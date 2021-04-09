طريقة عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة ، تعتبر من أشهر الحلويات المعروفة في مصر و الوطن العربي، ودول الخليج العربي، وهي من أهم، وأفضل الحلويات التي تقدم في الشهر الكريم، ويحب تناولها الصغار، والكبار لأني تعد أشهي الحلويات، وتتميز بمذاق ممتع، وشهي للغاية، ويوجد بداخلها الكثير من الفيتامينات المواد، والعناصر الغذائية المفيدة للإنسان، ويوجد أكثر من طريقة لعمل الجلاش، وهي طعمها هش ولذيذ، ويختلف أكثر عن أي طعم إخر من تناول الكنافة اوالجلاش، وسوف نذكر اليكم في هذا المقال البسيط عن طريقة عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة في المنزل في شهر رمضان. مكونات عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة في المنزل مكونات عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل أصابع الجلاش بالكنافة وهي كما يلي:- 2 لفة من الجلاش الجاهز. مكونات الحشو نصف كيلو من الكنافة.

كوب لأربع من السكر الناعم البودرة.

كوب من الزبدة المذوبة.

كوب من الزبيب.

جوز الهند للتزين. مكونات لشربات أو القطر كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

معلقة ونصف من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير الجلاش بالكنافة وهي كالتالي:- تحضير القطر نحضر وعاء، ونضع علي النار ونضيف بداخله السكر، والماء، ونتركهم حتي يتم الغليان ثم نقوم بوضع عصير الليمون، والفانيليا ثم نتركهم قليل يغليان، ونطفي النار، ونضعها جانبا ألي حين الاستخدام. تحضير أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة نضع طاسة علي النار، ونضع بداخلها القليل من الزبدة، وتنتظر حتي تسخن، ونضيف الكنافة والزبيب، ونحمرها، وننتظر حتي يصبح لونها ذهبي، ونضيف معلقتان من السكر، ونطفي النار، ونتركها حتي تبرد. ثم نحضر الجلاش، ونقوم بدهن الجلاش بالزبدة ثم نضع الخليط داخل الجلاش بشكل طولي، ونلف الجلاش حتي يصبح مثل الأصابع، ونستمر في العملية حتي ننتهي من الكمية كلها. ثم نحضر صينية، وندهنها بالزبدة، ونقطع الجلاش ألي أصابع صغيرة، ونرص الأصابع داخل الصينية، ونشعل الفرن حتي تسخن، وندخل الصينية داخل الفرن، وننتظر حتي تنضج جيداً. ثم نخرجها من الفرن، ونسكب عليها القطر أو الشربات، ونزينها بالقليل من جوز الهند، والزبيب، والفستق، وتقدم ألي الضيوف وأهل البيت بألف هنا وشفا. الوسوم

طريقة عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة ، تعتبر من أشهر الحلويات المعروفة في مصر و الوطن العربي، ودول الخليج العربي، وهي من أهم، وأفضل الحلويات التي تقدم في الشهر الكريم، ويحب تناولها الصغار، والكبار لأني تعد أشهي الحلويات، وتتميز بمذاق ممتع، وشهي للغاية، ويوجد بداخلها الكثير من الفيتامينات المواد، والعناصر الغذائية المفيدة للإنسان، ويوجد أكثر من طريقة لعمل الجلاش، وهي طعمها هش ولذيذ، ويختلف أكثر عن أي طعم إخر من تناول الكنافة اوالجلاش، وسوف نذكر اليكم في هذا المقال البسيط عن طريقة عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة في المنزل في شهر رمضان. مكونات عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة في المنزل مكونات عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة في المنزل سوف نتعرف علي مكونات عمل أصابع الجلاش بالكنافة وهي كما يلي:- 2 لفة من الجلاش الجاهز. مكونات الحشو نصف كيلو من الكنافة.

كوب لأربع من السكر الناعم البودرة.

كوب من الزبدة المذوبة.

كوب من الزبيب.

جوز الهند للتزين. مكونات لشربات أو القطر كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

معلقة ونصف من عصير الليمون.

كيس من الفانيليا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة تحضير الجلاش بالكنافة وهي كالتالي:- تحضير القطر نحضر وعاء، ونضع علي النار ونضيف بداخله السكر، والماء، ونتركهم حتي يتم الغليان ثم نقوم بوضع عصير الليمون، والفانيليا ثم نتركهم قليل يغليان، ونطفي النار، ونضعها جانبا ألي حين الاستخدام. تحضير أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة نضع طاسة علي النار، ونضع بداخلها القليل من الزبدة، وتنتظر حتي تسخن، ونضيف الكنافة والزبيب، ونحمرها، وننتظر حتي يصبح لونها ذهبي، ونضيف معلقتان من السكر، ونطفي النار، ونتركها حتي تبرد. ثم نحضر الجلاش، ونقوم بدهن الجلاش بالزبدة ثم نضع الخليط داخل الجلاش بشكل طولي، ونلف الجلاش حتي يصبح مثل الأصابع، ونستمر في العملية حتي ننتهي من الكمية كلها. ثم نحضر صينية، وندهنها بالزبدة، ونقطع الجلاش ألي أصابع صغيرة، ونرص الأصابع داخل الصينية، ونشعل الفرن حتي تسخن، وندخل الصينية داخل الفرن، وننتظر حتي تنضج جيداً. ثم نخرجها من الفرن، ونسكب عليها القطر أو الشربات، ونزينها بالقليل من جوز الهند، والزبيب، والفستق، وتقدم ألي الضيوف وأهل البيت بألف هنا وشفا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أصابع الجلاش الملفوف بالكنافة في المنزل في شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.