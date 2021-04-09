اقوي خلطة لتبييض المنطقة الحساسة بمكون سحري فعال ومجرب من اول مرة

عندما تريد أي إمرأة استخدام مستحضرات التفتيح أو التبييض في البشرة سواء كانت بشرة الجسم أو الوجه، لابد أن تحرص علي تجنب استخدام هذه المستحضرات في جميع المناطق، لأن الجلد يختلف من منطقة لاخري علي سبيل المثال عندما نريد تفتيح الرقبة من الممكن أن نستخدم هذه الكريمات، لكن من الصعب أن نستخدمها في تفتيح المنطقة الحساسة لأن الجلد في هذه المناطق حساس جداً، لذلك نتجنب استعمالها بشكل نهائي نظرا لكمية المواد الضارة التي تحتويها هذه الكريمات حيث أنها تسبب التهابات في هذه المنطقة، فمن الطبيعي عندما يكون لون المنطقة الحساسة داكن أو غامق مثل منطقة البكيني يعد هذا أكبر المشاكل التي تواجهها جميع الفتيات، لأنهم دائما يحبون أن يجعلوا لون بشرة جسمهم موحدة.

وصفة تبييض المناطق الحساسة

قد توجد عدة أسباب تعمل علي اسوداد جميع المناطق الحساسة ومنها؛ قد يكون السبب وراء هذا اللون عامل وراثي وذلك يعتبر من الأسباب الطبيعية التي لا دخل للإنسان فيها، وأيضا قد يكون الإصابة بمرض من الأمراض الجلدية له السبب في ذلك، وفي أسباب أخري يكون للإنسان دور فيها وتؤدي إلي أسمرار هذه المناطق مثل؛ عند ارتدائه للملابس التي تكون مصنوعة أقمشة غير القطن، وكذلك الملابس الضيقة التي تعمل علي احتكاك الجلد مما يجعل لونها داكن، واستخدام الشفرات في إزالة الشعر في منطقة البكيني فهذا يعتبر من أكثر الأشياء الخاطئة، ويعد التعرض بشكل دائم لأشعة الشمس أيضاً من الأسباب التي تعمل علي تصبغ هذه المناطق، لنضع لكم أقوي خلطة لتبييض الأماكن الحساسة بمكونات طبيعية متوفرة في كل منزل.

وصفة تبييض المناطق الحساسة

مكونات الوصفة:

صودا خبز أو بيكربونات الصوديوم.

ماء.

طريقة التحضير:-