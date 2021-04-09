أسهل طريقة لعمل الزلابية المقرمشة (لقمة القاضي) زي المحلات

الزلابية من الحلويات الرائعة المشهورة في الدول العربية، ويطلقون عليها اسم العوامة في يعض البلاد العربية، كما يطلقون عليها لقمة القاضي، حيث أنها مشهور في مصر والعراق والشام ودول المغرب العربي، ويكثر عملها في شهر رمضان، كما تقوم عدد من الجوامع بتوزيعها بعد صلاة التراويح للمصليين، وهي تحتوي علي سعرات حرارية عالية تصل إلي 800 وتحتوي علي بروتينات. مكونات الزلابية المقرمشة ثلاث كوب دقيق ويكون منخول

معلقه نشا

معلقه لبن بودر

معلقه خميره

معلقتين زبادي

و رشه ملح

معلقتين سكر

ماء دافىء للعجن طريقة تحضير الزلابية أو لقمة القاضي ستكون طريقة تحضير الزلابية سهلة للغاية حيث بإحضار اناء يكون واسع ثم نضع المكونات التي سبق وأن ذكرناها لكم وهي الدقيق ويكون منخول جيدا ونضع عليه الخميرة والنشا ولبن البودرة والزبادي والسكر ورشة الملح ونقوم بعجنهم جيداً سواء بالمضرب الكهربائي أو بمضرب يدوي أو بأيدينا حتي يكون قوامها لا خفيف ولا ثقيل يشبه البان كيك وبعد أن انتهينا من العجن نقوم بتغطيتها ونتركها للتخمير في مكان دافىء، وبعد أن تمر نصف ساعة علي التخمير نلاحظ أن العجينة حجمها زاد بعض الشيء نقوم بتقليب العجين ثم نغطيها مرة ثانية ونتركها في مكان دافىء لمدة ساعة أخري حتي ينتهي التخمير ونلاحظ أنها زادت كثيرا في الحجم نقوم بإحضار طاسة تحمير ونقوم بتسخين الزيت، ثم نبدأ في تقطيع عجينة لقمة القاضي الي كور صغيرة ونضعها في الطاسة ونقوم بتقليبها وننتظر حتي يصبح لونها ذهبي فاتح حيث نقليها نصف قلي ثم نخرجها من الطاسة ونضعها علي مناديل لتبرد ثم نعود لنضعها مرة أخري في الزيت ونقليها وبعد أن ننتهي من قلي جميع الكمية نضعها في الشربات. مكونات الزلابية المقرمشةطريقة تحضير الزلابية أو لقمة القاضي الوسوم

الزلابية من الحلويات الرائعة المشهورة في الدول العربية، ويطلقون عليها اسم العوامة في يعض البلاد العربية، كما يطلقون عليها لقمة القاضي، حيث أنها مشهور في مصر والعراق والشام ودول المغرب العربي، ويكثر عملها في شهر رمضان، كما تقوم عدد من الجوامع بتوزيعها بعد صلاة التراويح للمصليين، وهي تحتوي علي سعرات حرارية عالية تصل إلي 800 وتحتوي علي بروتينات. مكونات الزلابية المقرمشة ثلاث كوب دقيق ويكون منخول

معلقه نشا

معلقه لبن بودر

معلقه خميره

معلقتين زبادي

و رشه ملح

معلقتين سكر

ماء دافىء للعجن طريقة تحضير الزلابية أو لقمة القاضي ستكون طريقة تحضير الزلابية سهلة للغاية حيث بإحضار اناء يكون واسع ثم نضع المكونات التي سبق وأن ذكرناها لكم وهي الدقيق ويكون منخول جيدا ونضع عليه الخميرة والنشا ولبن البودرة والزبادي والسكر ورشة الملح ونقوم بعجنهم جيداً سواء بالمضرب الكهربائي أو بمضرب يدوي أو بأيدينا حتي يكون قوامها لا خفيف ولا ثقيل يشبه البان كيك وبعد أن انتهينا من العجن نقوم بتغطيتها ونتركها للتخمير في مكان دافىء، وبعد أن تمر نصف ساعة علي التخمير نلاحظ أن العجينة حجمها زاد بعض الشيء نقوم بتقليب العجين ثم نغطيها مرة ثانية ونتركها في مكان دافىء لمدة ساعة أخري حتي ينتهي التخمير ونلاحظ أنها زادت كثيرا في الحجم نقوم بإحضار طاسة تحمير ونقوم بتسخين الزيت، ثم نبدأ في تقطيع عجينة لقمة القاضي الي كور صغيرة ونضعها في الطاسة ونقوم بتقليبها وننتظر حتي يصبح لونها ذهبي فاتح حيث نقليها نصف قلي ثم نخرجها من الطاسة ونضعها علي مناديل لتبرد ثم نعود لنضعها مرة أخري في الزيت ونقليها وبعد أن ننتهي من قلي جميع الكمية نضعها في الشربات. مكونات الزلابية المقرمشةطريقة تحضير الزلابية أو لقمة القاضي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الزلابية المقرمشة (لقمة القاضي) زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.