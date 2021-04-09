طريقة تحضير قرع العسل بالبشاميل في المنزل بطعم لذيذ وبأقل تكلفة

يعد قرع العسل من الحلويات التي تشتهر بها مصر، بالاضافة الى ذلك فقرع العسل من الحلويات التي يسهل تحضيرها في المنزل بسهولة وفي وقت وجيز، كما أن مكونات هذه الحلوي توجد في كل المنازل، وفي هذا المقال سنتحدث على طريقة اعداد قرع العسل بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة تحضير قرع العسل طريقة تحضير قرع العسل نقدم لكم عبر موقعنا مكونات تحضير قرع العسل حبة واحدة من قرع العسل ويفضل أن تكون متوسطة الحجم.

سكر حسب كمية قرع العسل، فكيلوا قرع العسل يضاف اليه كوب من السكر.

كوب من الزبيب.

كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة ونصف من القرفة.

كوبين من اللوز والمكسرات المحمصة.

كوب من الحليب السائل.

فانيليا

ثلاث ملاعق من النشا، أو من الدقيق في حالة عدم توفر النشا. طريقة تحضير قرع العسل بالبشاميل أولا نبدأ في اعداد قرع العسل وتقشيرة وازاله كل من القشر والبذور .

نقوم بتقطيع قرع العسل الى مكعبات متوسطة الحجم.

نفرم قرع العسل ثم يضاف الى الاناء، ونضعه على نار هادئة مع الاستمرار في التحريك حتى لا يحدث التصاق لقرع العسل في الاناء.

بعد أن ينضج قرع العسل نقوم باغلاق الناء، وبعد ذلك نقوم بوضعه في مصفاة حتى يسقط جميع الماء المتبقي.

نقوم باضافة السكر الى قرع العسل ونقلب جيدا حتى يذوب تماما، ونقوم برفع الاناء من النار.

في اناء صغير نقوم باضافة المكسرات وتقليبها.

في اناء الحليب نقوم باضافة مقدار النشا أو مقدار الدقيق في حالة عدم توفره ونقلب جيد ثم نقوم باضافة الاناء على النار المتوسطة بعد ذلك نقوم بوضع الفانيليا والتقليب جيدا.

في صينية نقوم بدهنها زيت، نضع نصف مقدار قرع العسل ثم نضيف عليه المكسرات، ثم نقوم باضافة الكمية المتبقية.

نضيف البشاميل على القرع، تدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج، وبعد ذلك تقدم بألف هنا. الوسوم

يعد قرع العسل من الحلويات التي تشتهر بها مصر، بالاضافة الى ذلك فقرع العسل من الحلويات التي يسهل تحضيرها في المنزل بسهولة وفي وقت وجيز، كما أن مكونات هذه الحلوي توجد في كل المنازل، وفي هذا المقال سنتحدث على طريقة اعداد قرع العسل بالبشاميل بطريقة سهلة وبسيطة. طريقة تحضير قرع العسل طريقة تحضير قرع العسل نقدم لكم عبر موقعنا مكونات تحضير قرع العسل حبة واحدة من قرع العسل ويفضل أن تكون متوسطة الحجم.

سكر حسب كمية قرع العسل، فكيلوا قرع العسل يضاف اليه كوب من السكر.

كوب من الزبيب.

كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقة ونصف من القرفة.

كوبين من اللوز والمكسرات المحمصة.

كوب من الحليب السائل.

فانيليا

ثلاث ملاعق من النشا، أو من الدقيق في حالة عدم توفر النشا. طريقة تحضير قرع العسل بالبشاميل أولا نبدأ في اعداد قرع العسل وتقشيرة وازاله كل من القشر والبذور .

نقوم بتقطيع قرع العسل الى مكعبات متوسطة الحجم.

نفرم قرع العسل ثم يضاف الى الاناء، ونضعه على نار هادئة مع الاستمرار في التحريك حتى لا يحدث التصاق لقرع العسل في الاناء.

بعد أن ينضج قرع العسل نقوم باغلاق الناء، وبعد ذلك نقوم بوضعه في مصفاة حتى يسقط جميع الماء المتبقي.

نقوم باضافة السكر الى قرع العسل ونقلب جيدا حتى يذوب تماما، ونقوم برفع الاناء من النار.

في اناء صغير نقوم باضافة المكسرات وتقليبها.

في اناء الحليب نقوم باضافة مقدار النشا أو مقدار الدقيق في حالة عدم توفره ونقلب جيد ثم نقوم باضافة الاناء على النار المتوسطة بعد ذلك نقوم بوضع الفانيليا والتقليب جيدا.

في صينية نقوم بدهنها زيت، نضع نصف مقدار قرع العسل ثم نضيف عليه المكسرات، ثم نقوم باضافة الكمية المتبقية.

نضيف البشاميل على القرع، تدخل الصينية الفرن حتى تمام النضج، وبعد ذلك تقدم بألف هنا.

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