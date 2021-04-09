طريقة عمل كيكة قدرة قادر ، من ألذ أنواع الكيك التي يمكنك تناوله في حياتك وستسعد بها أثناء تحضيرها، أحلى طبقات بشكل رائع من كيكة الشوكولاتة اللذيذ وصوص الكراميل الرائع وطبقة الكريم كراميل الشهية، إليك طريقة عمل كيكة قدرة قادر سهلة للمبتدئين بمكونات بسيطة وسهلة.

طريقة عمل كيكة قدرة قادر

سنقوم بتقديم مكونات كيكة قدرة قادر كاملة مع طريقة تحضير كيكة قدرة قادر الثلاث، إليك مكونات صوص الكراميل من كيكة قدرة قادر:

كوب إلا ربع من السكر.

ربع كوب ماء.

قومي بتحضير صينية كيكة قدرة قادر، ومسحها بالزيت .

ضعي في وعاء السكر والماء علي نار متوسطة، يبدأ بالغليان ويأخذ لون ذهبي فاتح قومي بالتقليب حتى تحصلي علي السكر المكرمل وضيفيه فوراً إلي صينية كيكة قدرة قادر، وقومي بتحضير طبقة الكريم كراميل من كيكة قدرة قادر.

2 كوب كريمة خفق.

كوب حليب .

3 بيض.

3 صفار بيض.

كوب حليب مكثف محلي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طبقة الكريم كراميل

أضيفي الحليب والكريمة والحليب المكثف في الخلاط والبيض وصفار البيض، ثم أضيفي الفانيليا.

اخفقيهم في الخلاط دقيقة واحدة فقط واتركيه جانبا، حتى نقوم تحضير كيكة قدرة قادر.

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تحضير كيكة قدرة قادر

مكونات كيكة قدرة قادر، طريقة عمل الكيكة الاسفنجية العادية بسهولة بالكاكاو نسخة الكيكة بالشوكولاتة الاسفنجية، إليك تحضير كيكة قدرة قادر:

مكونات كيكة قدرة قادر

3 صفار بيض.

ملعقتين كبار سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

1/4 كوب حليب.

2 ملعقة ونصف زيت كبار.

5 ملاعق دقيق.

2 ملعقة كاكاو خام.

1/4 ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

رشة بيكنج صودا.

3 ملاعق كبيرة ونصف سكر.