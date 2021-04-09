طريقة مميزة لعمل الكنافة بالقشطة في رمضان وأسرار نجاحها

نقدم لكل ستات البيوت طريقة مميزة لعمل الكنافة بالقشدة في البيت، بطريقة سهلة للغاية، حيث سنقوم بعمل القشدة الكدابة ومكوناتها سهلة للغاية، وتعتبر الكنافة من أشهر الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان، علي مائدة الإفطار، وهناك طرق عديدة لعمل الكنافة ويختلف حشوها. مكونات الكنافة بالقشطة نص كيلو كنافة

كوب سمن بلدي

٣اكواب لبن

٣معالق سكر

٣معالق كريم شانتيه

٣معالق نشا

نص كوب سميد

٤مثلثات جبنه نستو

فانيليا

مقادير الشربات ٣كوب سكر ٢كوب ميه نص ليمونه ٢معلقه عسل جلكوز طريقة تحضير الكنافة بالقشطة أول شيء نقوم بعمل الشربات في اناء نضع فيه 3 أكواب سكر مع 2 كوب ماء ونصف لمونة ثم نتركها تغلي علي النار نضع كوب من السمن البلدي في صنية وملعقتين سمن جاموسي ثم نتركها تسيح علي النار نحضر اناء آخر ونضع فيه لبن ونشا و3 ملاعق كريم شانتيه وجبنه مثلثات وقشدة وش اللبن ونصف كوب سميد وفانيليا ونقلب كل هذه المكونات علي النار حتي يتماسك الخليط الذي سنستخدمه في حشو الكنافة ويصبح ثقيل ثم نطف ىء النار نحضر الكنافة وتكون مجمدة حتي يسهل تقطيعها الي حبيبات صغيرة جدا أو تكون بودر ونضع معها السمنة ونقلبهم جيدا ونضع طبقة من الكنافة في قاع الصنية ثم نقوم بالضغط علي الكنافة جيداً نبدأ في وضع خليط القشدة فوق طبقة الكنافة الأولي وبعد أن وضعنا القشدة نضع طبقة الكنافة الثانية بحرص ونقوم برشها علي طبقة القشدة دون أن نضغط بشدة ونضع بقية الصنية فوق وش صنية الفرن نضع الصنية في الفرن علي درجة حرارة 180 ونتركها حتي تتحمر في الرف الوسط واذا لم يتحمر وجهها نضعها تحت الشواية وبعد أن تستوي نسقيها الشربات. مكونات الكنافة بالقشطةطريقة تحضير الكنافة بالقشطة الوسوم

نقدم لكل ستات البيوت طريقة مميزة لعمل الكنافة بالقشدة في البيت، بطريقة سهلة للغاية، حيث سنقوم بعمل القشدة الكدابة ومكوناتها سهلة للغاية، وتعتبر الكنافة من أشهر الحلويات التي يتم عملها في شهر رمضان، علي مائدة الإفطار، وهناك طرق عديدة لعمل الكنافة ويختلف حشوها. مكونات الكنافة بالقشطة نص كيلو كنافة

كوب سمن بلدي

٣اكواب لبن

٣معالق سكر

٣معالق كريم شانتيه

٣معالق نشا

نص كوب سميد

٤مثلثات جبنه نستو

فانيليا

مقادير الشربات ٣كوب سكر ٢كوب ميه نص ليمونه ٢معلقه عسل جلكوز طريقة تحضير الكنافة بالقشطة أول شيء نقوم بعمل الشربات في اناء نضع فيه 3 أكواب سكر مع 2 كوب ماء ونصف لمونة ثم نتركها تغلي علي النار نضع كوب من السمن البلدي في صنية وملعقتين سمن جاموسي ثم نتركها تسيح علي النار نحضر اناء آخر ونضع فيه لبن ونشا و3 ملاعق كريم شانتيه وجبنه مثلثات وقشدة وش اللبن ونصف كوب سميد وفانيليا ونقلب كل هذه المكونات علي النار حتي يتماسك الخليط الذي سنستخدمه في حشو الكنافة ويصبح ثقيل ثم نطف ىء النار نحضر الكنافة وتكون مجمدة حتي يسهل تقطيعها الي حبيبات صغيرة جدا أو تكون بودر ونضع معها السمنة ونقلبهم جيدا ونضع طبقة من الكنافة في قاع الصنية ثم نقوم بالضغط علي الكنافة جيداً نبدأ في وضع خليط القشدة فوق طبقة الكنافة الأولي وبعد أن وضعنا القشدة نضع طبقة الكنافة الثانية بحرص ونقوم برشها علي طبقة القشدة دون أن نضغط بشدة ونضع بقية الصنية فوق وش صنية الفرن نضع الصنية في الفرن علي درجة حرارة 180 ونتركها حتي تتحمر في الرف الوسط واذا لم يتحمر وجهها نضعها تحت الشواية وبعد أن تستوي نسقيها الشربات. مكونات الكنافة بالقشطةطريقة تحضير الكنافة بالقشطة

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