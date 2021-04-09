بيتزا المج.. بملعقة دقيق واحدة بدون عجن وبدون فرن بيتزا الثلاث دقائق والطعم خرافي

بيتزا المج تعد أحد أسرع الطرق التي يمكن لمحترفين الطهي والهواة أيضاً استخدامها لإعداد بيتزا شهية ولذيذة، بل وهي الأمثل في حال الشعور بالجوع في أوقات متأخرة من الليل، كما أنها تعد البديل الآمن لطلب بيتزا المطاعم، فالكمية وفيرة والمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أننا نضمن جودة ونظافة الإعداد، ويتم تسويتها في الميكروويف بكل سهولة، ويمكن أيضاً تسويتها في الفرن الكهربي أو فرن البوتجاز حسب الرغبة، سنخبركم بمقادير عجينة البيتزا الهشة وطريقة عملها بالتفصيل. بيتزا المج بيتزا المج المكونات ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الحليب.

رشة ملح.

ملعقة من صلصة الطماطم أو صوص البيتزا.

جبنة موزاريلا أو رومي أو شيدر أو مزيج الجبن حسب المتوفر.

ببيروني أو بسطرمة أو لحم مفروم معصج.

زيتون شرائح يكفي زيتونتين.

فلفل أخضر.

رشة ريحان مجفف. طريقة عمل بيتزا الميكرويف أحضري مج يصلح لدخول الميكروويف.

بملعقة صغيرة أخلطي الدقيق والملح والزيت والحليب، وقلبيهم جيداً.

ضعي صلصة الطماطم أو صوص البيتزا على الوجه.

أضيفي الجبن أو أي مكونات أخرى حسب الرغبة.

ضعي باقي مكونات حشوة البيتزا.

أدخليها الميكروويف لمدة ثلاث دقائق فقط، وتؤكل وهي ساخنة. البيتزا السريعة طريقة عمل بيتزا الميكرويفالبيتزا السريعة تعد البيتزا في المج المنقذ السريع في حال الشعور بالجوع مثل وصفة البيتزا السائلة ويود أفراد أسرتك تناول شيئاً جديداً ومختلفاً، دون الحاجة لطلب الطعام من الخارج، فتحقق المكونات الاقتصادية توفير وطريقة الإعداد السريعة تضمن أنكِ لن تطلبي الطعام من الخارج، والطعم الشهي سيجعلها اختيارك الأول في الإفطار والعشاء، كما يمكن عمل بيتزا المج والاحتفاظ بها في الفريزر بعد تغليفها باستخدام الكلينج فيلم، ثم وضعها في الميكروويف وتناولها وهي ساخنة، فهي بديل جيد لوجبة الإفطار والعشاء، وبالهناء والشفاء. الوسوم

بيتزا المج تعد أحد أسرع الطرق التي يمكن لمحترفين الطهي والهواة أيضاً استخدامها لإعداد بيتزا شهية ولذيذة، بل وهي الأمثل في حال الشعور بالجوع في أوقات متأخرة من الليل، كما أنها تعد البديل الآمن لطلب بيتزا المطاعم، فالكمية وفيرة والمكونات بسيطة وغير مكلفة، كما أننا نضمن جودة ونظافة الإعداد، ويتم تسويتها في الميكروويف بكل سهولة، ويمكن أيضاً تسويتها في الفرن الكهربي أو فرن البوتجاز حسب الرغبة، سنخبركم بمقادير عجينة البيتزا الهشة وطريقة عملها بالتفصيل. بيتزا المج بيتزا المج المكونات ملعقة كبيرة من الدقيق.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة صغيرة من الحليب.

رشة ملح.

ملعقة من صلصة الطماطم أو صوص البيتزا.

جبنة موزاريلا أو رومي أو شيدر أو مزيج الجبن حسب المتوفر.

ببيروني أو بسطرمة أو لحم مفروم معصج.

زيتون شرائح يكفي زيتونتين.

فلفل أخضر.

رشة ريحان مجفف. طريقة عمل بيتزا الميكرويف أحضري مج يصلح لدخول الميكروويف.

بملعقة صغيرة أخلطي الدقيق والملح والزيت والحليب، وقلبيهم جيداً.

ضعي صلصة الطماطم أو صوص البيتزا على الوجه.

أضيفي الجبن أو أي مكونات أخرى حسب الرغبة.

ضعي باقي مكونات حشوة البيتزا.

أدخليها الميكروويف لمدة ثلاث دقائق فقط، وتؤكل وهي ساخنة. البيتزا السريعة طريقة عمل بيتزا الميكرويفالبيتزا السريعة تعد البيتزا في المج المنقذ السريع في حال الشعور بالجوع مثل وصفة البيتزا السائلة ويود أفراد أسرتك تناول شيئاً جديداً ومختلفاً، دون الحاجة لطلب الطعام من الخارج، فتحقق المكونات الاقتصادية توفير وطريقة الإعداد السريعة تضمن أنكِ لن تطلبي الطعام من الخارج، والطعم الشهي سيجعلها اختيارك الأول في الإفطار والعشاء، كما يمكن عمل بيتزا المج والاحتفاظ بها في الفريزر بعد تغليفها باستخدام الكلينج فيلم، ثم وضعها في الميكروويف وتناولها وهي ساخنة، فهي بديل جيد لوجبة الإفطار والعشاء، وبالهناء والشفاء.

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