميل من كيكة قدرة قادر:
- كوب إلا ربع من السكر.
- ربع كوب ماء.
قومي بتحضير صينية كيكة قدرة قادر، ومسحها بالزيت .
ضعي في وعاء السكر والماء علي نار متوسطة، يبدأ بالغليان ويأخذ لون ذهبي فاتح قومي بالتقليب حتى تحصلي علي السكر المكرمل وضيفيه فوراً إلي صينية كيكة قدرة قادر، وقومي بتحضير طبقة الكريم كراميل من كيكة قدرة قادر.طبقة الكريم كراميل
- 2 كوب كريمة خفق.
- كوب حليب .
- 3 بيض.
- 3 صفار بيض.
- كوب حليب مكثف محلي.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
أضيفي الحليب والكريمة والحليب المكثف في الخلاط والبيض وصفار البيض، ثم أضيفي الفانيليا.
اخفقيهم في الخلاط دقيقة واحدة فقط واتركيه جانبا، حتى نقوم تحضير كيكة قدرة قادر.
طريقة عمل كيكة الباونتي الباردة في البيت بسهولة.تحضير كيكة قدرة قادر
مكونات كيكة قدرة قادر، طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بسهولة بالكاكاو نسخة الكيكة بالشوكولاتة الاسفنجية، إليك تحضير كيكة قدرة قادر:
مكونات كيكة قدرة قادر
- 3 صفار بيض.
- ملعقتين كبار سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1/4 كوب حليب.
- 2 ملعقة ونصف زيت كبار.
- 5 ملاعق دقيق.
- 2 ملعقة كاكاو خام.
- 1/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- رشة بيكنج صودا.
- 3 ملاعق كبيرة ونصف سكر.
- في طبق عميق أضيفي 3 صفار البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا قلبيهم جيدا، ثم ربع كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة وملعقتين كبار ونصف من الزيت بالمضرب اليدوي اخلطيهم، ثم انخلي المكونات الجافة علي خليط البيض 5 ملاعق معيارية من الدقيق الفاخر، ملعقتين كبار ممسوحين من الكاكاو الخام الغير محلي، ربع معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، رشة من البيكنج صودا، وبالمضرب اليدوي أخلطي خليط كيكة قدرة قادر
- 3 بياض بيض في محضرة الطعام علي أهدا سرعة حتى تتكون فقاعات، وأضيفي 3 ملاعق كبيرة ونصف من السكر علي 3 مرات، في كل مرة اخفقي 30 ثانية، في أول مرتين علي سرعة هادية، وفي المرة الثالثة قومي بتزويد لأعلي سرعة حتى يفتح قوام لون بياض البيض ويتحول إلي كريمي .
- أضيفي ملعقة من خليط بياض البيض علي خليط الشوكولاتة وقومي بمزجهم معاً، ثم أضيفي الخليط كامل علي خليط بياض البيض كله، وقومي بالتقليب بهدوء من تحت لفوق .
- بعدها قومي بإضافة خليط الكريم كراميل فوق صوص الكراميل في صينية كيكة قدرة قادر، ثم قومي بإضافة خليط كيكة الشوكولاتة، ومن الطبيعي دخول خليط كيك الشوكولاتة تحت طبقة الكريم كراميل، ولكن في الفرن سينفصل عن بعض وتتكون كيكة قدرة قادر.
- في فرن مسخن مسبق وعلي درجة حرارة 160 مئوية قومي بإضافة صينية كيكة قدرة قادر في قالب حمام ماء ساخن في الرف الأوسط حتى تنضج مدة ساعة تقريباً، اتركيها تبرد علي شبكة بعد خروجها من الفرن واتركيها في الثلاجة ليلة كاملة أو لمدة 6 ساعات، أضيفي ماء ساخن وضعي فيه القالب حتى يفك الكراميل أثناء تقديم كيكة قدرة قادر، تلك أفضل طريقة عمل كيكة قدرة قادر.
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طريقة عمل كيكة قدرة قادر ، من ألذ أنواع الكيك التي يمكنك تناوله في حياتك وستسعد بها أثناء تحضيرها، أحلى طبقات بشكل رائع من كيكة الشوكولاتة اللذيذ وصوص الكراميل الرائع وطبقة الكريم كراميل الشهية، إليك طريقة عمل كيكة قدرة قادر سهلة للمبتدئين بمكونات بسيطة وسهلة.طريقة عمل كيكة قدرة قادر
سنقوم بتقديم مكونات كيكة قدرة قادر كاملة مع طريقة تحضير كيكة قدرة قادر الثلاث، إليك مكونات صوص الكراميل من كيكة قدرة قادر:
- كوب إلا ربع من السكر.
- ربع كوب ماء.
قومي بتحضير صينية كيكة قدرة قادر، ومسحها بالزيت .
ضعي في وعاء السكر والماء علي نار متوسطة، يبدأ بالغليان ويأخذ لون ذهبي فاتح قومي بالتقليب حتى تحصلي علي السكر المكرمل وضيفيه فوراً إلي صينية كيكة قدرة قادر، وقومي بتحضير طبقة الكريم كراميل من كيكة قدرة قادر.طبقة الكريم كراميل
- 2 كوب كريمة خفق.
- كوب حليب .
- 3 بيض.
- 3 صفار بيض.
- كوب حليب مكثف محلي.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
أضيفي الحليب والكريمة والحليب المكثف في الخلاط والبيض وصفار البيض، ثم أضيفي الفانيليا.
اخفقيهم في الخلاط دقيقة واحدة فقط واتركيه جانبا، حتى نقوم تحضير كيكة قدرة قادر.
طريقة عمل كيكة الباونتي الباردة في البيت بسهولة.تحضير كيكة قدرة قادر
مكونات كيكة قدرة قادر، طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بسهولة بالكاكاو نسخة الكيكة بالشوكولاتة الاسفنجية، إليك تحضير كيكة قدرة قادر:
مكونات كيكة قدرة قادر
- 3 صفار بيض.
- ملعقتين كبار سكر.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- 1/4 كوب حليب.
- 2 ملعقة ونصف زيت كبار.
- 5 ملاعق دقيق.
- 2 ملعقة كاكاو خام.
- 1/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- رشة بيكنج صودا.
- 3 ملاعق كبيرة ونصف سكر.
- في طبق عميق أضيفي 3 صفار البيض وملعقة صغيرة من الفانيليا قلبيهم جيدا، ثم ربع كوب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة وملعقتين كبار ونصف من الزيت بالمضرب اليدوي اخلطيهم، ثم انخلي المكونات الجافة علي خليط البيض 5 ملاعق معيارية من الدقيق الفاخر، ملعقتين كبار ممسوحين من الكاكاو الخام الغير محلي، ربع معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر، رشة من البيكنج صودا، وبالمضرب اليدوي أخلطي خليط كيكة قدرة قادر
- 3 بياض بيض في محضرة الطعام علي أهدا سرعة حتى تتكون فقاعات، وأضيفي 3 ملاعق كبيرة ونصف من السكر علي 3 مرات، في كل مرة اخفقي 30 ثانية، في أول مرتين علي سرعة هادية، وفي المرة الثالثة قومي بتزويد لأعلي سرعة حتى يفتح قوام لون بياض البيض ويتحول إلي كريمي .
- أضيفي ملعقة من خليط بياض البيض علي خليط الشوكولاتة وقومي بمزجهم معاً، ثم أضيفي الخليط كامل علي خليط بياض البيض كله، وقومي بالتقليب بهدوء من تحت لفوق .
- بعدها قومي بإضافة خليط الكريم كراميل فوق صوص الكراميل في صينية كيكة قدرة قادر، ثم قومي بإضافة خليط كيكة الشوكولاتة، ومن الطبيعي دخول خليط كيك الشوكولاتة تحت طبقة الكريم كراميل، ولكن في الفرن سينفصل عن بعض وتتكون كيكة قدرة قادر.
- في فرن مسخن مسبق وعلي درجة حرارة 160 مئوية قومي بإضافة صينية كيكة قدرة قادر في قالب حمام ماء ساخن في الرف الأوسط حتى تنضج مدة ساعة تقريباً، اتركيها تبرد علي شبكة بعد خروجها من الفرن واتركيها في الثلاجة ليلة كاملة أو لمدة 6 ساعات، أضيفي ماء ساخن وضعي فيه القالب حتى يفك الكراميل أثناء تقديم كيكة قدرة قادر، تلك أفضل طريقة عمل كيكة قدرة قادر.
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